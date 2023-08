Oltre ai costumi e agli outfit da sfoggiare in spiaggia, in estate non possono mancare i solari in grado di proteggere la nostra pelle durante l’esposizione solare.

Se prima, però, siamo propense al loro acquisto, a fine estate, invece, ci rendiamo conto che ne abbiamo comprati troppi e abbiamo, quindi, creme solari avanzate.

Ma sappiate che non dovete buttarla! Oggi, infatti, vediamo come riutilizzare la crema solare in 6 modi diversi e senza sprecarla!

Per lucidare il legno

Innanzitutto, la crema solare avanzata può essere utilizzata per lucidare il legno che spesso tende ad opacizzarsi e a perdere la sua bellezza originaria. Perciò, vi suggeriamo di versare un po’ di crema su un panno pulito e passarlo, poi, sul mobile di legno più volte.

Dopodiché, lasciate agire per un po’ prima di passare un altro panno per asciugare: il legno della vostra casa sembrerà brillante come non mai!

N.B Vi consigliamo sempre di fare una prova su angoli nascosti per essere certe di non danneggiare le superfici.

Per pulire la pelle

Oltre alle superfici in legno, la crema solare è una manna dal cielo anche per pulire un tessuto come la pelle, in quanto vanta delle proprietà idratanti e lucidanti tali da agire come un comune latte detergente.

Applicate, quindi, un po’ di crema solare su un panno umido e passatelo, poi, sulle superfici in pelle come divani, rivestimenti del letto, o su alcuni oggetti come borse e scarpe.

Dopodiché, ripassate un panno inumidito solo con acqua in modo da rimuovere la crema solare in eccesso e asciugate accuratamente con un panno asciutto.

Per eliminare i residui di colla

Se vi ritrovare residui di colla sui mobili o altre superfici dove magari avevate applicato prima degli adesivi e non sapete come toglierle, abbiamo una buona notizia per voi: vi basta la crema solare!

Questa, infatti, contiene un po’ di olio dentro in grado di sciogliere questi residui ed eliminarli! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un po’ di crema direttamente sull’alone dovuto alla colla, lasciare in posa per un po’ e risciacquare abbondantemente!

Per togliere l’ossidazione sul metallo

Le superfici e gli oggetti di metallo che abbiamo in casa, quali gli oggetti di argento, di alluminio e così via, tendono spesso a presentare delle macchie nere per niente belle da vedere.

Queste sono dovute all’ossidazione e sono, quindi, inevitabili. La bella notizia, però, è che possibile rimuoverle e far brillare di nuovo il metallo usando solo la crema solare! Dovrete semplicemente applicare un po’ di crema su un panno, strofinarla sulla macchia nera dovuta all’ossidazione e fare agire. Infine, strofinate e risciacquate.

Per idratare la pelle

Una volta visto come utilizzare la crema solare in casa, vediamo insieme come usarla per migliorare l’aspetto della pelle e dei capelli. Per quanto riguarda la pelle, la crema solare vanta una funzione idratante esattamente come quella delle creme idratanti che normalmente utilizzate quotidianamente.

Pertanto, vi suggeriamo di utilizzarla in sostituzione alla vostra crema comune, in modo da non sprecarla! Ovviamente, tenete conto sempre della tipologia di pelle che avete ed evitare di usare una crema qualsiasi.

Per fare una maschera per capelli

Infine, vediamo come utilizzare la crema solare per realizzare una maschera per capelli fai da te, in grado di idratarli e proteggerli dai danni dovuti all’esposizione solare. Vi basterà, quindi, applicare un po’ di crema direttamente sulle lunghezze dei capelli prima di fare lo shampoo e lasciarla agire per almeno 10 minuti.

Dopodiché, procedete con lo shampoo e noterete che i vostri capelli saranno più morbidi e lucenti!

Trucchetti con la crema solare(VIDEO)

E se volete un video per conoscere tutti i trucchetti da provare con la crema solare, ecco a voi!

Avvertenze

Provate sempre la crema solare su un angolo nascosto delle varie superfici da pulire, così da essere certe che non le danneggi. Non utilizzatela in caso di allergie o ipersensibilità.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.