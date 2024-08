Come pulire il cassettino della lavatrice dalla muffa e dal detersivo incrostato

Tra gli elementi della lavatrice che si sporcano più velocemente non possiamo fare a meno di menzionare il cassettino della lavatrice! Questo è particolarmente soggetto al calcare e alla muffa a causa del passaggio d’acqua, ma soprattutto per tutti i residui di detersivi che vi si accumulano.

Sono in particolare gli angoli quelli colpiti di più e soprattutto più difficili da pulire e se anche a voi è capitato di aprirlo è di notare delle macchie nere vuol dire che la muffa ha colpito anche lì: dal momento che questo ospita i detersivi e gli ammorbidenti, tende facilmente a presentare macchie di sporco, di calcare e muffa che potrebbero rovinare il nostro bucato e farlo puzzare.

Scopriamo insieme come togliere tutta la muffa dal cassettino della lavatrice e i residui di detersivo incrostati dalla vaschetta con rimedi naturali efficaci!

Acido citrico

Come primo rimedio per liberarvi della muffa non posso che consigliarvi l’acido citrico! Questo viene già usato in lavatrice per diversi scopi, ad esempio come ammorbidente naturale o per i lavaggi a vuoto. Insomma, è una vera e propria risorsa per quest’elettrodomestico! Dunque, nel caso della muffa nel cassettino della lavatrice dovrete preparare una miscela con 150 grammi di acido citrico sciolti in 1 litro d’acqua. Successivamente versate tutto in un contenitore spray e vaporizzate abbondantemente sulle zone interessante lasciando agire per un po’ di tempo. Poi con un panno o una spugnetta morbida andate a togliere il resto della muffa e vedrete che verrà via in un niente!

Bicarbonato di sodio

Quando si parla di ingredienti in grado di smacchiare, sgrassare e sbiancare non si può non menzionare il bicarbonato di sodio, il quale è noto per la sua capacità di pulire gran parti delle superfici della casa senza danneggiarle! Per l’utilizzo, quindi, dovrete semplicemente versare una manciata di bicarbonato in una ciotolina e aggiungere, poi, acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto dalla consistenza di un gel.

A questo punto, servitevi di uno spazzolino per strofinare il composto nel cassettino del detersivo e lasciate agire per 10 minuti. Infine, risciacquate con acqua tiepida e…addio muffa! Per un effetto ancora più efficace, potete aggiungere al composto alcune gocce di tea tree oil, il quale svolge una funzione anti-batterica utile contro la muffa.

Aceto bianco

L’aceto bianco è un fedelissimo ed efficace alleato per il pulito del bucato e della lavatrice! Contro la muffa si usa soprattutto in bagno, in particolare nella doccia e negli angoli che, alla lunga, possono diventare neri. Per usare questo metodo dovrete inumidire un panno in microfibra con aceto e riporlo sulle zone del cassettino piene di muffa. Lasciate agire per qualche ora e in seguito andate a strofinare delicatamente per eliminare lo sporco restante.

Sapone di Marsiglia

Nel caso in cui desideriate usare un metodo più delicato, ma allo stesso tempo funzionale, non posso che consigliarvi il sapone di Marsiglia! Dovrete mettere del sapone liquido o a scaglie su una spugnetta inumidita con acqua calda, poi strofinate sulla muffa senza esagerare e togliete tutto lo sporco. Risciacquate abbondantemente e vedrete che in poco tempo il cassettino della lavatrice sarà completamente pulito e profumato!

Metodo dell’asciugamano

Un metodo molto efficace per pulire a fondo il cassetto della lavatrice e rimuovere tutta la muffa è il metodo dell’asciugamano. In questo caso, quindi, dovrete munirvi di un asciugamano vecchio e che non utilizzate più e ritagliarlo fino a ricavare dei piccoli pezzetti. A questo punto, impregnate questi pezzi di asciugamano in una ciotola contenente l’acqua ossigenata e appoggiateli nella vaschetta del detersivo. Infine, fate agire per qualche ora, strofinate con una spugnetta e risciacquate con un panno. L’acqua ossigenata, considerata un antimuffa naturale, sarà in grado di “assorbire” velocemente quelle tanto odiate macchie nere!

Acqua ossigenata

Infine, vediamo un ultimo ingrediente che, sebbene non sia propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico: l’acqua ossigenata, super efficace contro la muffa e, infatti, viene utilizzata anche per liberare gli angoli della doccia da quelle tanto temute macchie nere!

In questo caso, vi suggeriamo di usare l’acqua ossigenata con il metodo dell’asciugamano, il quale consiste nel ricavare piccoli pezzi di un asciugamano vecchio e di bagnarli con l’acqua ossigenata, similmente al rimedio precedente.

Dopodiché, mettete questi pezzi di asciugamano nella vaschetta, facendoli aderire soprattutto negli angoli dove sono maggiormente concentrate le macchie nere, e fate agire per qualche ora. Infine, non vi resta che strofinare accuratamente con una spugnetta e risciacquare con un panno: la muffa nel cassetto della lavatrice sarà solo un brutto ricordo!

Sapone giallo

Un altro ingrediente che non è utile solo nel bucato, ma anche per la lavatrice in sé è il sapone giallo! Dovrete usarlo prendendone una pallina spalmata su una spugna non troppo abrasiva, inumiditela e strofinate delicatamente sulla muffa facendo attenzione a non graffiare il cassettino. Quando vedete che le macchie sono andate via, risciacquate con un panno in microfibra e addio allo sporco! Per potenziare l’azione di questo trucchetto, potete aggiungere un po’ di bicarbonato di sodio sulla spugna e l’effetto sarà ancora più sorprendente!

Se volete smontarlo

Finora, abbiamo visti i trucchetti in grado di pulire la vaschetta del detersivo della lavatrice senza smontarla. Se, però, volete procedere con una pulizia più approfondita, sarebbe bene smontarla.

Per farlo, dovrete premere un bottone posto solitamente o a lato o sopra lo scomparto dell’ammorbidente, dopodiché estraete la vaschetta delicatamente per evitare di romperla e smontatela ulteriormente (se possibile), in modo da pulire le singole componenti.

Una volta smontata, quindi, immergetela in una bacinella contenente metà aceto bianco e metà acqua calda e lasciatela in ammollo per qualche minuto.

A questo punto, strofinate sulle macchie con uno spazzolino da denti vecchio, concentrandovi soprattutto sugli angoli anneriti, e passate una spugnetta morbida imbevuta di acqua e di un po’ di sapone di Marsiglia per rimuovere tutto lo sporco. Infine, risciacquate accuratamente sotto l’acqua corrente e lasciate asciugare bene la vaschetta prima di rimontarla.

Metodo della bacinella

Provare il metodo della bacinella è davvero un gioco da ragazzi, in quanto dovrete munirvi di:

una bacinella

spugnetta morbida

sapone di Marsiglia

acqua calda

aceto

spazzolino da denti

Iniziamo, quindi, con lo smontare questo cassetto, premendo il bottone apposito posto solitamente a lato accanto o sopra allo scomparto dell’ammorbidente. Dopodiché, sfilatelo e smontatelo ulteriormente in modo da pulire le singole componenti.

A questo punto, riempite una bacinella con metà aceto bianco e metà acqua calda, immergete all’interno della miscela così ottenuta tutte le componenti della vaschetta del detersivo e lasciatele in ammollo per qualche minuto in modo da far ammorbidire il detersivo incrostato.

Infine, non vi resta che servirvi dello spazzolino da denti vecchio per strofinare sulla superficie del cassettino, concentrandovi sui punti in cui sono presenti maggiormente le macchie di calcare o di muffa. Una volta eliminato lo sporco più incrostato con lo spazzolino, passate una spugnetta morbida imbevuta con un po’ di sapone di Marsiglia liquido e procedete con il lavaggio per eliminare i residui.

Infine, risciacquate il cassetto sotto l’acqua corrente, lasciatelo asciugare e rimontatelo: siete pronte per utilizzare la lavatrice senza il timore di trasmettere lo sporco e la muffa sui capi!