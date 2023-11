Come rinfrescare i Piumoni senza portarli in lavanderia

Se lavare le lenzuola è facile e immediato e non richiedere molto sforzo, lo stesso non è per i piumoni, in quanto sono più ingombranti.

Per questo, tendiamo spesso a portarli in lavanderia in modo da risparmiarci questo duro lavoro.

Ma sapevate che è possibile rinfrescare facilmente i piumoni senza doverli portare in lavanderia? Vediamo insieme come fare!

Bicarbonato

Il primo ingrediente che vi suggeriamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, il quale è noto per la sua leggera azione abrasiva e per la sua capacità di neutralizzare i cattivi odori.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è cospargere il bicarbonato su tutta la superficie del piumone, passare una spazzola morbida per distribuirlo in maniera omogenea e fare agire per circa un paio d’ore.

Dopodiché, passate l’aspirapolvere per aspirare su tutta la superficie: il vostro piumone sarà fresco come non mai!

Borotalco

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo del borotalco, in quanto vanta una forte proprietà assorbente.

Come se non bastasse, poi, questo prodotto può essere una manna dal cielo anche per assorbire il grasso e il sebo in eccesso che si deposita sui cuscini.

Come già visto prima, dovrete cospargere il piumone con il borotalco, lasciarlo agire per un po’e utilizzare, poi, una spazzola per rimuovere la polvere in eccesso.

Aceto

Dopo il bicarbonato e il borotalco, come poteva mancare all’appello l’aceto, il quale è utilizzato anche per rimuovere la puzza di sudore dai cuscini?

Dovrete, quindi, versare due bicchieri di aceto in un secchio contenente acqua e immergere, poi, un panno nella soluzione così ottenuta.

Dopodiché, strizzatelo bene per renderlo umido e non bagnato, passatelo su tutto il piumone e lasciate asciugare naturalmente.

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di prodotti in grado di profumare, non si può non menzionare il sapone di Marsiglia, che vanta anche proprietà pulenti molto delicate.

Versate, quindi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido in un litro di acqua tiepida, immergete un panno nella soluzione, strizzatelo accuratamente e passatelo sul piumino.

Infine, lasciate asciugare il piumone preferibilmente all’aperto in modo da non provocare puzza di umido.

Deodorante fai da te

In caso vogliate utilizzare un deodorante fai da te per rinfrescare il vostro piumone ogni volta che vorrete, allora dovrete munirvi di:

500 ml di acqua distillata

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

25 gocce di olio essenziale che preferite

Versate il bicarbonato di sodio in una ciotola contenente acqua, dopodiché aggiungete le gocce di olio essenziale dalla fragranza che più vi piace. Vi consigliamo di prediligere l’olio essenziale alla lavanda così da favorire anche il sonno o il Tea tree Oil, il quale vanta proprietà antibatteriche e antiodoranti.

A questo punto, mescolate il tutto, travasate la miscela così ottenuta in un flacone spray, vaporizzatela sul piumone e lasciate asciugare.

Questo rimedio, inoltre, è indicato anche per togliere la puzza di chiuso che spesso troviamo sui piumoni!

N.B Vi consigliamo di non spruzzare una quantità eccessiva e non mettere il vaporizzatore troppo vicino altrimenti i piumoni potrebbero bagnarsi.

Come lavarli

Il modo più facile per rinfrescare i vostri piumoni è lavarli. Vediamo, quindi, insieme come fare!

In caso di lavaggio a mano, dovrete riempire una vasca da bagno con acqua tiepida, versare 3 cucchiai di bicarbonato di sodio e un bicchiere di aceto di vino bianco.

Dopodiché, immergete il piumone, lasciatelo in ammollo per circa 20 minuti, poi togliete il tappo e fate scorrere tutta l’acqua sporca. Ripetete il procedimento più volte fin quando l’acqua non esce limpida.

In caso di lavaggio in lavatrice, invece, dovrete aggiungere il sapone di Marsiglia liquido e una mezza tazza di bicarbonato di sodio nella vaschetta del detersivo e impostare un ciclo di lavaggio delicato o anche il programma “lavaggio a mano” se il piumone è particolarmente delicato.

Inoltre, ricordatevi di optare per un lavaggio in acqua fredda e di non superare mai la temperatura di 30 gradi per non danneggiare le piume di oca o l’imbottitura in poliestere.

Avvertenze

Vi raccomandiamo di leggere sempre le etichette di lavaggio e non lavare con acqua un piumone che va lavato esclusivamente a secco. Inoltre, ricordatevi di evitare l’utilizzo dei deodoranti su alcuni tessuti molto delicati e molto pregiati.