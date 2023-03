Un maglione infeltrito è sicuramente una disdetta, specie quando si tratta di quelli a cui siamo particolarmente affezionati.

Quando sono irrecuperabili, però potete dar loro nuova vita usandoli per la casa! La lana è infatti è un fantastico rimedio per lucidare.

Tra legno, marmo, collezioni varie potete avere la stanza lucida e priva di polvere in poco tempo con un maglione infeltrito!

Legno

Il legno è il primo materiale che può beneficiare dell’azione lucidante della lana!

Mobili, scrivanie, tavoli, librerie, porte e chi più ne ha più ne metta, possono tornare a brillare con un semplice maglione!

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente pulire prima per bene la superficie in legno e poi passare energicamente il maglione.

Non passerà molto prima di vedere il vostro legno risplendere!

Marmo

Quanto è difficile prendersi cura del marmo? A volte sembra che solo guardandolo si formano delle macchie e degni aloni.

Il vero segreto per tenere a bada il marmo è non esagerare con i prodotti che si usano per pulirlo e soprattutto non usare mai dei rimedi aggressivi e abrasivi.

Per lavarlo basterà anche il bicarbonato di sodio e una volta asciutto non dovrete far altro che passare il maglione e noterete subito che prenderà una particolare lucentezza.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Così il vostro marmo sembrerà sempre come nuovo!

Pavimenti

Un pavimento lucido e brillante è un po’ l’obiettivo di tutti quelli che amano avere costantemente la casa in ordine e pulita!

Spesso sono proprio i detersivi usati a darci l’effetto contrario, specie su alcune superfici come la ceramica, il marmo, il parquet e così via.

Ebbene, se fate un lavaggio molto semplice con acqua e qualche scaglia di sapone di Marsiglia noterete già un ottimo risultato.

Ma per averlo lucido dovrete prendere il maglione e fissarlo su una scopa o su un tira-acqua con un elastico. Passate poi energicamente il panno su tutto il pavimento e il risultato vi lascerà a bocca aperta!

Scarpe e borse in pelle

Un’altra tipologia di materiale particolarmente difficile da trattare è la pelle.

Anche qui stiamo parlando di un tessuto che non si dovrebbe mai stressare troppo e trattare con la massima cura per non rovinarlo.

Quando notate che c’è un eccesso di polvere e volete dare una nuova vita alla pelle, lucidandola, potete usare il vostro maglione infeltrito!

Strofinatelo su tutta la superficie e togliete eventuali piccole macchie con una goccia di latte vaccino, sarà perfetta!

Oggetti da collezione

Quanti hanno una collezione tra libri, statuette, bomboniere particolarmente belle, vinili e DVD? La lista potrebbe continuare all’infinito, ma generalmente troviamo almeno uno di questi elementi in casa.

Nel momento in cui la polvere prende il sopravvento, tutte queste cose perdono la loro bellezza perché non sono più lucide e non brillano nel mobile dove riposti.

Ed è in questo caso che ritorna utile il maglione infeltrito! Potete passarlo su ogni oggetto da collezione per togliere la polvere e contemporaneamente lucidarlo.

Il risultato sarà bellissimo!

Cornici

Ultimo metodo per usare il maglione infeltrito è per le cornici!

Ce ne sono alcune in casa particolarmente belle e maestose, magari in legno naturale o laccato, che vorremmo mantenere sempre splendenti.

Potete averle sempre al top passando almeno 2 volte a settimana il maglione infeltrito e noterete subito la differenza rispetto a quando si lasciano alla polvere!