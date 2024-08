Come pulire il frigorifero che puzza?

Quando si apre il frigorifero non si sente alcun odore, dato che sono presenti cibi ad una temperatura bassa. Capita molto spesso, però, che possiamo ritrovare dei cattivi odori all’interno. Ciò può dipendere da diversi fattori, come cattiva pulizia o presenza di alimenti dall’odore forte. Ciò si può verificare anche quando siamo via per un periodo e ritorniamo a casa… E non è certo una cosa piacevole!

Il ritorno dalle vacanze infatti ci riserva sempre tante sorprese! La prima cosa che facciamo è aprire il frigorifero per assicurarci che tutto sia stato ben conservato. Ma ahimè, è molto facile trovare qualche alimento andato a male negli angoli più nascosti.

Da cosa lo capiamo? Ovviamente dal cattivo odore che aleggia ovunque e che sembra contaminare anche i cibi confezionati. Se è capitato anche a voi, ecco i rimedi naturali che potete utilizzare per eliminare la puzza dal frigo!

Svuotare il frigorifero che puzza

Sappiamo bene che la prima cosa da fare è svuotare il frigo, in modo da risalire in modo sicuro alla fonte dei cattivi odori. Durante quest’operazione, potreste approfittarne per gettare ciò che è andato a male e che siamo certi non verrà consumato. Inoltre, un frigo completamente vuoto ci permetterà di pulire ogni ripiano e cassetto molto più efficacemente. Molto spesso, infatti, tutto può partire da goccioline nascoste che si vanno a fissare sulle superfici.

Pulire l’interno del frigorifero da cima a fondo

Svuotato il frigo, è ora di pulire tutti gli interni che in un qualche modo potrebbero essere stati contaminati dall’alimento incriminato. Tutto ciò che vi occorre è un po’ di sapone di Marsiglia, delicato ma con un effetto ugualmente sgrassante, che vi aiuterà a detergere tutte le superfici.

Se necessario, rimuovete i ripiani dai binari e i cassetti dagli incassi. Molto spesso, infatti, tutti i liquidi si incastrano proprio in queste fessure. Strofinate il tutto con una spugnetta morbida e poi risciacquate con un panno umido in microfibra. Sembra poco, ma in realtà il frigo sembrerà già nuovo così!

Usare contenitori ermetici

Sembra un accorgimento banale, invece è assai importante. Ci sono alcuni alimenti, come per esempio i formaggi o il pesce, che tendono inevitabilmente a rilasciare odori molto forti. Se li teniamo tutti insieme senza coprirli, ci sarà una bella puzza in frigorifero. Tendete sempre a dividere gli alimenti e contenere quelli più “critici” in contenitori ermetici. Come prima cosa, aiuterete a farli durare ancora di più. Poi il frigo non avrà quella puzza a volte nauseante!

Usare l’Aceto

Iniziamo con l’aceto. Le sue abilità contro i cattivi odori sono già ben note.

Ha proprietà anti-calcare, eliminando aloni presenti sugli scaffali. È antibatterico e sgrassante, il che ci permette di eliminare eventuali macchie. Ed ultimo ma non meno importante: è un potente anti-odore naturale, Anche se ha un odore persistente, andrà via dopo poco!

Riempite un bicchiere di aceto di vino bianco e posizionatelo su uno dei ripiani del frigo. Ovviamente, scegliete un posto in cui non possa darvi fastidio, dove quindi non rischi di rovesciarsi. In questo modo, l’aceto andrà a neutralizzare tutti i cattivi odori, permettendo a tutti gli alimenti di giacere senza essere contaminati. D’altronde, questo trucchetto è utilissimo anche per eliminare la puzza in cucina!

Usare i Fondi di caffè

Basta buttare i fondi di caffè! Costituiscono, infatti, una risorsa molto preziosa tale da essere utilizzati anche come fertilizzanti per le nostre piante. In questo caso però, vi basterà posizionare uno o due fondi di caffè in una ciotola da posizionare poi in frigo. Per chi non lo sapesse, il caffè presenta delle notevoli proprietà assorbenti che ci permetteranno di catturare ogni olezzo.

Usare il Limone

Un altro modo per eliminarli richiede, invece, la presenza del limone! Tagliate un limone a fettine e disponetele in un piattino o una ciotolina e posizionatele in frigo. Questo, inoltre, è un trucchetto che spesso utilizziamo anche per rimuovere i cattivi odori dal forno.

Il limone ha moltissime proprietà e ha un profumo fresco e piacevole, tant’è vero che è spesso usato anche per profumare la lavastoviglie! Per potenziarne le virtù, inserite all’interno della polpa dei chiodi di garofano. Il profumo sarà ancora più speciale! Mi raccomando, badate a non far marcire il limone e sostituitelo periodicamente.

Usare una Patata

E chi lo dice che le patate vanno soltanto mangiate? Prendete una patata e privatela della buccia. A questo punto, posizionatela in una ciotolina e riponetela in frigo. Tutti gli odori saranno catturati dalla patata, eliminando ogni traccia! Non vi sorprenderà sapere che sono ottime anche per sgrassare le oliere. Vi basta anche una patata piccola, sbucciarla e posizionarla all’interno del frigorifero. Anche in questo caso, ricordate di sostituirla ogni 2-3 giorni altrimenti rischierete di farla andare a male e otterrete l’effetto contrario!

Usare il Bicarbonato

Ed infine, il tanto amato bicarbonato di sodio, le cui doti sono note già a tutti. Dal momento che lo potete usare anche per dire addio alla puzza di fritto, perché non sfruttarlo in caso di mal odori nel frigo? Versate 4 cucchiai di bicarbonato in una ciotolina e posizionatela su un ripiano all’interno del frigo. La puzza verrà assorbita, donando agli interni un’aria più fresca e delicata.

Tutto quello che dovete fare è mettere questa ciotolina piena di prodotto nel ripiano più basso del frigo e aspettare che la puzza vada via. Potete cambiarlo periodicamente se vedete che dopo un paio di giorni il frigorifero non sarà completamente inodore. Quando togliete il bicarbonato, potete riutilizzarlo per le faccende domestiche!

Usare un Tappo di sughero

Infine un rimedio fai da te che vi permette di riutilizzare anche degli oggetti sono i tappi di sughero! Facendo molta attenzione, dovete tagliare un tappo di sughero a metà e mettere 2 gocce di olio essenziale agli agrumi su ognuna di queste. Poi mettete il tappo su un piatto e riponetelo nel frigo, il sughero ha la capacità di rilasciare gli odori, per questo il frigo non solo non avrà più cattivi odori, ma sarà anche super profumato!