Come sbiancare il bucato a mano con rimedi naturali

Bisogna essere onesti: con il poco tempo che abbiamo a disposizione, lavare il bucato in lavatrice resta la soluzione migliore.

Ma a volte può capitare questo: un capo più delicato, un capo che abbiamo preso da poco, o un vestito particolarmente macchiato… tutti hanno bisogno del lavaggio a mano. Vediamo insieme come farlo in modo naturale.

Quando usare il Sapone di Marsiglia

Quando le macchie sono davvero ostinate, ricordate che è sempre buona abitudine investire qualche minuti per pretrattare tale macchia. E se ne ho bisogno, mi affido sempre al mio vecchio, fidato sapone di Marsiglia.

Come immaginerete, basta strofinare il sapone direttamente sulla macchia e lasciar agire per qualche ora, poi si può passare alla fase di ammollo.

Per gli stracci e i tessuti di cotone

Un rimedio che, da quando ho iniziato ad usare, mi aiuta ogni volta è il Percarbonato. Una volta, lavando gli stracci di cucina, mi sono resa conto che, nonostante i miei sforzi, non riuscivo a eliminare quelle macchie di sugo che si accumulano con il tempo.

Perciò ho deciso di usare il percarbonato così: ho messo gli strofinacci in bacinella con acqua calda, necessaria per farlo attivare, ho messo un po’ di detersivo ecologico e 2 cucchiai di percarbonato. Ho atteso qualche ora, poi ho risciacquato. Le macchie sono sparite e gli strofinacci erano anche più bianchi!

Questo metodo va bene per tutti i tessuti in cotone, e anche per togliere le macchie del corredo:

Per i tessuti più delicati

Ma cosa succede con i tessuti più delicati, vi starete chiedendo. Beh, possiamo trovare la soluzione anche in questo caso.

È il bicarbonato! Magari potete mettere in ammollo il capo delicato, sempre in bacinella ma con acqua tiepida. Aggiungete un goccio di sapone di Marsiglia liquido (che ha un approccio non aggressivo) e un paio di cucchiai di bicarbonato. Attendete un’ora, dopo risciacquate e stendete al riparo dal sole.

Il bicarbonato non ha la stessa azione sbiancante del percarbonato, però può ravvivare il bianco dei tessuti sempre in modo naturale. Se volete capire bene le differenze tra i due, questo video vi aiuterà:

Il metodo della Nonna con la Pentola

Forse vi sorprenderà saperlo, ma anche il succo di limone può essere d’aiuto. Mia nonna al tempo mi ha insegnato un metodo molto efficace: far bollire i fazzoletti di cotone in una pentola piena di acqua alla quale viene aggiunto il succo di due limoni.

Lei lasciava bollire il tutto per qualche minuto, poi spegneva il fuoco e lasciala raffreddare. Quando risciacquava, i fazzoletti erano più bianchi, ma avevano anche un buon profumo agrumato.

Il rimedio del latte

Quando c’è un tessuto delicato o antico, c’è sempre un po’ pausa di trattarlo, per non rovinare il suo pregio. In alcuni casi viene usato un metodo totalmente naturale: il latte, anche quello scaduto per non fare sprechi.

Si può immergere tale tessuto nel latte per qualche ora, poi va lavata come al solito. Anche questo metodo (per quanto insolito) favorisce il bianco dei tessuti!

In ogni caso, vi consiglio sempre di provare i rimedi in un punto nascosto, così valuterete se è il metodo giusto e non sbaglierete!