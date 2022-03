Ecco tutti i motivi per cui dovresti avere la Lavatrice sempre Pulita!

La lavatrice è l’elettrodomestico che, senza ombra di dubbio, ha la priorità rispetto agli altri in quanto non se ne può proprio fare a meno!

Infatti ci risparmia tantissimo tempo e ci fa ottenere panni puliti senza doverli lavare a mano e impiegando una quantità minore di acqua e detersivo.

A tal proposito è necessario averla sempre impeccabile e i motivi sono svariati, molti dei quali spesso sfuggono alla nostra attenzione!

Vediamo insieme tutti i motivi per cui dovreste avere la lavatrice sempre pulita!

Per evitare il calcare

Il primo motivo principale per cui è necessario avere la lavatrice pulita è per evitare il calcare!

Questo è il primo nemico della lavatrice e potrebbe portare a vari problemi quali cattivi odori, incrostazioni ostinate e, in casi gravi, mal funzionamento dell’elettrodomestico e macchie sui vestiti.

Dunque ricordate di individuare le zone in cui si forma che spesso sono nascoste, ma in generale lo trovate nel cestello, nelle tubature, sulla guarnizione e sull’oblò.

Per rimuoverlo potrebbe bastare anche un lavaggio a vuoto a temperature alte con almeno 1 kg di sale grosso.

Ecco anche un VIDEO per aiutarvi nella pulizia interna della lavatrice:

Per non avere muffa

Altra ragione importante è per non avere la muffa!

Sembrerebbe esagerato pensare alla muffa nella lavatrice, ma in realtà questa si forma con una facilità estrema dato che c’è sempre passaggio d’acqua e si accumula l’umidità.

Per togliere la muffa potete usare acido citrico, bicarbonato di sodio, aceto bianco, sapone di Marsiglia e quant’altro.

I posti in cui potete trovarla maggiormente sono il cassettino della lavatrice, la guarnizione, i filtri e raramente nel cestello.

Va a contatto con i nostri vestiti

La lavatrice va a contatto con i nostri vestiti, ciò significa che una lavatrice sporca darà vestiti sporchi.

Dunque tenete presente che nel caso in cui fossero presenti dei residui di sporco all’interno del cestello, l’acqua li trascinerà sui vestiti e resteranno attaccati nelle fibre.

Per tale ragione controllare sempre che il cestello sia ben pulito facendo dei lavaggi a vuoto ogni mese e andando ad agire manualmente se ci sono delle incrostazioni ostinate.

Nel secondo caso vi consiglio di usare una miscela di 150 grammi di acido citrico sciolti in 1 litro d’acqua.

Sporco esterno

Lo sporco della lavatrice non è presente solo all’interno dell’elettrodomestico, ma anche all’esterno.

Infatti spesso il detersivo cola restando attaccando sulle pareti esterne, oppure sull’oblò. In questo secondo caso è molto importante accorgersene e pulire.

Per effettuare un corretto lavaggio dell’oblò e delle parti esterne potete usare un po’ di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie sciolte da usare direttamente su una spugnetta non abrasiva.

Per non avere cattivi odori

Tra i motivi più importanti che spingono ad avere la lavatrice pulita è per non avere cattivi odori!

Se pensiamo allo sporco di cui abbiamo parlato precedentemente, saprete bene che quando si accumula in quantità esagerata porta alla puzza nella lavatrice.

Di conseguenza anche i vestiti avranno cattivi odori e al fine di neutralizzarli non dovrete far altro che effettuare un lavaggio a vuoto.

Dunque sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e aggiungete qualche goccia di olio essenziale al limone o alla lavanda per lasciare un buon profumo.

Mai filtri sporchi

La pulizia della lavatrice vi permette anche di non avere mai i filtri sporchi.

Sebbene questi siano elementi che non necessitano una pulizia continua come il resto dei pezzi, è sempre bene metterli a nuovo almeno 3/4 volte all’anno.

Ricordate tutte le precauzioni da prendere quando li pulite e metteteli in ammollo in acqua e ingredienti molto pulenti come l’aceto bianco, il bicarbonato di sodio, il limone, il sapone di Marsiglia e così via.

Prevenire i guasti

Infine un altro motivo importantissimo al fine di avere la lavatrice sempre pulita è per prevenire i guasti!

Non esagero se dico che una lavatrice molto trascurata non funzionerà più bene perché non laverà bene i panni e li priverà del profumo di pulito e fresco.

Inoltre, quando non si controlla il cestello o i filtri, non si possono rilevare i vari oggetti che cadono spesso dalle tasche e che possono intasare l’elettordomestico.

Pensiamo, ad esempio, ai fazzoletti, ai pezzi di carta, alle monetine, alle mollette e quant’altro.

Avvertenze

Vi ricordo di seguire tutti i metodi descritti per avere la lavatrice sempre come nuova.

Inoltre, in casi gravi di mal funzionamento, è necessario consultare il parere di un esperto.