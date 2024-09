Come pulire il doppio vetro del forno senza smontarlo

Tra gli elettrodomestici della cucina che troviamo più faticoso pulire dopo averlo utilizzato figura sicuramente il forno, il quale tende a presentare incrostazioni ovunque. Quelle più difficili da rimuovere, però, si concentrano nel doppio vetro che dovrebbe essere smontato e pulito con cura.

Il doppio vetro del forno, infatti, è estremamente faticoso da pulire, anche perché ci sarebbe il bisogno di smontarlo e di prestare attenzione. Oggi però vi dirò una serie di metodi che potete usare per togliere l’unto del doppio vetro del forno senza doverlo smontare!

Pulire il doppio vetro del forno con il mestolo

Per prima cosa è necessario procurarsi l’occorrente giusto per eseguire questo trucchetto molto efficace.

Vi serviranno poche cose che sono sicura avete già in casa:

Acido citrico (2 cucchiai)

Acqua tiepida (1 litro)

1 mestolo in legno

1 foglio di carta assorbente

1 elastico

1 contenitore spray

Ecco, questo è tutto quello che vi servirà per avere il doppio vetro del forno come nuovo e senza aloni! In questo caso l’acido citrico è l’ideale per sciogliere in poco tempo il grasso penetrato nel vetro del forno. Saprete, infatti, che tra le mille proprietà che possiede, quest’ingrediente è un disincrostante naturale.

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento! Anche se avete visto diverse cose nell’occorrente, non preoccupatevi! Sarà tutto molto facile da preparare.

Per prima cosa prendete una brocca o un ciotola e versate il litro d’acqua all’interno, aggiungete poi i due cucchiai di acido citrico e mescolate fino a farlo sciogliere completamente. A questo punto, con l’aiuto di un imbuto o con il becco della brocca, versate il composto nel contenitore spray. In seguito posizionate la parte superiore del mestolo in legno sul foglio di carta assorbente, avvolgetelo e chiudete sotto con un elastico per fare in modo che non scappi.

Ed ecco fatto, avete pronto tutto quello che vi serve, ora non resta che passare alla pulizia!

Come usarlo

Abbiamo il mestolo, abbiamo la miscela pulente, non resta che vedere come usare questo trucchetto! Innanzitutto vi suggerisco di spruzzare la miscela anche all’interno del forno perché vi potrà essere comunque d’aiuto per scrostare il forno. Bene, tutto quello che dovrete fare è spruzzare una quantità abbondante di miscela sulla carta assorbente. Inseritela poi nel doppio vetro del forno facendo attenzione a non sollevarlo troppo con la forza.

Passate il mestolo in tutte le parti del vetro cercando di strofinare nelle zone critiche e più sporche. Nel caso in cui il foglio si sporchi subito, potete sostituirlo compiendo sempre gli stessi passaggi. Infine, per asciugare, vi consiglio di legare un ulteriore foglio di carta assorbente asciutto e pulito oppure un panno elettrostatico o in microfibra.

Vi consiglio di conservare la miscela creata con l’acido citrico per altri usi in casa o per la prossima pulizia del forno!

Pulire il doppio vetro del forno con una gruccia

Un altro rimedio molto diffuso è il metodo della stampella! Questo è usato nella maggior parte dei casi perché è molto pratico e veloce!

Occorrente

1 panno in microfibra

1 stampella di fil di ferro

Aceto

Acqua

L’aceto, analogamente all’acido citrico, è un potentissimo sgrassante e può liberarvi dalle macchie di unto più ostinate e complicate!

Procedimento

Per prima cosa unite una quantità di acqua e aceto in parti uguali (per la quantità regolatevi in base a quanto composto vi può servire poiché le grandezze e le esigenze variano in base al forno). Dovrete poi piegare la stampella partendo dalle estremità, dopodiché mettete il panno in microfibra sull’uncino bloccandolo sempre con un elastico. Immergete il panno all’interno della soluzione di acqua e aceto e usatela per pulire per bene il doppio vetro. Fate più passate per sgrassare bene e poi risciacquate il panno finché non vedete che il vetro è completamente sgrassato!

Pulire il doppio vetro del forno con una pinza da carne

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede, invece, l’utilizzo di una pinza, di quelle che usate normalmente per girare la carne.

Anche in questo caso il procedimento è sempre lo stesso in quanto dovrete immergere un panno in una miscela composta da 150 gr di acido citrico e 1 litro di acqua, strizzarlo bene e metterlo, poi, su una delle due estremità della pinza per brace.

Dopodiché, infilatela nel vetro e iniziate a rimuovere per bene tutto lo sporco facendo attenzione ad arrivare fino ai bordi e agli angoli, altrimenti rischiate di spingere lo sporco senza eliminarlo del tutto.

Subito dopo il lavaggio, poi, asciugate con il panno in cotone ben asciutto per evitare che si formino gli aloni e per non far ristagnare l’acqua in eccesso e…vedrete che risultato!

Come evitare di sporcare il doppio vetro

E, infine, vediamo come evitare di sporcare il doppio vetro del forno seguendo alcuni accorgimenti! Innanzitutto, vi suggeriamo di proteggere i cibi con la carta forno per evitare di far cadere le briciole nel doppio vetro.

Inoltre, sarebbe bene anche procedere con la pulizia regolare di questo elettrodomestico così da non far incrostare lo sporco e rendere più difficile la sua rimozione. Infine, ricordatevi di non lasciare il forno aperto quando non lo utilizzate perché potrebbe accumularsi polvere.

Sgrassante doppio vetro forno fai da te

La prima cosa da fare è procurarci tutto l’occorrente per dare il via al nostro rimedio che farà tornare pulitissimo il doppio vetro! Serviranno pochi ingredienti che avrete sicuramente in casa, vediamo subito quali sono!

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

Succo di 1 limone

1 mestolo dal becco piatto

Tovaglioli doppi

1 elastico

1 flacone spray

Ecco fatto, questo è quello di cui avrete bisogno per togliere tutto lo sporco e sgrassare a fondo il doppio vetro. L’ingrediente principale, come avrete potuto notare, è l’acido citrico. Questo infatti è fantastico per mandare via anche le macchie più ostinate, infatti lo si usa anche in bagno per togliere tutto il calcare! Il succo di limone non farà altro che potenziare l’azione pulente dell’acido citrico ed inoltre darà un fantastico profumo.

Procedimento

Passiamo subito al procedimento!

Sciogliete l’acido citrico nell’acqua completamente fino ad ottenere un’unica soluzione, Filtrate il succo di limone, togliete tutti i semini e i pezzi di polpa, altrimenti non riuscirete a vaporizzare bene il detergente naturale che state preparando. Aggiungete anche il succo di limone e mescolate. A questo punto, quando avrete ottenuto un solo composto, dovrete versarlo nel flacone spray con l’aiuto di un imbuto ed ecco fatto!

Modalità d’uso

Una volta preparata la soluzione naturale ed efficace per il doppio vetro, non ci resta che vedere come usarla! Piegate il tovagliolo a metà e avvolgetelo attorno al becco piatto del mestolo, poi fissatelo con un elastico per tenerlo ben saldo. Dopodiché spruzzate una quantità abbondante di soluzione su tutti i lati del tovagliolo e andate ad inserirlo all’interno del vetro, vedrete che riuscirete ad arrivare senza problemi anche negli angoli.

Se il tovagliolo si sporca subito, cambiatelo e ripetete questo passaggio finché lo sporco non sarà andato via completamente. Ora non vi resta che risciacquare, per cui avvolgete un panno in microfibra inumidito e strizzato sempre attorno al beccuccio del mestolo e togliete tutti i residui. Lasciate asciugare ed ecco che il doppio vetro sarà tornato lucido e come nuovo!

Bicarbonato e Limone

Infine, nel caso in cui non disponiate né di una stampella né di un mestolo in legno, potete usare uno qualsiasi degli utensili da cucina! Naturalmente è necessario assicurarsi che possa entrare facilmente nel doppio vetro in modo da rendere tutto più semplice. Anche in questo caso è bene usare un panno in microfibra da legare sul manico dell’utensile sempre con un elastico.

Immergete il panno in una soluzione di acqua e aceto, oppure acqua con 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, o succo di limone. Insomma, potete seguire le ricette descritte nei paragrafi precedenti, cambiando l’oggetto da usare, l’importante è che abbiate il doppio vetro pulito senza attuare una grande fatica!