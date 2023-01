Il nero tra le fughe del pavimento è il fattore che più non ci permette di vedere le piastrelle pulite e brillanti come vorremmo.

Anche se si sporcano lentamente, arriva sempre il momento in cui è necessario ripristinare il colore primario e mandare via lo sporco.

Scopriamo insieme i metodi più indicati e veloci per sbiancare le fughe del bagno senza fatica e in poco tempo!

Acqua ossigenata e bicarbonato

La prima soluzione che possiamo prendere in considerazione per affrontare il problema delle fughe sporche è l’unione di acqua ossigenata e bicarbonato di sodio.

Insieme questi due ingredienti danno vita ad un composto perfetto, da usare in particolare quando le macchie sono davvero molto ostinate.

Dovrete mescolare 2 cucchiai (o quanto basta) di bicarbonato con acqua ossigenata a filo fino a formare una pasta densa e dalla consistenza di un gel.

Di seguito dovrete mettere il composto su una spazzolina e strofinare sulle fughe che dopo saranno super bianche!

Cercate di non “invadere” troppo lo spazio delle piastrelle, altrimenti potrebbero macchiarsi. Non usate sul marmo e prediligete l’acqua ossigenata a 10 volumi.

Aceto bianco

Passiamo ora a quello che è un rimedio che prendere sempre più piede per quel che riguarda il lavaggio del pavimento.

L’aceto, già abbondantemente usato in casa, si è rivelato fantastico non solo per avere un pavimento perfetto e lucido, ma anche per neutralizzare i cattivi odori.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Anche in questo caso non potete usare su marmo o pietra naturale.

Dovrete soltanto immergere uno spazzolino in mezzo bicchiere d’aceto e strofinare sulle fughe, lasciate agire per 30 minuti, poi ripassate e vedrete che il nero verrà via in un batter d’occhio!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, al di là del suo indiscutibile potere sgrassante, ha un profumo che inebrierà l’ambiente spargendosi sul pavimento!

Potete usarlo grattugiando mezzo bicchiere di prodotto che dovrete poi spargere sulla spugna o sulla spazzolina apposita che userete per pulire le fughe.

Ricordate di risciacquare accuratamente per togliere le tracce di sapone ed ecco fatto!

Vedrete che sarete super soddisfatti del risultato!

Sapone giallo

Sebbene se lo si vede applicato maggiormente in lavatrice, il sapone giallo ha le sue doti da sfoggiare anche quando lo sporco è particolarmente notevole.

Proprio in casi del genere, inoltre, è particolarmente pratico da usare in quanto basterà prendere una pallina di prodotto e spargerla sullo spazzolino.

Strofinate energicamente ricordando di restare sempre nei binari delle fughe e mai troppo verso il pavimento che potrebbe altrimenti graffiarsi.

Sciacquate più volte in modo da togliere l’olio di cocco che compone il sapone e godetevi il vostro pavimento super pulito!

Pasta di bicarbonato

Il composto che abbiamo visto prima con bicarbonato e acqua ossigenata era limitante per chi possiede il marmo o elementi naturali che sono comunque molto delicati.

È a tal proposito che potete sfruttare un’alternativa vantaggiosa, la pasta di bicarbonato!

Altro non è che del bicarbonato (regolatevi con la quantità in base alla fughe da pulire) unito a della semplice acqua che formano una pasta densa ed omogenea.

Dovrete usarla sulla spugnetta o, meglio ancora, su uno spazzolino così da sbiancare in un attimo le fughe!

Limone

Concludiamo i rimedi per mettere a nuovo le fughe del pavimento annerite con il limone!

Anche in questo caso parliamo di un ingrediente che unisce l’azione sgrassante ad un profumo meraviglioso.

Usatelo semplicemente sulla spugna o sullo spazzolino ed ecco che lo sporco nelle fughe non sarà più un problema!

Avvertenze

Non tutti i pavimenti sono compatibili con i rimedi descritti, per cui provateli prima in un angolo non visibile.