Che bella sensazione dormire in lenzuola fresche e profumate! Alcune di queste le usiamo nella nostra quotidianità, mentre altre sono riposte nei nostri armadi e fanno parte del celebre corredo.

Sono ricordi e oggetti che custodiamo gelosamente, donatici dalle nostre nonne e le nostre mamme.

Ma con il tempo, lenzuola e tovaglie bianche possono presentare delle macchie e ingiallirsi, a volte in un modo che sembra irreversibile!

Ma non temete, attraverso l’utilizzo di metodi casalinghi e rimedi naturali possiamo farle tornare come nuove e bianche come appena regalate!

Vediamo insieme come sbiancare tovaglie e lenzuola ingiallite!

Limone e sale

Un antichissimo rimedio che le nostre nonne usavano per sbiancare lenzuola e tovaglie è proprio questo: bollire i tessuti in un grosso pentolone!

Riempitelo d’acqua versandoci il succo di 4-5 limoni e 1 bicchiere di sale fino. Fate bollirle il tutto per una ventina di minuti.

Una volta raffreddato, procedete con un lavaggio delicato in lavatrice.

Lo stesso metodo può essere eseguito anche “a freddo” mettendo tutti gli ingredienti e i tessuti in una bacinella e lasciandoli in ammollo per una notte.

Percarbonato di sodio

Parliamo ora di un prodotto ecologico e biodegradabile che vi permetterà di sbiancare in modo molto efficace le lenzuola e le tovaglie ingiallite: il percarbonato di sodio!

Si tratta di un prodotto sbiancante che si presenta sotto forma di una polvere bianca che si attiva ad alte temperature. Tramite tale reazione, ravviva il bianco naturale del tessuto sbiancando senza candeggina!

Potete usarlo sia per un lavaggio a mano ma anche in lavatrice, intervenendo sia sugli ingiallimenti sia per le lenzuola ingrigite dal tempo:

Per il lavaggio a mano

Per il lavaggio a mano, la confezione può suggerirvi la dose giusta in base alla quantità di panni da lavare. Di solito, un misurino in acqua calda è sufficiente.

Noterete che avverrà una reazione, l’acqua calda farà attivare il percarbonato. Ma dovrà essere almeno 40°/50°, per un risultato ottimale.

Le tovaglie o lenzuola vanno lasciate in ammollo per qualche ora e poi risciacquate.

In lavatrice

Anche in lavatrice seguite le dosi consigliate, ma in genere 2 cucchiai ad ogni lavaggio in aggiunta al vostro detersivo ecologico vi donerà delle lenzuola bianche come una volta!

N.B. Non confondete il percarbonato di sodio con il perborato, che presenta alti livelli di tossicità per l’ambiente. Il percarbonato potete trovarlo sia online che nei grandi supermercati.

Bicarbonato

Tra i rimedi naturali più utilizzati in casa, un posto di prim’ordine è occupato da bicarbonato di sodio. Ha proprietà antibatteriche, pulenti e sbiancanti.

Può quindi esserci d’aiuto per far ritornare bianche lenzuola o tovaglie ingiallite. In questo caso, può essere combinato con delle scaglie di sapone di Marsiglia, dal forte potere sgrassante ma delicato.

Prendete una bacinella e versateci 2 litri di acqua molto calda (facendo attenzione). Aggiungete del sapone di Marsiglia a scaglie o liquido e mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio.

Lasciate in ammollo per qualche ora, strizzate e procedete con lavaggio dedicato.

Cremor tartaro

Sentiamo molto spesso parlare del cremor tartaro, un agente lievitante che ci permette di rendere i nostri dolci ultra soffici e gustosi.

Il cremor tartaro, conosciuto anche con il nome di bitartrato di potassio, può essere adoperato anche per sbiancare vecchie lenzuola ingiallite dal tempo.

Come? Con una bacinella d’acqua calda e una bustina di cremor tartaro. Anche qui l’ammollo è necessario.

Per le macchie

Può capitare che ci siano delle macchie ostinate e difficili da mandar via. Ma abbiamo la soluzione per tutto!

Il segreto è quello di pre-trattare le macchie in questione. Il primo metodo consiste nel creare una crema con bicarbonato, sapone di Marsiglia liquido e una goccia di detersivo per piatti!

Dopo aver mescolato per bene, massaggiamo il tessuto e lasciamo agire per qualche minuto prima di procedere con il lavaggio.

In alternativa, potete utilizzare anche della semplice acqua ossigenata, che svolgerà un’azione sbiancante. Mettetela su un batuffolo di cotone e tamponate la macchia.

Per i merletti

Se invece le nostre lenzuola o tovaglie possiedono o sono fatte tutte di merletto, dobbiamo intervenire nel modo più delicato possibile.

Perciò, ci occorre un altro prodotto casalingo molto comune e anche economico: il sale, da versare in una bacinella d’acqua. L’ammollo può prolungarsi per l’intera notte.

Al mattino, lavateli a mano con del Sapone di Marsiglia liquido, senza strizzarli, ma lasciar colare l’acqua e farli asciugare all’ombra.

Come stendere e stirare lenzuola e tovaglie

Ora che le abbiamo opportunamente sbiancate, dobbiamo stenderle e stirarle nel modo giusto. Ovviamente, per evitare un ulteriore ingiallimento, meglio stendere al riparo del sole diretto.

Per stirare lenzuola e tovaglie, dobbiamo fare ancor più attenzione per evitare di far danni. Meglio usare una temperatura media del ferro e copriamole con un telo o un tessuto in modo che il ferro da stiro non stia a diretto contatto con le nostre tovaglie.

Come conservarle

Se abbiamo trovato le lenzuola e le tovaglie ingiallite è perché sono rimaste al chiuso per molto tempo nel nostro armadio, assorbendo molto spesso anche l’umidità delle stagioni più fredde.

Un piccolo segreto consiste nel far prendere loro aria di tanto in tanto, anche se sono confezionate. In questo modo, possiamo prevenirne l’ingiallimento.

Attenzione

Meglio sempre leggere prima l’etichetta e le istruzioni di lavaggio fornite dal produttore, prima di iniziare.

