Ah il bagno! Ma quanta fatica ci vuole per averlo sempre profumato? Tantissima!

Questo ambiente, infatti, per sua stessa natura tende a produrre cattivi odori anche subito dopo averlo pulito con cura e dedizione. Complici sono gli scarichi o la puzza proveniente dal water.

Tutto ciò che bisogna fare, quindi, è profumare il wc così da diffondere il buon odore anche in tutto il bagno! In che modo? Seguendo i nostri trucchetti, vediamoli insieme!

Bombe fai da te profumate

Il primo rimedio che vi consigliamo consiste nel realizzare delle bombe fai da te profumate in grado non solo di portare un buon odore, ma anche di sbiancare e disincrostare il vostro wc! Munitevi, quindi, di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

metà cucchiaio di detersivo per piatti (preferibilmente ecologico)

stampi per ghiaccio in silicone

7 gocce di olio essenziale

Iniziate con il mescolare in una ciotola l’acido citrico e il bicarbonato di sodio, dopodiché aggiungete il detersivo per i piatti. Quindi, rimescolate il tutto fino ad ottenere una sorta di “sabbia bagnata” e aggiungete anche le gocce di olio essenziale. Infine, distribuite il composto negli stampi in silicone e lasciatelo riposare per circa 4 ore all’ombra e lontano da fonti di calore: i vostri cubetti sono pronti per l’uso!

Vi basterà solo versarne uno nel WC per avere quella reazione “frizzante” che profumerà non solo il water ma tutto il bagno!

Sale profumato

Un altro trucchetto in grado di profumare il wc è il sale profumato da bagno, un trucchetto in grado di infondere un buon odore anche in tutto l’ambiente!

Aggiungete, quindi, 3 cucchiai di sale grosso in una ciotolina e versate poi 7/8 gocce di un olio essenziale della fragranza che più preferite. Dopodiché, mescolate il tutto fino e il gioco è fatto!

A questo punto, dovrete versare il sale profumato nel WC e lasciare agire per un’intera notte. L’indomani, scaricate e noterete che la puzza dagli scarichi sarà solo un brutto ricordo!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, si sa, è un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti ma anche per il suo odore inebriante! Perciò, perché non sfruttarlo per vedere come profumare il wc?

Ricavate, quindi, delle scaglie di sapone di Marsiglia e mettetele in una ciotola. Dopodiché, aggiungete alcune gocce di olio essenziale a vostra scelta e mescolate: noterete che le scaglie saranno super profumate!

A questo punto, non dovrete fare altro che tirare lo sciacquone per inumidire la tazza del WC e spargere le scaglie sopra. Dopodiché, lasciate agire per tutta la notte e l’indomani un profumo di fresco si diffonderà in tutta la stanza!

Sapone giallo

Oltre al sapone di Marsiglia, anche il sapone giallo è una manna dal cielo per sgrassare, smacchiare e per neutralizzare i cattivi odori nel wc! In che modo? Vediamolo insieme.

Munitevi di un pezzo abbastanza grande di sapone giallo e stendetelo su un piano ricoperto di carta stagnola così da non farlo appiccicare. Dopodiché, versateci sopra un po’ di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale e formate una pallina passandola tra le mani.

Infine, attaccate la pallina di sapone giallo sulle pareti del wc, cercando di non metterla nel punto in cui il flusso dell’acqua è troppo forte per evitare di farla staccare subito. E voilà: ogni volta che tirerete lo sciacquone, un buon profumo si diffonderà!

Succo di limone

Infine, vediamo l’ultimo trucchetto in grado di profumare il vostro water e bagno: il limone, l’agrume noto per il suo odore. Come se non bastasse, poi, è in grado anche di sbiancare il wc e rimuovere le macchie incrostate!

In un secchio contenente acqua molto calda, aggiungete il succo di 2 limoni, dopodiché, versate il tutto nel water e lasciate agire: sentirete un profumo di limone in tutto il bagno!