Come sbiancare i panni in lavatrice senza candeggina?

Candeggina e rimedi naturali non potrebbero proprio andare nella stessa frase! Questo perché la candeggina ha una composizione chimica talmente corrosiva da non poter essere messa in alcun modo tra metodi ecologici per le faccende domestiche e per il bucato. Purtroppo, ancora ad oggi se ne fa un uso ampiamente diffuso, sebbene questa possa stingere i vestiti e macchiarli irreversibilmente.

La candeggina possiede delle proprietà estremamente tossiche per l’ambiente e anche per chi la utilizza, infatti corrode la pelle e fa male se viene respirata e chi ama i rimedi naturali sa bene che esistono delle alternativa poco inquinanti ed economiche per svolgere ogni faccenda domestica.

Negli anni si sono scoperti i cosiddetti “trucchetti della Nonna” anche per gli elettrodomestici ed in particolare in lavatrice con ingredienti che venivano usati per i lavaggi a mano.

Percarbonato di sodio al posto della candeggina

Quello che possiamo chiamare sbiancante per eccellenza è il percarbonato di sodio. Avrete sentito nominare tutte le sue proprietà almeno una volta, sia in termini di candore che dona ai panni, sia per la sua efficacia nel togliere le macchie più ostinate.

La bellezza del percarbonato è che con poco prodotto non solo potrete ottenere il bucato bianco, ma anche più fresco e quindi con quel profumo di pulito che tanto piace. Usatelo mettendone 1 misurino direttamente nel cestello della lavatrice e impostate una temperatura minima di 40° così che possa attivare tutte le sue proprietà.

Aceto bianco al posto della candeggina

Senza dubbio anche l’aceto bianco si pone come soluzione principale da prendere in considerazione al posto della candeggina. La tipologia che potete davvero ritrovare preziosa è l’aceto bianco d’alcol, mirato specificamente alla cura della casa e del bucato. Oltre a sbiancare, l’aceto bianco d’alcol mantiene vividi i colori dei panni, è perfetto per pretrattare le macchie ed è usato anche come ammorbidente naturale insieme agli oli essenziali.

Dunque usarlo al posto della candeggina è un’ottima scelta, dovrete mettere 1 tazzina d’aceto con 1 cucchiaino di olio essenziale nella vaschetta del detersivo. Se non volete usare l’olio essenziale potete mettere direttamente 1 misurino d’aceto nel cestello ed ecco fatto!

Sapone giallo al posto della candeggina

Proseguiamo i rimedi con il sapone giallo, meraviglioso alleato per le faccende domestiche e in lavatrice. Il sapone giallo, comunemente chiamato “sapone Alga” è apprezzato per il potere sbiancante, ma anche per la sensazione di freschezza che lascia sui panni. L’olio di cocco contenuto al suo interno, infatti, permette ai panni di restare molto lucidi, senza danneggiarli o ungerli in nessun modo. Dal panetto di sapone, ricavate delle palline di medie dimensioni e mettetene 1 ad ogni lavaggio. Dovrete mettere 1 pallina di sapone se riempite metà cestello oppure 2 palline nel caso in cui il cestello sia pieno.

Bicarbonato al posto della candeggina

Non poteva di certo mancare il bicarbonato di sodio all’appello, l’ingrediente più amato fin dai tempi antichi! Anche se viene accostato al percarbonato, è bene sapere che sono molto diversi: il percarbonato ha la specifica azione sbiancante; il bicarbonato sicuramente sbianca, ma toglie la polvere e lo sporco dai panni in modo mirato ed efficace. Quando dovete lavare la biancheria intima o la biancheria da letto, quindi, il bicarbonato è perfetto! Riempite mezzo bicchiere di prodotto, versatelo all’interno del cestello e il gioco è fatto!

Acqua ossigenata al posto della candeggina

Oltre al percarbonato, il rimedio anti-candeggina è l’acqua ossigenata. Alcuni principi che questo composto attiva quando messo in lavatrice, si possono ritrovare anche nella candeggina, ma non inquinano né danneggiano l’ambiente. Potremmo dire, quindi, che l’acqua ossigenata è una punta di diamante in questo caso e dovrete sfruttarla benissimo in ogni modo possibile. Nel nostro caso, basterà mettere 2 cucchiai d’acqua nella vaschetta apposita e i panni non saranno mai stati così bianchi! Attenzione! L’acqua ossigenata che dovrete utilizzare in questo caso è quella a 10 volumi, ovvero al 3%.

Acido citrico al posto della candeggina

Proseguiamo con l’acido citrico, altra spalla su cui poter contare quando ci si deve prendere cura del nostro ambiente! L’acido citrico è prelevato dagli agrumi, quindi è estremamente naturale e potete usarlo praticamente ovunque.

Per la lavatrice, fate un composto con 150 grammi di acido citrico e 1 litro d’acqua; a scelta potete aggiungere anche 10 gocce di olio essenziale. Versate 100 ml di prodotto nella lavatrice ad ogni lavaggio e il risultato sarà meraviglioso!

Sapone di Marsiglia al posto della candeggina

Le nostre nonne ci hanno trasmesso la passione per questo fantastico elemento che, di generazione in generazione, non smette mai di sorprendere! Il sapone di Marsiglia, con il suo profumo e la sua capacità pulente e sgrassante è l’ideale per sostituirsi alla candeggina. Non dovrete far altro che tagliare 1 cucchiaio di scaglie di sapone e metterlo nella vaschetta del detersivo della lavatrice. Vedrete che il profumo si attaccherà al bucato e il risultato sarà un bianco splendente fantastico!

Succo di Limone al posto della candeggina

Concludiamo i rimedi che possono sbiancare i vestiti senza la candeggina con il limone! Questo vecchio agrume, fresco ed intenso, ha una capacità sgrassante estremamente indicata in lavatrice, specie per i panni bianchi. Prelevate, quindi, del succo di limone stando molto attenti a togliere i semini e la polpa in pezzi. Dovrete mettere 2 cucchiai di succo di limone ben filtrato nella vaschetta del detersivo ad ogni lavaggio dei bianchi ed ecco fatto! Potete, inoltre, usarlo anche per pretrattare qualche macchia insieme ad un po’ di sale fino.

In alternativa tutto quello che dovete fare è mettere in ammollo i capi in acqua tiepida e aggiungere il succo di 2 limoni grandi, oppure potete bollire dell’acqua con le fette di limone e filtrarla, poi aspettate che si raffreddi e usatela per mettere i panni in ammollo aggiungendone altra nella bacinella se non è sufficiente.

Tea Tree Oil al posto della candeggina

Concludiamo i rimedi alternativi alla candeggina in lavatrice con il tea tree oil! Non è abbastanza conosciuto come prodotto, ma possiede proprietà pulenti e antibatteriche molto interessanti ed indicate nel nostro caso, poi ha un profumo stupendo! Usate 1 cucchiaino di tea tree oil insieme ad 1 misurino di bicarbonato in lavatrice e vedrete che fantastico risultato!