Prendersi cura della lavatrice ogni mese è il passo più importante per fare in modo che possa essere sempre perfettamente funzionante!

Un modo molto efficace per metterla a nuovo sono i lavaggi a vuoto i quali si possono fare con ingredienti naturali ed efficaci.

Aiutano a togliere il calcare, la muffa, le macchie e tutti i piccoli problemini che si trovano ogni tanto all’interno del cestello.

Inoltre sono importanti anche per i tubi, così da purificare l’acqua, vediamo insieme 4+1 lavaggi a vuoto che dovresti fare in lavatrice per averla sempre perfetta!

Acido citrico

Il primo rimedio che non posso fare a meno di consigliarvi per tenere al meglio la vostra lavatrice è senza dubbio l’acido citrico!

Si tratta di un prodotto estratto naturalmente dagli agrumi perfetto per togliere anche lo sporco ostinato.

Tutto quello che dovrete fare è sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua fino a farli diventare un’unica soluzione.

Versate tutto il composto nel cestello e avviate un lavaggio a vuoto a temperature alte.

Vedrete che la lavatrice sarà pulita e priva di cattivi odori!

Sale grosso

Sapevate che il sale non è soltanto un alimento fondamentale in cucina, ma aiuta tantissimo anche per le faccende domestiche e negli elettrodomestici?

Ebbene sì, il suo rinomato potere sgrassante lo rendono unico anche come anticalcare e antimuffa, per cui è una vera risorsa se usato in lavatrice!

Tutto quello che dovrete fare è mettere mezzo kg di sale grosso nel cestello della lavatrice e avviare il lavaggio a vuoto.

Anche in questo caso raccomando temperature alte, altrimenti il sale non si scioglierà e non potrà dare il risultato sperato!

Bicarbonato di sodio

Passiamo adesso ad un elemento imprescindibile sia in casa che in lavatrice, il nostro caro bicarbonato di sodio!

Anche qui stiamo parlando di un prodotto unico nel suo genere perché riesce ad essere efficace in tutto e potrà aiutarvi anche a mantenere perfetta la lavatrice!

Bisognerà soltanto mettere 2 bicchieri pieni di bicarbonato all’interno del cestello e avviare il lavaggio a temperature alte.

Addio sporco, cattivi odori e macchie!

Aceto bianco

Non possiamo parlare di rimedi naturali efficaci sena menzionare l’aceto bianco!

Proprio come il bicarbonato di sodio, anche quest’ingrediente ha mille proprietà ed è estremamente versatile!

In lavatrice lo si può usare in tanti modi diversi e anche per i lavaggi che rendono la lavatrice come nuova, vi dirò subito in che modo!

Dovrete soltanto mettere 2 tazze d’aceto nel cestello del cestello, avviare il lavaggio preferibilmente ad alte temperature ed ecco fatto!

Acqua ossigenata

Ultimo consiglio è l’utilizzo dell’acqua ossigenata!

Questo prodotto potrebbe sorprendervi per la sua efficacia sgrassante, ma anche per il potere pulente che ha sui panni bianchi!

Tutto quello che dovrete fare è mettere 1 tazza d’acqua ossigenata direttamente nel cestello della lavatrice e avviare il lavaggio ad una temperatura di 60°.

N.B. L’acqua ossigenata di cui parliamo in questo rimedio è quella a 10 volumi, ovvero per uso domestico.

Avvertenze

Al fine di permettere sempre il corretto funzionamento dell’elettrodomestico, consigliamo di consultare le istruzioni di fabbrica.