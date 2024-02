Una disavventura che è diventata ormai una vera e propria routine: sporcarsi di sugo o di olio durante il pranzo della domenica. Non certo un momento piacevole del giorno più riposante della settimana.

Per questo, ho cercato a lungo un metodo che potesse consentirmi di eliminare le macchie dai miei vestiti in modo pratico e, soprattutto, efficace senza che le macchie, una volta rimosse, lascino brutti e indelebili aloni.

Ti svelo i miei trucchetti che, nel mio caso, funzionano davvero più che bene!

Cosa faccio se la macchia è fresca

Più si fa presto più, secondo la mia esperienza, si hanno probabilità che la macchia scompaia del tutto. Quando mi accade, quindi, non perdo tempo e corro a prendere una cucchiaiata di bicarbonato di sodio che spargo sulla macchia.

Agire tempestivamente col bicarbonato

La prima cosa da fare per eliminare le macchie di sugo e, soprattutto, di olio in modo che non restino aloni è agire tempestivamente. Come ti dicevo, quindi, provo a usare subito il bicarbonato di sodio.

Il bicarbonato, sostanza dai mille usi, infatti, riesce ad assorbire l’olio anche quando ha già impregnato i tessuti. Ovviamente, è importante che l’olio non si sia già seccato o diventa più difficile per il bicarbonato, assorbirlo.

Passare una spazzola

A questo punto, il bicarbonato di sodio messo sulla macchia va rimosso. Non devi ancora usare l’acqua però!

Io mi limito a rimuovere la parte in eccesso di bicarbonato di sodio con una spazzola a setole morbide. Poi, bagno le setole in un po’ di aceto bianco e strofino sulla macchia rimuovendo la restante parte di bicarbonato.

Risciacquo

Dopo aver strofinato con cura la parte macchiata, sciacquo con dell’acqua fresca.

Lascio poi asciugare senza però esporre la parte macchiata al sole diretto. Solo quando completamente asciutto, valuto il risultato finale e verifico se è rimasto qualche alone o macchia.

Cosa faccio se la macchia si è ormai seccata

Come ti dicevo già prima, se la macchia si è ormai seccata ci sono meno probabilità che possa essere completamente rimossa soprattutto se il tuo vestito è in un tessuto delicato. Ma spesso riesco a scamparla anche in questo caso!

Mescolare bicarbonato e aceto

In questo caso, il semplice bicarbonato di sodio spesso non basta. Di solito, provo a mescolarlo con un po’ di aceto bianco fino a creare un composto pastoso.

Ottenuta questa sorta di pasta, la metto in posa sulla macchia lasciandola così per circa 10 minuti. Il bicarbonato e l’aceto bianco insieme, oltre ad avere un’efficacia assorbente contribuiscono anche a un vero e proprio smacchiamento del tessuto.

Dopo che sono passati 10 minuti, risciacquo il tutto.

Procedere al normale lavaggio

Probabilmente dopo questo procedimento, la macchia sarà ancora leggermente visibile. Di solito provo a procedere a un normale lavaggio in lavatrice, sempre assecondando ovviamente le caratteristiche del tessuto, e la macchia… scompare!

Ovviamente mi sono capitati casi in cui questo non è avvenuto e ho dovuto rivolgermi a una lavanderia specializzata per provare a recuperare i miei vestiti. Insomma, non è mai tutto perduto, ma è sempre importante adoperarsi in fretta!