Tutte noi ci dedichiamo ogni giorno alla pulizia del box doccia in modo da rimuovere i residui di capelli, di peli e di bagnoschiuma.

Ma se ci soffermiamo sul pulire e asciugare bene le piastrelle, lo stesso non facciamo per le fughe che diventano con il tempo nere perché raccolgono polvere, sporco e muffa.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire le fughe tra le piastrelle della doccia ricorrendo solo ad ingredienti casalinghi e naturali!

Pasta di bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di combinare insieme il bicarbonato di sodio e l’aceto, i quali vantano proprietà sbiancanti e fortemente pulenti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare il bicarbonato con un po’di acqua ossigenata a filo fino ad ottenere una sorta di pasta, dopodiché applicatela sulle fughe servendovi di una spugnetta.

A questo punto, strofinate sulle fughe con uno spazzolino da denti e lasciate agire per un po’. Infine, non vi resta che risciacquare e asciugare accuratamente: le vostre fughe saranno pulite come non mai!

A tal proposito, ecco un video per vedere come fare!

Limone

Dopo l’aceto e il bicarbonato, non poteva mancare all’appello il limone, in quanto esercita un’azione sbiancante, sgrassante e pulente.

In questo caso, dovrete versare il succo di 1 limone in una ciotola contenente circa 1 litro d’acqua e immergere una spugnetta nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, strofinatela sulle fughe con uno spazzolino e risciacquate accuratamente.

Ricordatevi di non usare il limone sulle piastrelle in pietra naturale e in marmo perché la sua acidità potrebbe corroderle.

Sapone di Marsiglia

Tra gli ingredienti casalinghi noti per le loro proprietà sgrassanti e smacchianti ricorre anche il sapone di Marsiglia, il quale viene utilizzato per realizzare lo sgrassatore universale fai da te, grazie al suo approccio delicato.

In questo caso, quindi, dovrete inumidire una spugnetta, applicare alcune scaglie di sapone sopra e strofinare direttamente sulle fughe. Dopodiché, fate agire per un po’ in modo che lo sporco possa ammorbidirsi e risciacquate accuratamente.

Sapone giallo

Efficace come il sapone di Marsiglia è anche il sapone giallo, il quale è in grado di sbiancare e lucidare anche le ceramiche del bagno!

Versate, quindi, qualche pezzetto di questo sapone in una bacinella contenente mezzo litro d’acqua, dopodiché mescolate la miscela e travasatela in un flacone spray.

Infine, vaporizzatela direttamente sulle fughe della vostra doccia, strofinate con uno spazzolino e risciacquate.

Percarbonato

Se le fughe sono ancora annerite e sporche, potete ricorrere al percarbonato, un “cugino del bicarbonato” ancora più efficace dal momento che vanta una forte azione sbiancante che lo rende un valido sostituto della candeggina!

In questo caso, quindi, dovrete mescolare una parte di percarbonato con 3 parti di acqua, versare il composto così ottenuto sulle fughe e strofinare con una spazzola o uno spazzolino.

Dopodiché, lasciate agire per almeno 10 minuti prima di risciacquare e asciugare con un panno pulito.

Ricordatevi, però, che per attivare la sua funzione sbiancante è necessario utilizzarlo con acqua calda, a una temperatura almeno di 40-50°.

N.B È consigliabile mettere sempre i guanti se scegliete di usare il percarbonato.

In caso di muffa

Se nelle fughe tra le piastrelle della doccia ritrovate anche macchie di muffa, allora è il caso di passare a un rimedio più efficace adatto per queste circostanze, il quale prevede l’utilizzo dell’acqua ossigenata e dell’amido di mais.

Mescolate, quindi, 1 bicchiere di acqua ossigenata a 10 volumi e 3 cucchiaini di amido di mais fino ad ottenere una pasta omogenea, dopodiché applicate il composto così ottenuto su uno spazzolino da denti e strofinatelo sulle fughe.

Infine, lasciate agire per circa un’ora, prima di procedere con il risciacquo con acqua e aceto.

Trucchetto della candela

Se oltre a pulire le fughe, vorreste anche sbiancarle, allora abbiamo noi il trucchetto che fa per voi: trucchetto della candela, il quale creerà una patina bianca protettiva tale da rimuovere il nero e da prevenire la formazione dello sporco.

Vi basterà strofinare la punta di una candela bianca nelle fessure delle piastrelle più volte, dopodiché, lasciate asciugare per circa 10 minuti. Infine, passate uno straccio umido in maniera molto delicata e il gioco è fatto!

N.B Vi raccomandiamo di procedere con quest’operazione solo dopo aver pulito e lasciato asciugare accuratamente le piastrelle e le fughe.

Avvertenze

Evitate l’aceto e il limone sulle superfici di marmo e pietra naturale. È sempre opportuno provare prima in una zona nascosta del pavimento per verificarne la tollerabilità.