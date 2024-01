Le nostre nonne avevano spesso ragione quando dicevano che in cucina non si butta mai via niente!

Quasi tutto, infatti, può essere riutilizzato, addirittura anche… le bucce di banana! Ebbene sì, le bucce di questo frutto esotico che spesso consumiamo quotidianamente possono esserci utili sia in casa che per la cura delle nostre piante.

Vediamone tutti gli utilizzi.

Come concime solido

Chiunque abbia un minimo di passione per le piante sa che alcuni scarti della cucina (ad esempio i fondi di caffè) possono essere utilizzati come vero e proprio concime per le piante.

Le bucce di banana non fanno eccezione!

Il metodo più semplice per utilizzarle come concime è quello di tagliare semplicemente la buccia in piccoli pezzettini rettangolari da spargere, poi, sulla superficie del terreno o interrare a bassa profondità.

Col tempo e con le innaffiature, questi pezzettini si degradano liberando alcune sostanze altamente nutritive per le piante tra cui il potassio, utile soprattutto per aiutare la fioritura.

Come fertilizzante liquido

Un altro modo per dare un supporto alle piante del tuo giardino con le bucce di banana è realizzarne un macerato.

Ti basterà prendere una sola buccia di banana, inserirla poi in un barattolo. Nel frattempo, fai bollire dell’acqua in un pentolino.

Versa l’acqua nel barattolo con la buccia di banana (facendo attenzione che sia non eccessivamente calda per non rischiare di far spaccare il barattolo per il troppo calore) e attendi che questa si raffreddi prima di chiudere il barattolo con un tappo.

Lascia macerare per circa due ore. Filtra il tutto, mantenendo solo la parte liquida.

Infine, puoi utilizzare questo concime liquido come acqua di innaffiatura per le tue piante: grazie all’alta percentuale di potassio, farà sì che le piante si mantengano in salute e rigogliose. Si tratta di uno dei concimi naturali più efficaci per le piante.

In questo video puoi vedere bene tutto il procedimento per realizzare il macerato:

Per la pulizia dell’argenteria

Chi non ha mai rimandato la pulizia dell’argenteria proprio perché non ha voglia di perdere ore e ore a sfregare posate e piatti in argento?

Beh, c’è una soluzione pratica e veloce a questo problema: si tratta proprio delle bucce di banana.

Grazie alla superficie interna della buccia, porosa ma morbida, questa può attirare su di sé lo sporco e i segni di ossidazione che sono comparsi sull’argento. Dopo lo sfregamento, poi, l’argenteria va sciacquata e… il tutto sarà tornato come nuovo!

Per smacchiare le scarpe

Le tue scarpe nuove presentano strisce o macchie dopo averle indossate le prime volte? Niente paura, puoi smacchiarle con le bucce di banana!

Anche in questo caso, ti basterà usare le bucce come fossero una spugnetta sfregando la superficie delle scarpe con la parte interna delle bucce stesse. Poi, inumidisci un panno e rimuovi eventuali residui di buccia: noterai che le macchie sono scomparse.

Se non basta, puoi ricorrere anche a un po’ di sapone giallo.

Attenzione: non utilizzare questo metodo sulle scarpe in camoscio che, essendo più delicato, potrebbe rovinarsi a causa dello sfregamento.

Per assorbire gli odori

Infine, una funzione che quasi nessuno conosce: le bucce di banane possono essere utilizzate per assorbire gli odori forti che permangono su piatti, pentole o taglieri.

La parte interna della buccia, ossia quella bianca e un po’ spugnosa, può assorbire gli odori se sfregata sulla superficie incriminata! Dopo averla strofinata, ricorda sempre di risciacquare il piatto o il tagliere con dell’acqua tiepida.

Poi, prova ad avvicinare le narici… l’odore sarà sparito!

Questo metodo può essere usato, insieme ad altri, anche per togliere i cattivi odori dal legno.