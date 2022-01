Non si parla mai abbastanza dell’importanza di avere asciugamani sempre morbidi e impeccabili soprattutto nei periodi invernali dove il bucato tende ad indurirsi a causa del freddo e del vento.

Inoltre, dopo una bella doccia, è fondamentale avere la sensazione di morbidezza quando ci si avvolge in un asciugamano pulito e profumato!

Ci sono vari rimedi e accorgimenti che si possono attuare al fine di raggiungere questo scopo senza usare detersivi industriali e senza dover ricorrere a continui lavaggi.

Vediamo insieme come avere gli asciugamani sempre bianchi e morbidi in lavatrice con un cucchiaio!

Acido citrico

Il primo ingrediente che potete usare se l’avete in casa è l’acido citrico!

Oltre ad essere un eccellente anti-calcare, quest’ingrediente risulta essere ottimo per ammorbidire i panni, non a caso viene usato al posto dei tradizionali ammorbidenti!

Tutto quello che dovrete fare è mescolare 5 cucchiai di prodotto in mezzo litro d’acqua, successivamente versatene il necessario nella vaschetta dell’ammorbidente ed ecco fatto!

Vedrete che avrete dei capi super morbidi già dopo il primo lavaggio!

Bicarbonato di sodio

Un altro elemento molto importante, sopratutto se stiamo parlando di asciugamani bianchi è il bicarbonato di sodio!

Ormai all’ordine del giorno nei nostri rimedi naturali, il bicarbonato è un vero toccasana in lavatrice!

Potete usarlo in questo caso mettendo 3 cucchiai di prodotto direttamente nel cestello della lavatrice o nella vaschetta del cassettino.

Le mille proprietà di quest’ingrediente permetteranno agli asciugamani di ammorbidirsi e di essere bianchi e lucenti come fossero nuovi!

Aceto bianco

L’aceto bianco, così come l’acido citrico, è un prodotto che viene usato per sostituire gli ammorbidenti industriali.

Possiede, infatti, un’ottima azione emolliente che separa le fibre attaccate dei capi rendendoli estremamente morbidi!

Dovrete mettere 4 cucchiai di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente insieme ad un cucchiaino di un olio essenziale a vostro piacimento e avrete degli asciugamani perfetti!

Vi ricordo che l’alternativa con l’acido citrico descritta sopra risulta essere più ecologica rispetto all’aceto.

Sapone di Marsiglia

Adesso invece vi presento il vecchio rimedio della nonna, ovvero quello con il sapone di Marsiglia!

Sebbene tutti sanno ormai che è una manna dal cielo se usato in lavatrice, c’è da dire che per i pezzi di biancheria quali asciugamani e accappatoi il suo uso è di primaria importanza!

Potete metterne 2 cucchiai in scaglie o liquido nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello ed ecco fatto!

Gli asciugamani, oltre che morbidi, saranno anche bianchi e super profumati!

Inoltre potrete provare anche il trucchetto dell’asciugamano per intensificare l’odore del sapone!

Limone

Infine, per ammorbidire gli asciugamani potete servirvi del limone, un agrume che sicuramente avrete in casa!

Ne bastano 3 cucchiai di succo filtrato nella vaschetta della lavatrice per ottenere un risultato ottimo!

Potete creare anche un ammorbidente naturale da usare all’occorrenza diluendo il succo di 3 limoni con mezzo litro d’acqua, sggiungete poi un olio essenziale a vostro piacimento ed ecco fatto!

Basteranno 2 tappi dosatori ad ogni lavaggio per avere un’efficacia perfetta.

Consigli per il lavaggio

Una volta descritti tutti i migliori trucchetti al fine di avere asciugamani super morbidi, vediamo dei consigli per il lavaggio!

Non caricare troppo

La prima cosa da tener presente è che non bisogna mai caricare troppo il cestello della lavatrice con tanti indumenti.

Quello che vi consiglio è di riservare un lavaggio esclusivo solo agli asciugamani in modo da poter avere l’effetto desiderato.

Diversamente, l’acqua non penetrerà bene all’interno delle fibre e di conseguenza avrete un bucato duro.

Separare bene i capi

Un altro fattore importante da tenere a mente è separare per bene i capi!

Dunque dividete gli asciugamani in base al tessuto, al modello e soprattutto al colore! In questo caso vi possono aiutare le etichette di lavaggio.

Quest’accorgimento è importante per ogni tipo di bucato, non solo in riferimento agli asciugamani.

Occhio alla centrifuga

Infine è bene tenere d’occhio la centrifuga!

Una centrifuga esagerata e con molto giri non vi permetterà di avere asciugamani morbidi!

Per questo prediligete anzitutto un lavaggio delicato e a temperature fredde e portate al minimo i giri di centrifuga, vedrete che cambierà notevolmente la situazione.

Avvertenze

Vi ricordi di leggere le etichette di lavaggio degli asciugamani prima di effettuare qualsiasi tipo di rimedio.