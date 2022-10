La lavastoviglie, così come la lavatrice, è un elettrodomestico che necessita una particolare attenzione da parte nostra perché tende ad accumulare il calcare e i residui di cibo.

Dunque, almeno una volta al mese, è bene ripulirla completamente mettendo a nuovo il cestello ed eliminando tutti i cattivi odori.

Una soluzione per farlo è il metodo della ciotola, prezioso per avere un elettrodomestico perfetto in poco tempo.

Vediamo insieme quali sono i vari ingredienti con cui potete usare questo prezioso trucchetto!

Aceto bianco

L’aceto non può che essere il primo rimedio per avere la lavastoviglie come nuova!

Infatti questo è prezioso per ammorbidire tutta l’incrostazione di calcare e di conseguenza toglierla velocemente, vediamo tutti i passaggi!

Dovrete riempire una ciotola a metà con acqua e 2 bicchieri colmi d’aceto (andrà bene qualsiasi tipologia).

Mettete nel cestello e avviate un lavaggio a vuoto a temperature alte in modo che possa agire per bene.

Una volta finito il lavaggio vedrete che la lavastoviglie sarà tornata pulitissima e senza la minima traccia di cattivo odore!

Succo di limone

Analogamente all’aceto, anche il succo di limone è estremamente indicato per togliere lo sporco incrostato dalla lavastoviglie in poco tempo.

Riempite la ciotola con acqua e 1 tazza di succo di limone filtrato per bene, mettete poi la ciotola nel cestello e avviate il lavaggio a vuoto.

Successivamente noterete che la lavastoviglie non avrà più le macchie, ma splenderà con un ottimo profumo agrumato di cui non potrete più fare a meno!

Acido citrico

Un altro metodo infallibile per pulire il nostro elettrodomestico fino all’ultimo angolo è l’acido citrico!

Quest’ingrediente che si diffonde sempre di più nelle case è ottimo non solo per fare un lavaggio a vuoto pulente, ma anche come brillantante naturale!

Dovrete usarlo riempiendo la ciotola con una miscela di 1 litro d’acqua e 150 grammi di acido citrico sciolti all’interno, se volete aggiungete anche il succo di 1 limone per dare un buon profumo.

Fate gli stessi passaggi descritti anche negli altri paragrafi, dunque mettete la ciotola nel cestello e avviate il lavaggio a vuoto a temperature elevate.

Bicarbonato di sodio

Non poteva mancare il bicarbonato di sodio tra i nostri fantastici trucchetti per usare il metodo della ciotola!

Anche in questo caso sarà semplicissimo procedere, dovrete semplicemente mettere 3 cucchiai di bicarbonato all’interno della ciotola riempita per metà con acqua.

Mettete nella lavastoviglie e date il via al lavaggio a vuoto sempre con temperature alte. L’azione abrasiva del bicarbonato di sodio sarà l’ideale per dire addio al calcare, alla muffa e per dire addio ad eventuali cattivi odori.

Il bicarbonato, inoltre, è perfetto per tanti altri motivi in lavastoviglie!

Sale grosso

Come ultimo trucchetto non posso che consigliarvi il sale grosso!

Un elemento usato prettamente in cucina, ma che è prezioso per pulire molte aree della casa e per fare i lavaggi a vuoto negli elettrodomestici.

Dunque perché non usarlo nel caso dello sporco nella lavastoviglie? Basterà mettere 1 bicchiere di sale grosso nella ciotola con acqua e fare gli stessi passaggi spiegati anche precedentemente.

Avvertenze

Vi ricordo di leggere sempre le modalità di lavaggio della lavastoviglie prima di usare i rimedi descritti.