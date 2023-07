Un elettrodomestico della casa che tanto ringraziamo per il suo aiutarci molto è la lavastoviglie, la quale lava per noi piatti e bicchieri.

Se da una parte, però, è addetta alla pulizia delle stoviglie, dall’altra essa stessa deve essere pulita per non compromettere la sua funzionalità. Dal momento, infatti, che è a continuo contatto con l’acqua, presenta problemi come la formazione del calcare, della muffa e dei cattivi odori.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme pulire e profumare la lavastoviglie con il trucchetto della tazzina!

Prima di iniziare

Il trucchetto della tazzina è veramente semplice da provare, in quanto tutto ciò che dovrete fare è munirvi di una tazzina, di un materiale adatto per la lavastoviglie e riempirla, poi, con degli ingredienti che vi diremo sotto, sempre ecologici e naturali.

In questo modo, la tazzina funge da pastiglia o da misurino fai da te! Vediamo, quindi, insieme cosa mettere al suo interno!

Bicarbonato

Il primo ingrediente che vi proponiamo è il bicarbonato di sodio, noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e disincrostanti molto delicate. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire l’intera tazzina con questo ingrediente, e aggiungere, poi, se lo preferite, 3 o 4 gocce di olio essenziale della fragranza che maggiormente vi piace.

Vi suggeriamo di prediligere la menta o il limone, in modo da eliminare facilmente i cattivi odori nell’elettrodomestico! A questo punto, mettete la tazzina nella lavastoviglie, avviate il ciclo di lavaggio a vuoto e…godetevi la magia!

Potete usare questo trucchetto anche per pulire i piatti nella lavastoviglie, ricordandovi però di non utilizzare gli oli essenziali ma solo il bicarbonato.

Aceto

Efficace come il bicarbonato è l’aceto, il quale svolge un’azione sgrassante e anticalcare tale da essere usato anche sul piano cottura per pulirlo a fondo.

In questo caso, quindi, dovrete mettere 1 tazzina contenente aceto in lavastoviglie e avviare il ciclo di lavaggio. Se volete, poi, rendere più profumato l’elettrodomestico e rimuovere la puzza al suo interno, potete optare per l’aceto di mele, il cui odore molto delicato sarà in grado di assorbire i cattivi odori che spesso si formano in lavastoviglie. Potete usare questa tazzina anche durante il lavaggio dei piatti in modo da sgrassarli ulteriormente!

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete provare l’acido citrico, il quale vanta le sue stesse proprietà pur essendo più ecologico. In particolare, è indicato per rimuovere le incrostazioni di calcare. Non a caso, infatti, è un ingrediente che può fungere da cura lavastoviglie fai da te e da brillantante.

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in una tazzina e collocatela nella lavastoviglie, dopodiché avviate il lavaggio a vuoto e…addio sporco e calcare!

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di ingredienti casalinghi e naturali in grado di sgrassare, pulire e profumare, non si può non menzionare il tanto noto sapone di Marsiglia, un ingrediente utilizzato anche per realizzare lo sgrassatore universale! Oltre a smacchiare e sgrassare, però, vanta un profumo inebriante in grado di eliminare tutti i cattivi odori!

Versate, quindi, le scaglie di sapone in una tazzina, dopodiché posizionatela nella lavastoviglie e avviate un ciclo di lavaggio (sia a vuoto che con le altre stoviglie). Per un effetto ancora più efficace, poi, potete aggiungere nella tazzina anche 1 cucchiaino di bicarbonato: che la magia abbia inizio!

Succo di limone

Infine, vediamo l’ultimo ingrediente in grado di pulire a fondo la vostra lavastoviglie: il succo di limone, il cui profumo inebriante è utilizzato anche in bagno per deodorarlo! Versate, quindi, il succo di un limone in una tazzina, dopodiché mettetela all’interno del cestello e avviate il lavaggio a vuoto.

Inoltre, potreste conservare la buccia di limone premuto e usarla in lavastoviglie insieme ai piatti per renderli ancora più profumati e brillanti!

Pastiglie fai da te

E se volete anche sapere come fare le pastiglie fai da te, ecco un video per voi!

Avvertenze

Vi ricordo di leggere accuratamente le istruzioni di fabbrica dell’elettrodomestico al fine di non danneggiarlo.