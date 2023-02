Il Metodo veloce per pulire le Piastrelle dall’alto in basso

Il tempo per fare le pulizia domestiche non corrisponde mai a quello che vorremmo avere a disposizione perché le cose da fare sono sempre tantissime!

Forse non sapete, però, che ci sono delle strategie molto efficaci per pulire tutto velocemente e senza stancarsi!

Oggi vi svelerò il trucco da usare sulle piastrelle del bagno o della doccia, potete lavarle dall’alto verso il basso in poco tempo ed essendo pienamente soddisfatti del risultato!

Occorrente

Procuriamoci anzitutto l’occorrente necessario a iniziare questo trucchetto molto veloce ed originale!

Nel dettaglio avrete bisogno di:

1 tira-acqua o una scopa dalle setole non troppo lunghe

1 panno in microfibra

1 elastico

Secchio con acqua

Ecco fatto, sono solo questi gli elementi che vi serviranno a far tornare le piastrelle del bagno lucide e come nuove!

Annesso all’occorrente appena riportato, vanno anche i vari ingredienti da mettere nel secchio per togliere la polvere e le macchie, ma quelli li vedremo subito nei paragrafi seguenti perché vanno in base al materiale delle vostre piastrelle.

La cosa importante è preparare la scopa: basterà avvolgere il panno in microfibra attorno, fissare con un elastico ed ecco fatto!

Non ci resta che scoprirli uno ad uno!

Piastrelle in marmo

Le piastrelle in marmo, come già saprete, sono estremamente delicate e andrebbero trattate soltanto con dell’acqua fresca.

Tuttavia ci sono i momento in cui necessitano di una pulizia più approfondita e quindi vediamo insieme come pulirle dall’altro verso il basso!

Dovrete riempire il secchio con acqua tiepida e aggiungere 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio o 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia.

Immergete la scopa senza bagnare eccessivamente, capovolgetela e strofinate su tutte le piastrelle, risciacquate ed ecco fatto!

In ceramica

Passiamo adesso alle piastrelle in ceramica: lucide e con delle venature sempre molto belle!

Averle in bagno potremmo dire che è quasi un atto di coraggio dato che si possono macchiare e graffiare facilmente. Basta un prodotto sbagliato che diventano irrecuperabili.

Ed è per questa ragione che su questo materiale userete solo del semplice sapone di Marsiglia, 1 cucchiaino sarà sufficiente per ottenere delle piastrelle perfette dall’altro verso il basso.

Ricordate di asciugare per bene in modo da non avere aloni o strisce d’acqua.

Cotto

Adesso passiamo a tipi di piastrelle più facili da gestire come il cotto!

Sebbene si tratta di un materiale poroso, possiamo sicuramente dire che non è difficilissimo da trattare e può tornare lucido sotto l’effetto pulente dell’aceto di mele!

Dunque non vi resta che riempire un secchio d’acqua calda con mezzo bicchiere d’aceto e immergere sempre la scopa all’interno, capovolgete e strofinate energicamente.

Sciacquate più volte e le vostre piastrelle brilleranno come non mai!

Gres porcellanato

Non solo il cotto si annovera tra i pavimenti più gestibili, anche il gres porcellanato non ci fa affaticare troppo!

Questo motivo lo rende uno dei materiali più diffusi nelle case, anche perché ne esistono tantissime varietà e sfumature diverse.

Potete far tornare le piastrelle lucide e senza macchie con l’aceto o con il succo di limone e ci vorranno soltanto 10 minuti!

Scegliete l’ingrediente che preferite e mettetene 1 tappino all’interno del secchio, fate gli stessi procedimenti descritti anche negli altri paragrafi e godetevi il risultato!

Legno

Le piastrelle verticali in legno non si vedono ogni giorno, ma ci sono degli ambienti che le prediligono e che quindi necessitano una pulizia veloce, ma efficace.

Il legno non si deve mai bagnare eccessivamente, altrimenti l’acqua penetra nel materiale rendendolo debole e marcio.

Per cui sarebbe preferibile non mettere un panno in microfibra bagnato, ma un semplice panno in lana asciutto sulla scopa, capovolgere e passarla energicamente sulle piastrelle in legno.

Se proprio dovessero esserci delle macchie, procedete solo con un po’ di bicarbonato di sodio.

Avvertenze

È importante usare il metodo giusti in base al materiale delle piastrelle, altrimenti potreste rischiare di macchiarle. Per tanto, in via precauzionale, provate i rimedi prima in un angolo non visibile.