Come risparmiare sulla bolletta con il cambio della stagione

L’inverno è la stagione romantica della cioccolata calda sotto le coperte mentre fuori piove, ma nonostante la bellezza della neve e le decorazioni natalizie, l’arrivo del freddo non fa molto bene alla bolletta.

Sarà anche bello e confortevole tornare a casa e mettersi al calduccio, ma può essere davvero dispendioso, soprattutto se non si fa attenzione ad alcuni atteggiamenti.

Vediamo insieme quali sono le accortezze da adottare per risparmiare sulla bolletta e, di conseguenza, preservare anche un pochino il nostro ambiente, che è sempre molto importante.

Caricare le lavatrici

La prima cosa a cui bisogna stare attenti è a non sprecare energia in maniera spropositata. Uno dei modi per evitarlo è fare attenzione al carico delle lavatrici.

Perché fare due lavaggi e sprecare il doppio dell’energia elettrica quando è possibile farne uno soltanto risparmiando tempo e denaro? Quindi, cercate di avere un po’ di pazienza in più nell’attendere che i vestiti si accumulino prima di fare la lavatrice.

Siccome fa freddo, poi, riscaldare costa anche di più. Per tale motivo, dovreste cercare di non impostare programmi a temperature troppo elevate, ma di prediligere acqua fredda quando possibile.

In questo modo non soltanto la vostra bolletta sarà di un importo minore, ma avrete anche fatto un favore all’ambiente, consumando meno energia.

Limitare l’utilizzo dell’asciugatrice

L’asciugatrice è davvero una manna dal cielo quando piove e c’è umidità. Oltre a dimezzare la fatica, impedendo di perdere tempo e tendere i panni, risolve anche il problema dell’asciugatura lenta in inverno. Ma tutto questo ha un prezzo, il cui valore comparirà sulla vostra bolletta.

Quando possibile, evitate di affidarvi a questo utile elettrodomestico e prediligete la classica asciugatura all’aria. In alternativa, prestate attenzione ai programmi selezionabili, scegliendo sempre quelli ecologici al posto di altri che non prendono in considerazione l’aspetto del risparmio.

Oppure, per ridurre i tempi di utilizzo dell’asciugatrice, potete prendere in considerazione di asciugare in una prima fase i panni all’aria e poi impostare un programma più rapido di asciugatura per eliminare l’umidità residua.

Non usare acqua troppo calda

L’acqua calda è indispensabile, soprattutto quando fa freddo, ma non c’è bisogno di esagerare con le temperature troppo elevate.

Per questo, quando fate la doccia o aprite il rubinetto, non aspettate che l’acqua diventi bollente, ma utilizzatela tiepida. Questa piccola attenzione vi porterà al risultati di risparmiare energia elettrice, eventualmente gas e di conseguenza denaro.

Pianificare attività nelle ore di luce

In inverno le giornate si accorciano sempre di più, togliendoci preziosissime ore di luce. Quando possibile, per risparmiare energia, programmate le vostre attività durante le ore diurne, approfittando dell’illuminazione naturale.

Per esempio, se dovete rammendare dei calzini, optate per farlo al mattino accanto alla finestra, piuttosto che aspettare la sera ed essere obbligati ad accendere la luce per riuscire a vedere bene.

Ovviamente non sempre si riesce a concentrare tutto in quell’arco di tempo, ma quando possibile questo si rivela un gesto molto saggio che impedisce di sprecare energia.

Spegnere le luci

Sempre per evitare i consumi inutili, fate attenzione a non lasciare le luci accese quando non vi servono.

Trascurare di compiere un piccolo gesto, come quello di premere un interruttore, può portare dei costi aggiuntivi sulla vostra bolletta e a sprechi di energia facilmente evitabili.

Manutenere degli elettrodomestici

Una buona manutenzione degli elettrodomestici è un elemento chiave per risparmiare energia. Il loro corretto funzionamento, infatti, è indispensabile per ridurre il consumo energetico.

Quindi, fate attenzione a mantenere sempre puliti i filtri dei condizionatori e delle cappe, ad esempio, e a controllare il corretto funzionamento di tutti gli elettrodomestici che avete in casa. Questo vi aiuterà anche a prevenire i guasti e a risparmiare per eventuali riparazioni.

Se gli elettrodomestici sono troppo vecchi, è normale che deriveranno consumi più elevati. Per questo, fate le vostre valutazioni per capire se vale la pena di investire nella sostituzione degli elettrodomestici.

La spesa iniziale può essere importante, è vero, ma potrà essere recuperata con il tempo grazie alla migliore efficienza di elettrodomestici di ultima generazione.

Queste attenzioni possono sembrare scontate, ma a volte non si pensa alle cose più banali, che possono fornire soluzioni davvero efficaci. Sperimentate questi metodi e poi paragonate la bolletta a quella precedente, e vedrete la sensibile differenza che può fare stare solo un po’ più attenti .