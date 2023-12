La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici a cui non possiamo rinunciare, in quanto svolge per noi il duro lavoro di lavare tutti i nostri capi.

Essa stessa, però, non è esente dall’accumulo di sporco che spesso tende a non essere così visibile ma a compromettere comunque il lavaggio dei nostri capi.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire l’interno della lavatrice con rimedi fai da te!

Lavaggi a vuoto

Innanzitutto, è bene iniziare dai lavaggi a vuoto, i quali permettono di pulire a fondo la lavatrice e di rimuovere anche lo sporco più nascosto!

Per procedere con questa pulizia profonda, potete sfruttare vari ingredienti, vediamoli insieme!

Bicarbonato

Il primo rimedio fai da te consiste nell’utilizzare il bicarbonato, il quale vanta proprietà pulenti e sgrassanti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 1 bicchiere di bicarbonato di sodio nella vaschetta della lavatrice e avviare, poi, il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature.

Per evitare di intasare i tubi della lavatrice, vi suggeriamo inoltre di diluire il bicarbonato in un po’di acqua.

In alternativa, potete anche versare il bicarbonato direttamente nel cestello.

Acido citrico

Dopo il bicarbonato, c’è un altro ingrediente considerato molto efficace per pulire a fondo la lavatrice: l’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi noto soprattutto per il suo essere un anticalcare naturale.

In una brocca contenente 1 litro d’acqua, quindi, versate 150 grammi di acido citrico e mescolate accuratamente.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Dopodiché, versate la miscela così ottenuta all’interno del cestello della lavatrice e avviate il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature.

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come procedere con i lavaggi a vuoto!

Acqua ossigenata

Infine, vediamo un ultimo ingrediente da provare in caso lo sporco sia molto ostinato: l’acqua ossigenata, la quale svolge una forte azione pulente e sbiancante.

In questo caso, dovrete semplicemente versare 250 ml di prodotto in una tazza e versare questa miscela nel cestello della lavatrice.

Dopodiché, avviate un ciclo di lavaggio a vuoto con una temperatura di almeno 60°.

Oltre a rimuovere il calcare e lo sporco, l’acqua ossigenata libererà anche la lavatrice dalla muffa!

Pulizia componenti

Se il lavaggio a vuoto serve per pulire tutta la lavatrice, dal cestello fino agli scarichi, per una pulizia profonda non possiamo non considerare le singole componenti interne, le quali accumulano molto sporco.

In questo caso, vi suggeriamo di agire localmente!

Vaschetta della lavatrice

Partiamo dalla pulizia della vaschetta della lavatrice, in quanto è qui che versiamo il detersivo ed è qui che spesso ritroviamo macchie di muffa o incrostazioni di detersivo.

Per la sua pulizia, quindi, dovrete direttamente smontarla e metterla, poi, in ammollo in una bacinella contenente acqua calda e due bicchieri di aceto.

Infine, non vi resta che rimuovere tutto lo sporco ancora accumulato passando una spugnetta e risciacquare e asciugare prima di rimontarla.

Guarnizione

Ah la guarnizione, questa componente della lavatrice è quella più soggetta alla formazione di sporco e soprattutto di muffa.

Per averla sempre pulita, quindi, vi basterà versare alcuni cucchiai di bicarbonato in una ciotola e aggiungere, poi, un po’ di aceto quanto basta e alcune gocce di succo di limone fin a quando non avrete ottenuto una sorta di crema.

A questo punto, passate questa crema sulla guarnizione servendovi di uno spazzolino, lasciate agire per qualche minuto e passate un panno imbevuto di acqua e di aceto per risciacquare.

Filtro

Infine, vediamo come pulire accuratamente il filtro. In questo caso, dovrete iniziare con lo staccare la corrente e rimuovere il filtro dalla piccola finestrella apribile che di solito è collocata in basso sotto l’oblo nelle lavatrici frontali.

Quindi, lasciate scorrere l’acqua al suo interno in una bacinella e svitate il filtro girando la manopola in senso antiorario.

A questo punto, estraetelo e passatelo sotto l’acqua corrente calda in modo da rimuovere tutto lo sporco accumulato.

Per un effetto ancora più efficace, poi, potete metterlo in ammollo in una bacinella contenente acqua calda e aceto. Infine, risciacquatelo accuratamente, fatelo asciugare bene e riavvitatelo.

N.B Prima di pulire il filtro, ricordatevi di chiudere l’acqua e non tenere in funzione la lavatrice.

Avvertenze

Spegnete sempre l’elettrodomestico prima di procedere alla pulizia delle componenti.