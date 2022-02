Non solo l’angolo cottura tende a sporcarsi molto quando ci prepariamo da mangiare e la cucina diventa un vero e proprio campo di battaglia.

Anche i fuochi e i piattelli, infatti, sono soggetti a incrostazioni che non solo li rendono sporchi, ma potrebbero anche compromettere la loro funzionalità.

Per questo, oggi ci dedicheremo alla loro pulizia e vedremo insieme come realizzare una cremina fai da te per farli tornare come nuovi!

Come si prepara?

Realizzare questa cremina in grado di sgrassare a fondo i fuochi e i piattelli della cucina è davvero un gioco da ragazzi, in quanto vi servirà solo un ingrediente che sicuramente avrete già in dispensa.

Di cosa stiamo parlando? Del bicarbonato, ovvio! Questo prodotto, infatti, vanta una leggera azione abrasiva che lo rende davvero efficace in caso di incrostazioni. In una ciotolina, quindi, versate alcuni cucchiai di bicarbonato e aggiungete, poi, l’acqua a filo fino a quando non avrete ottenuto una consistenza più densa, come quella di una crema.

A questo punto, applicatela sui vostri fuochi e piattelli, servendovi di uno spazzolino da denti vecchio e strofinate sui punti su cui sono maggiormente presenti le incrostazioni. Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate.

In caso di incrostazioni molto ostinate, potete anche ammorbidirle prima, mettendo in ammollo, per qualche ora, i fuochi e i piattelli in un pentolino contenente acqua bollente e 4 cucchiai di bicarbonato. E voilà: addio sporco e incrostazioni!

Altri rimedi per pulire i piattelli e i fuochi

Una volta visto come preparare la cremina fai da te per pulire i fuochi e i piattelli molto incrostati, vediamo insieme altri rimedi naturali per averli sempre puliti.

Aceto

Oltre il bicarbonato, come si può non menzionare l’aceto, noto proprio per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e disincrostanti. Inoltre, è in grado di lucidare anche l’acciaio e a renderlo come nuovo!

Tutto ciò che dovrete fare è immergere, quindi, i piattelli e i fuochi in una miscela composta da 300 ml d’acqua e 700 ml d’aceto portata ad ebollizione.

Dopo averli lasciati per un po’ in ammollo, prelevateli e passate la spugnetta per eliminare l’incrostazione rimasta, ormai ammorbidita. Infine, asciugate accuratamente prima del rimontaggio sul piano cottura.

Acido citrico

Oltre all’aceto, potete anche provare l’acido citrico, un’alternativa più ecologica dell’aceto, pur vantando la sua stessa efficacia. Questo ingrediente, inoltre, è noto per le sue proprietà anticalcare molto efficaci per liberare la lavatrice e la lavastoviglie!

In questo caso, vi basterà versare 75 grammi di acido citrico in 500 ml di acqua bollente e immergere, poi, i fuochi e i piattelli all’interno della soluzione così ottenuta.

Lasciateli in ammollo per circa un’ora, dopodiché con una spugnetta non abrasiva o un vecchio spazzolino da denti, strofinate sulle incrostazioni. Infine, risciacquate il tutto fino ad eliminare tutti i residui e asciugate accuratamente.

Sale fino

Un ultimo rimedio consiste nell’utilizzare il sale, il quale, come il bicarbonato svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le incrostazioni ostinate. Portate, quindi, ad ebollizione un pentolino contenente acqua e tre cucchiai di sale e immergete, poi, i piattelli e i fuochi nella miscela per un’ora.

Dopodiché, servitevi di una spugnetta per strofinarli e risciacquateli e scuoteteli per eliminare l’acqua in eccesso. Infine, tamponateli con un panno asciutto e morbido o lasciateli asciugare all’aperto per circa un’oretta.

Assicuratevi che le parti siano asciutte del tutto prima di rimontarle, altrimenti potrebbero dare problemi nell’accensione.

Altri consigli utili

Finora abbiamo visto come pulire i piattelli e i fuochi e farli tornare come nuovi. È bene, però, conoscere anche alcuni accorgimenti da seguire così da non avere problemi nell’utilizzo.

Innanzitutto, vi consigliamo di assicurarvi di averli asciugati bene e di averli rimontati perfettamente ad incastro sull’angolo cottura dopo averli lavati: in caso contrario, infatti, potreste notare un colore o una forma insolita della fiamma.

Perciò, se notate cambiamenti nella fiamma, rimuoveteli e rimontateli di nuovo e riprovate con l’accensione per testare che i fornelli funzionino correttamente. Inoltre, vi raccomandiamo di procedere con la pulizia quotidiana di queste componenti, o comunque, almeno una volta a settimana dei piattelli.

I residui di cibo, infatti, tendono a incrostare i fornelli e a ostacolare il flusso di gas. Col tempo, poi, il residuo può diventare sempre più duro e difficile da rimuovere.

Avvertenze

Ricordate di consultare sempre il manuale di istruzione del prodotto, poiché vi darà dei preziosi suggerimenti su come rimuovere lo sporco e su quali ingredienti evitare per non danneggiarli e corroderli.