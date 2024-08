Come pulire il materasso con un coperchio

Anche se spesso viene sottovalutata, la pulizia del materasso è una cosa importantissima e dovrebbe essere effettuata almeno una volta al mese. Per tale ragione oggi vedremo insieme il metodo del coperchio, un trucchetto semplice e veloce che farà profumare il materasso e toglierà anche le macchie più ostinate! Con questo rimedio naturale è possibile pulire il materasso con dei semplici ingredienti che abbiamo in casa, completando tutta la pulizia in pochi minuti.

Cosa occorre

Vediamo anzitutto cosa occorre per dare il via al nostro fantastico trucchetto che renderà bianco, lucido e pulito il materasso!

Non preoccupatevi, serviranno pochi ingredienti che sono sicura avrete già in casa, scopriamoli insieme:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di acqua ossigenata

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie sciolte a bagnomaria

6 gocce di olio essenziale alla lavanda

Coperchio di una pentola

Il bicarbonato di sodio è un rimedio già molto diffuso per lavare il materasso a secco senza doversi stressare eccessivamente.

Per quanto riguarda il sapone di Marsiglia e l’acqua ossigenata, sono due ingredienti che aiuteranno non solo a togliere le macchie e a sgrassare, ma anche a sbiancare e lasciare un inebriante profumo!

L’olio essenziale alla lavanda è quello più indicato da avere sul letto poiché possiede un’azione rilassante, ma potete scegliere qualsiasi altra fragranza.

Procedimento

Il procedimento è molto semplice e lo scopriremo subito!

Per prima cosa dovrete sciogliere le scaglie di sapone e poi unirle al bicarbonato e all’acqua ossigenata. Mescolate continuamente fino ad ottenere un’unica soluzione. Aggiungete poi gli oli essenziali e avrete ottenuto quanto serve per avere il materasso perfetto! Immergete un panno in microfibra o in tessuto nella ciotola e legatelo al coperchio fissandolo con un elastico sul manico della pentola. Fate una prima passata con la pezza più bagnata (non eccessivamente), poi proseguite passando altre volte la pezza con il panno strizzato e sempre fissato sul coperchio. Se ci sono delle macchie sul materasso, potete usare una spugna morbida e strofinare sullo sporco. Lasciate poi asciugare il materasso con il balcone aperto in modo da far circolare l’aria ed ecco che sarà come nuovo!

Usare il sapone di Marsiglia

Quando parliamo di pulire i tessuti ed in particolare elementi come il materasso, il caro e vecchio sapone di Marsiglia viene sempre in nostro soccorso, annoverandosi tra le soluzioni più indicate in assoluto!

Tutto quello che dovrete fare è inumidire il panno e strofinare sopra energicamente la saponetta di Marsiglia fino a rilasciarne una buona quantità. Successivamente attaccate il panno al coperchio e legatelo sulla maniglia con l’elastico. Impugnate il coperchio e strofinate su tutta la superficie del materasso. Fate lo stesso passaggio con il panno risciacquato e lasciate asciugare il materasso che dopo sarà in condizioni perfette!

Usare l’Aceto

Un trucchetto che potete usare quando ci sono macchie particolarmente ostinate o quando avete animali che pernottano sul materasso è l’aceto! Molto potente contro sporco ostile e cattivi odori, l’aceto è fantastico per pulire da cima a fondo il materasso con il metodo del coperchio! Dovrete semplicemente inumidire il panno in una bacinella con acqua e 1 bicchiere d’aceto, strizzatelo leggermente e fate lo stesso procedimento sopra descritto con il coperchio.

Risciacquate e passate di nuovo il panno per asciugare un po’ d’acqua ed ecco fatto!

Usare il Bicarbonato di sodio

Se l’aceto è uno dei rimedi più indicati contro i cattivi odori sul materasso, il bicarbonato invece è la soluzione giusta quando volete sbiancarlo e lucidarlo!

Anche in questo caso usarlo è semplicissimo e con il metodo del coperchio la pulizia diventerà facile e senza fatica. Inumidite il panno e spargete sopra una buona quantità di bicarbonato fino a farlo aderire per bene, legate sempre il panno al coperchio e strofinate energicamente su tutto il materasso. Dovrete lasciarlo in posa finché non si asciuga, poi aspirate i residui e noterete subito il materasso più bianco e pulito!