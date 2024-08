Come sbiancare le fughe tra le piastrelle del bagno?

Le fughe del bagno e della doccia, ovvero gli spazi che separano una mattonella dall’altra, inoltre, tendono ad accumulare molta polvere e a presentarsi così nere e sporche. Il nero tra le fughe del pavimento è il fattore che più non ci permette di vedere le piastrelle pulite e brillanti come vorremmo. Le piastrelle e le fughe, in particolare, sono soggette a acqua e umidità, nonché alla comparsa di muffe che rendono il nostro bagno molto antiestetico. Anche se si sporcano lentamente, arriva sempre il momento in cui è necessario ripristinare il colore primario e mandare via lo sporco.

Grazie all’utilizzo di rimedi naturali e trucchetti casalinghi possiamo ridonare splendore alle piastrelle del bagno, e allo stesso tempo pulire le fughe in modo molto efficace, togliendo lo sporco in modo semplice ed efficace. Per questo, oggi vedremo insieme come sbiancare le fughe del bagno e della doccia, utilizzando solo ingredienti e rimedi casalinghi e naturali.

Pulire le fughe delle mattonelle con il Bicarbonato

Il primo rimedio naturale da dover menzionare è il bicarbonato di sodio. Questa polvere bianca che abbiamo sempre in casa ha in sé molteplici proprietà: sbianca, pulisce e limita la proliferazione di funghi e batteri… Un vero portento per le pulizie di casa!

Il metodo più semplice per pulire le fughe del bagno è creare una pasta con acqua calda e bicarbonato quanto basta. Aggiungete l’acqua poco a poco in modo che si formi una pasta cremosa. Poi con l’aiuto di una spazzola morbida o un vecchio spazzolino, strofinate la pasta sulle piastrelle. Noterete che il grasso e lo sporco andranno via con facilità. Lasciate agire per circa una decina di minuti poi togliete tutto con un panno asciutto. A questo punto potete procedere con il lavaggio abituale.

Bicarbonato e sapone

Inoltre potrebbe servirci qualche aiutino in più nel caso che lo sporco sia molto più incrostato di quanto pensiamo. A tal proposito, abbiamo la soluzione giusta per voi! Quando preparate il mix di acqua e bicarbonato per creare la pasta, aggiungete una goccia di sapone bio per i piatti. Si formerà una schiuma che avrà un effetto ancora più sgrassante, se vi occorrerà.

Bicarbonato e acqua ossigenata

Per le mattonelle e le piastrelle bianche, possiamo utilizzare ancora una volta il bicarbonato, combinato con le proprietà sbiancanti dell’acqua ossigenata. In questo modo renderemo di nuovo bianche le nostre piastrelle, pulendole in modo molto efficace e contrastando la comparsa della muffa. Mescoliamo 90 grammi di bicarbonato con 60 ml di acqua ossigenata e 1 cucchiaino raso di detersivo peri piatti ecologico. Mescoliamo bene e versiamo il tutto in uno spruzzino. Vaporizziamo la soluzione sulle piastrelle attendendo una manciata di minuti. Poi risciacquiamo con un panno morbido.

Pulire le fughe delle mattonelle con l’Aceto di mele

Potete inoltre servirvi delle proprietà antibatteriche e pulenti dell’aceto di mele, delicato a tavola e per pulizie di casa. La sua azione sgrassante vi aiuterà per pulire le fughe ed eliminare tracce di sporco in un attimo! Vi basterà preparare una miscela di acqua calda e aceto di mele in parti uguali. Anche qui, armatevi di spazzola morbida e spazzolate delicatamente, lasciate agire e risciacquate!

Acqua ossigenata per le fughe tra le piastrelle del bagno

Un altro prodotto “casalingo” che si rivela ottimo per la pulizia delle fughe è l’acqua ossigenata. La usiamo più che altro per disinfettare ferite o piccole ustioni, ma ha un effetto sbiancante, ottimo per eliminare e smacchiare lo sporco. Possiamo spruzzarla sulle fughe e lasciare agire per qualche minuto, poi risciacquare.

Acqua ossigenata e maizena

Inoltre, vediamo un ultimo rimedio da provare soprattutto in caso di sporco molto ostinato che non va via con i rimedi sopra indicati: il mix di acqua ossigenata e l’amido di mais. Prendete, quindi, 1 bicchiere di acqua ossigenata a 10 volumi e 3 cucchiaini di amido di mais e mescolateli fino ad ottenere una pasta omogenea. Utilizzate, poi, uno spazzolino da denti per strofinare la pasta così ottenuta sulle fughe e piastrelle e lasciate agire per circa un’ora. Infine, procedete lavando con acqua e aceto.

Pulire le fughe in bagno con il Limone

Oltre all’aceto e al bicarbonato, anche il limone si rivela molto efficace per sbiancare le fughe e le piastrelle del bagno, grazie alle sue proprietà pulenti, sgrassanti e antibatteriche. Inoltre, rilascerà anche un profumo inebriante in tutto il bagno!

Aggiungete, quindi, il succo di 1 limone in una ciotola contenente circa 1 litro d’acqua e immergete, poi, una spugnetta in questa miscela. Dopodiché, passatela sulle piastrelle in ceramica e sulle fughe e strofinate fino a rimuovere tutto lo sporco: addio sporco!

Sbiancare le fughe in bagno con il Percarbonato

Il percarbonato è considerato una sorta di “cugino” del bicarbonato con una funzione sbiancante ancora più efficace. Non a caso, infatti, viene utilizzato per rendere bianco come non mai il bucato! Poiché, però, questo prodotto si attiva con le alte temperature, ricordatevi di scioglierlo sempre in acqua calda, che sia almeno a 40-50°. Unite, quindi, una parte di percarbonato con 3 parti di acqua e applicate il composto così ottenuto sulle fughe e sulle piastrelle. Dopodiché spazzolate e dopo aver atteso una decina di minuti, ripulite con un panno pulito.

N.B È consigliabile mettere sempre i guanti se scegliete di usare il percarbonato.

Sbiancare le fughe della doccia con il Sapone giallo

Non poteva mancare alla lista il sapone giallo, il quale è noto proprio per la sua capacità di sgrassare a fondo le superfici senza danneggiarle. La sua funzione smacchiante, inoltre, è sfruttata anche per rimuovere le macchie gialle dal wc! Vi basterà, quindi, prendere un panetto di questo sapone e tagliarne qualche pezzo, dopodiché scioglietelo in mezzo litro d’acqua e versate il tutto in un vaporizzatore. Spruzzate la miscela così ottenuta direttamente sulle fughe della doccia, strofinate con uno spazzolino, poi risciacquate e asciugate: le vostre piastrelle e fughe saranno pulite come non mai!

Sbiancare le fughe con il Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, al di là del suo indiscutibile potere sgrassante, ha un profumo che inebrierà l’ambiente spargendosi sul pavimento! Potete usarlo grattugiando mezzo bicchiere di prodotto che dovrete poi spargere sulla spugna o sulla spazzolina apposita che userete per pulire le fughe. Ricordate di risciacquare accuratamente per togliere le tracce di sapone ed ecco fatto! Vedrete che sarete super soddisfatti del risultato!

Trucchetto della candela

Finora abbiamo visto come pulire le fughe e come rimuovere lo sporco accumulato. Ora, invece, passiamo a conoscere il trucchetto della candela, in grado di “sbiancare” le fughe ulteriormente, creando una sorta di patina bianca protettiva che aiuterà anche a prevenire la formazione dello sporco. Strofinate, quindi, la punta di una candela bianca lungo le fughe più volte, poi, lasciate asciugare per circa 10 minuti e passate uno straccio umido in maniera molto delicata: addio fughe nere in doccia e nel bagno!

N.B Vi raccomandiamo di procedere con quest’operazione solo dopo aver pulito e lasciato asciugare accuratamente le piastrelle e le fughe.