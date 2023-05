Per proteggere gli indumenti esterni e stare al caldo, si usano sempre magliette e canotte!

Queste occupano uno spazio bello importante all’interno del cassetto e non bastano mai. Stando a contatto con la pelle, con il sudore e quant’altro, si ingialliscono e anneriscono facilmente.

Se volete sbiancarle e averle candide e come nuove, non dovrete far altro che seguire questi 5+1 rimedi naturali!

Acqua ossigenata

Sapete che l’acqua ossigenata è un prodotto meraviglioso per rendere bianchi e candidi i bianchi?

L’aggiunta di questo prodotto nei lavaggi dà una marcia in più per togliere le macchie gialle e dare un aspetto più fresco e pulito a magliette e canotte.

Per usarla in questo caso dovrete pretrattare eventuali tracce di sporco inumidendo la zona interessata e mettendo dell’acqua ossigenata sopra; poi aggiungete 1 cucchiaio di prodotto all’interno della lavatrice ed ecco fatto!

Percarbonato

Ad essere particolarmente mirato per i bianchi, e quindi per le canotte e le maglie, è il percarbonato di sodio!

Questo agisce soprattutto contro lo sporco ostinato, infatti ha bisogno di una temperatura di almeno 40° per essere pienamente efficace.

Dedicate, quindi, un lavaggio solo a questi tessuti e mettete 1 misurino di prodotto in lavatrice. A fine lavaggio vedrete subito quanto gli indumenti sono bianchi e splendenti!

Sapone di Marsiglia

Da innumerevole tempo il sapone di Marsiglia accompagna sia i lavaggi a mano che quelli in lavatrice, donando sempre la sua fantastica efficacia.

Oltre ad avere un’ottima azione pulente, il sapone di Marsiglia riesce anche a sbiancare, risultando la scelta ideale in caso di canotte e magliette.

Per usarlo in lavatrice dovrete semplicemente mettere 1 misurino di prodotto grattugiato all’interno del cestello e avviare il lavaggio.

Se invece scegliete di lavare a mano, strofinate il panetto sugli indumenti precedentemente inumiditi e poi lasciateli in ammollo per un’intera notte; l’indomani sciacquate più volte e saranno bianchissimi!

Bicarbonato

Quale ingrediente migliore per dare di nuovo il bianco candido ai tessuti, se non il bicarbonato di sodio?

Analogamente al sapone di Marsiglia, anche il bicarbonato è impiegato dai tempi antichi nei lavaggi ed in particolare per i bianchi.

Usatelo per magliette e canotte inserendo semplicemente 1 misurino pieno di prodotto nel cestello; usate le stesse quantità in caso di lavaggio a mano.

Vedrete che dopo il primo lavaggio comincerete a notare già la differenza!

Sapone giallo

Annoverato tra i migliori sbiancanti naturali, il sapone giallo è un’altra soluzione da mettere nella scatola dei rimedi naturali per il bucato!

L’olio di cocco in esso contenuto è mirato proprio a lasciare le canotte e le magliette pulite e candide, pulendo a fondo le fibre internamente.

Basterà prendere 1 pallina di prodotto, metterla in lavatrice e procedere con un lavaggio a temperature alte. Se il carico in lavatrice dovesse riempire più della metà del cestello, saranno necessarie 2 palline di sapone.

Aceto

Ultimo, ma intramontabile trucchetto per avere magliette e canotte bianchissime e come nuove è l’aceto!

In lavatrice viene usato per diversi scopi, dal lavaggio dell’elettrodomestico in sé fino ad ammorbidire i panni in modo naturale.

Non manca di dare anche i suoi ottimi risultati come sbiancante ecologico! Riempite una tazzina d’aceto, mettete 1 cucchiaino di oli essenziali a vostra scelta e procedete con il lavaggio.

Ecco che tutte le macchie e gli aloni saranno diventati un lontano ricordo!

Avvertenze

È importante leggere sempre le etichette di lavaggio così da mantenere sempre al meglio le canotte e le maglie.