Spesso, può capitare di sentire una fastidiosa puzza di muffa sui nostri indumenti pur avendoli appena lavati con cura. Solitamente questo accade dopo averli lavati in lavatrice o averli riposti negli armadi.

Questi ambienti, infatti, tendono ad essere molto umidi e ad avere una scarsa ventilazione, per cui favoriscono la proliferazione delle muffe che, di conseguenza, “attaccano” i capi con cui vengono a contatto.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come rimuovere la puzza di muffa dai vestiti e averli profumati come non mai!

Bicarbonato e sapone di Marsiglia

Quando si parla di bucato profumato, non si può non citare la combinazione di ingredienti più nota a partire dalle nostre nonne: il bicarbonato e il sapone di Marsiglia.

Mentre, infatti, il sapone di Marsiglia è un ingrediente che vanta proprietà pulenti molto delicate ed è in grado anche di rilasciare un profumo inebriante, il bicarbonato aiuta a neutralizzare il cattivo odore dovuto all’umidità.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo e avviare, poi, il ciclo di lavaggio.

Per ottenere un maggior profumo, potete aggiungere anche 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite! E voilà: i vostri capi saranno profumati come non mai!

Aceto e bicarbonato

Il bicarbonato, però, è efficace anche se coniugato con un altro ingrediente che sicuramente avrete già in dispensa: l’aceto, in quanto vanta la capacità di neutralizzare i cattivi odori.

Versate, quindi, una tazza di aceto bianco nella vaschetta della lavatrice ed avviate il primo ciclo di lavaggio. Dopodiché, aggiungete un po’ di bicarbonato e procedete, quindi, con il secondo lavaggio.

Vi consigliamo di aggiungere anche alcune gocce di olio essenziali così da non eliminare solo la puzza di muffa, ma da rendere anche più profumati i vostri capi.

E come se non bastasse, questa miscela sarà efficace anche per sbiancare il bucato e riportarlo al suo candore iniziale!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice ci sono dei pareri discordanti. Molti sconsigliano di utilizzarlo soprattutto ad alte temperature, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive nell’ambiente. Come alternativa più ecologica, si può utilizzare l’acido citrico.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, una polverina bianca dalle proprietà deodoranti e pulenti. Inoltre, questo prodotto è utile per pulire molte superfici della casa!

Versate, quindi, 100 ml di acqua tiepida in un bicchiere e lasciate sciogliere, poi, 15 grammi di acido citrico, mescolando molto bene. A questo punto, aggiungete 3/4 gocce del vostro olio essenziale preferito e utilizzate questa soluzione durante il lavaggio in lavatrice.

I vostri capi saranno profumati come non mai!

Sale e limone

Un altro rimedio consiste nell’utilizzare due ingredienti dalle molteplici proprietà: il sale e il limone. Insieme, infatti, sono un binomio super efficace per rimuovere la puzza di muffa dai vostri capi grazie alle proprietà fungicide e antibatteriche in grado di contrastare i cattivi odori.

Iniziate, quindi, con il mescolare un cucchiaino di succo di limone con due cucchiaini di sale fino ad ottenere una sorta di composto pastoso. Dopodiché, applicatelo sulle aree su cui maggiormente sentite la puzza di muffa e lasciate agire per un po’.

A questo punto, mescolate circa 600 ml di succo limone in 5 litri d’acqua, immergete il bucato nella soluzione così ottenuta e lasciatelo in ammollo per altri 40 minuti. Procedete con il comune lavaggio in lavatrice e voilà: addio cattivi odori!

Il sale è in grado di assorbire la puzza di muffa grazie anche alla sua forte capacità assorbente. Non a caso, infatti, viene utilizzato anche per realizzare i deumidificatori fai da te.

N.B Vi consigliamo di utilizzare questo rimedio solo in caso di capi chiari o bianchi a causa della proprietà sbiancante del limone.

Come prevenire la puzza di muffa

Una volta visto come rimuovere la puzza di muffa dal bucato, vediamo insieme alcuni accorgimenti per prevenire la sua formazione.

Se la puzza di muffa proviene dall’armadio in cui erano conservati i vostri vestiti, vi consigliamo di utilizzare i fondi di caffè, dotati di una grande proprietà anti odore.

In questo caso, vi basterà posizionare 2 o più ciotoline con i fondi negli angoli del vostro armadio e lasciarli finché non avrete notato che la puzza è svanita. Ricordate di cambiarli ogni 2 o 3 giorni.

Se, invece, la puzza è in lavatrice, allora vi consigliamo di procedere con una pulizia accurata di tutte le sue componenti e di effettuare un lavaggio a vuoto ogni mese, aggiungendo un bicchiere di aceto con due cucchiai di bicarbonato e avviando il ciclo di lavaggio ad alte temperature.

Infine, vi consigliamo di tenere lo sportello della lavatrice un po’ aperto quando non la utilizzate, così che il vapore possa uscire fuori e non creare un ambiente molto umido nel cestello.

Avvertenze

I rimedi suggeriti sono semplici e delicati. Tuttavia, vi raccomandiamo di consultare sempre le etichette di lavaggio dei vostri capi. Inoltre, consultare un tecnico in caso di muffa ostinata in lavatrice.