A furia di usarle ogni giorno e per un periodo prolungato di ore, le scarpe subiscono sempre una spiacevole sorte, soprattutto quando parliamo delle suole!

Pulirle costantemente è importante per fare in modo che possano mantenersi al meglio anche a lungo, ma in che modo?

Vediamo insieme come preparare la crema sbiancante fai da te per sbiancare le suole annerite delle scarpe!

Ingredienti

Vediamo anzitutto quali sono gli ingredienti che occorrono per preparare la nostra crema sbiancante!

Non preoccupatevi, saranno facilmente reperibili e probabilmente li avrete già in casa, scopriamoli subito nel dettaglio:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di acqua ossigenata

1 cucchiaio di dentifricio di pasta bianca

Anche se può sembrare strano, il dentifricio è un ottimo sbiancante che aiuterà a togliere tutto il nero accumulato nelle scarpe.

Il bicarbonato di sodio e l’acqua ossigenata, invece, si incontrano tante volte nei rimedi naturali e sono un’accoppiata perfetta che renderà le suole delle scarpe lucide e pulitissime.

Procedimento e uso

Passiamo senza esitare al procedimento e all’uso della crema sbiancante!

La prima cosa da fare è mescolare l’acqua ossigenata con il bicarbonato in modo da ottenere un unico composto che deve avere la consistenza di un gel. Per cui aggiungete bicarbonato o acqua ossigenata all’occorrenza.

Unite poi il dentifricio, integratelo per bene al composto e la vostra crema sarà pronta!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

A questo punto mettetene una parte sullo spazzolino e strofinate le suole delle scarpe strofinando energicamente. Una volta che il avete pulito tutte le suole, risciacquate con un panno in microfibra inumidito e strizzato.

Asciugate ed ecco che le suole saranno tornate bianche e come nuove!

In alternativa

Il rimedio della crema sbiancante è molto utile e possiede un’ottima efficacia, ma non è l’unico che possiamo usare!

Infatti, in mancanza di uno degli ingredienti in casa, vediamo quale può essere un ottimo sostituto per non rinunciare ad avere le suole delle scarpe di nuovo lucide e bianche!

Limone : molto utile per strofinare via tutto lo sporco annerito. Dovrete versare il succo dell’agrume su una spugnetta e passarla energicamente sulle suole delle scarpe.

: molto utile per strofinare via tutto lo sporco annerito. Dovrete versare il e passarla energicamente sulle suole delle scarpe. Aceto : fantastico rimedio naturale per pulire tutta la scarpa, ma in particolare per le suole. Mettete l’aceto su un panno in microfibra inumidito e strofinato con forza su tutta la suola, in particolare sulle zone che presentano lo sporco maggiore.

: fantastico rimedio naturale per pulire tutta la scarpa, ma in particolare per le suole. Mettete inumidito e strofinato con forza su tutta la suola, in particolare sulle zone che presentano lo sporco maggiore. Sapone di Marsiglia : non solo manderà via tutte le macchie, ma darà anche un profumo unico alle scarpe! Mettete qualche scaglia sulla spugna , strofinate sulla suola e risciacquate con abbondante acqua.

: non solo manderà via tutte le macchie, ma darà anche un profumo unico alle scarpe! Mettete , strofinate sulla suola e risciacquate con abbondante acqua. Sapone giallo: una pallina di questo prodotto può dare nuova vita alle scarpe! Spalmatela su una spazzolina, strofinate lungo tutte le suole e poi risciacquate accuratamente in modo da togliere tutti i residui.

Avvertenze

Provate prima i rimedi descritti su un angolo nascosto così da assicurarvi di non danneggiare o macchiare le suole delle scarpe.