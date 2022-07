Come tutti gli elettrodomestici, la lavatrice necessita una costante cura per fare in modo che non si possa guastare nel tempo.

Anzi, rispetto agli altri apparecchi elettronici che si posseggono in casa, questa è anche più usata perché si fa più di un lavaggio durante la giornata.

Per rimediare allo sporco che si accumula all’interno della lavatrice si usano ingredienti naturali ed efficaci, in particolare menzioniamo il bicarbonato e l’aceto.

Se vi dicessi che non sono questi gli unici rimedi da poter usare? Oggi vedremo insieme un trucchetto sconosciuto!

Quale rimedio usare

Ma vediamo subito qual è questo rimedio efficace e super profumato da usare per la vostra lavatrice!

Si tratta del tea tree oil, un prodotto molto diffuso, ma del quale spesso non se ne sfruttano tutte le potenzialità!

Questo infatti, oltre ad un odore molto gradevole, possiede un grande potere antibatterico, essenziale in lavatrice.

Inoltre rappresenta una delle soluzioni migliori per dire addio al calcare, ma soprattutto alla muffa! Non a caso viene usato anche nella doccia per togliere il nero dal silicone e dai binari.

Procedimento

Una volta che abbiamo scoperto l’ingrediente necessario, non ci resta che passare al procedimento!

Per pulire i tubi ed il cestello dovrete fare un lavaggio a vuoto con 8 gocce di questo prodotto diluite in 1 tazza d’acqua.

Inserite tutto all’interno del cestello e avviate il lavaggio ad una temperatura di almeno 60 gradi, così da sgrassare bene tutte le zone interessate.

Lo sporco, però non risiede solo nel cestello, ma anche in altre aree come il cassettino, la guarnizione e l’oblò.

In questo caso preparate una soluzione con 500 ml d’acqua e 7 gocce di tea tree oil, trasferite tutto in un contenitore spray e vaporizzate sulle zone interessate.

Lasciate agire per un po’ di tempo, dopodiché strofinate con una spugna e risciacquate…la lavatrice tornerà come nuova!

Lo sapevate? Qualche goccia di tea treee oil usata per lavare i panni in lavatrice sarà perfetta per sbiancarli e per conferire freschezza al vostro bucato!

Come prevenire lo sporco in lavatrice

Una volta visto come pulire a fondo la lavatrice usando il tea tree oil, vi dirò come prevenire lo sporco in lavatrice con alcuni consigli utili:

Aprire il cestello dopo il lavaggio : l’acqua che ristagna è la prima nemica della lavatrice. Dovrete aprire il cestello e far arieggiare subito dopo il lavaggio così che l’acqua evapori e fuoriesca.

: l’acqua che ristagna è la prima nemica della lavatrice. Dovrete aprire il cestello e far arieggiare subito dopo il lavaggio così che l’acqua evapori e fuoriesca. Fare i lavaggi a vuoto : non bisogna aspettare che la lavatrice sia in condizioni critiche per lavarla, bisogna fare dei lavaggi a vuoto almeno una volta al mese.

: non bisogna aspettare che la lavatrice sia in condizioni critiche per lavarla, bisogna fare dei lavaggi a vuoto almeno una volta al mese. Usare ammorbidenti naturali : l’ammorbidente industriale ha una composizione pesante che può depositarsi nelle varie aree della lavatrice provocando muffa e macchie ostinate.

: l’ammorbidente industriale ha una composizione pesante che può depositarsi nelle varie aree della lavatrice provocando muffa e macchie ostinate. Attenzione alla guarnizione : anche lì si accumula molto sporco, passate un panno inumidito nelle pieghe della guarnizione ogni volta che terminate il lavaggio.

: anche lì si accumula molto sporco, passate un panno inumidito nelle pieghe della guarnizione ogni volta che terminate il lavaggio. Non mettere panni sporchi nel cestello: spesso c’è la cattiva abitudine di mettere i panni prossimi al lavaggio direttamente nel cestello, nulla di più sbagliato! Così facendo si accumuleranno i cattivi odori.

Avvertenze

Prima di procedere con i rimedi, consultate eventuali istruzioni di fabbrica dell’elettrodomestico.