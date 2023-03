Come Sgrassare il Doppio Vetro del Forno senza smontarlo

Tra gli elettrodomestici della cucina che troviamo più faticoso pulire dopo averlo utilizzato figura sicuramente il forno, il quale tende a presentare incrostazioni ovunque.

Quelle più difficili da rimuovere, però, si concentrano nel doppio vetro che dovrebbe essere smontato e pulito con cura.

Ma cosa fare se non vogliamo smontarlo? Basta seguire questi trucchetti per sgrassarlo e lucidarlo! Vediamoli insieme!

Con il mestolo

Iniziamo col vedere come pulire il doppio vetro del forno senza smontarlo con un mestolo. Per provare questo rimedio, dovrete munirvi di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

Succo di 1 limone

1 mestolo dal becco piatto

Tovaglioli doppi

1 elastico

1 flacone spray

Versate, quindi, l’acido citrico in una ciotola contenente acqua e mescolate accuratamente fino a farlo sciogliere bene. Dopodiché, aggiungete anche il succo di limone e travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

A questo punto, piegate il tovagliolo a metà, avvolgetelo attorno al becco piatto del mestolo, fissandolo con un elastico per tenerlo ben saldo e vaporizzate la miscela preparata su tutti i lati del tovagliolo.

Inserite, poi, il mestolo all’interno del vetro, arrivando fino agli angoli e se il tovagliolo si sporca subito, cambiatelo e ripetete questo passaggio finché lo sporco non sarà andato via completamente.

Infine, risciacquate avvolgendo un panno in microfibra inumidito e strizzato attorno al beccuccio del mestolo e ripassandolo nel vetro per togliere tutti i residui: il doppio vetro sarà pulito come non mai!

Questo rimedio funziona grazie alla presenza del limone e dell’acido citrico, i quali sono in grado di rimuovere le macchie e le incrostazioni più ostinate. Vi ricordiamo, infatti, che vengono utilizzati anche per sgrassare il piano cottura e le piastrelle della cucina!

Con una gruccia

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare una gruccia metallica, quella che solitamente utilizzate per mantenere i vostri capi nell’armadio, la quale è anche facile da modellare.

Cercate, quindi, di aprirla e applicate sopra, poi, un panno in microfibra imbevuto con aceto o con acqua e bicarbonato e inseritela tra le due lastre di vetro.

Dopodiché, strofinate per togliere le macchie e ripetete questo passaggio con un panno imbevuto con acqua fresca così da rimuovere tutti i residui di sporco.

Con una pinza

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede, invece, l’utilizzo di una pinza, di quelle che usate normalmente per girare la carne.

Anche in questo caso il procedimento è sempre lo stesso in quanto dovrete immergere un panno in una miscela composta da 150 gr di acido citrico e 1 litro di acqua, strizzarlo bene e metterlo, poi, su una delle due estremità della pinza per brace.

Dopodiché, infilatela nel vetro e iniziate a rimuovere per bene tutto lo sporco facendo attenzione ad arrivare fino ai bordi e agli angoli, altrimenti rischiate di spingere lo sporco senza eliminarlo del tutto.

Subito dopo il lavaggio, poi, asciugate con il panno in cotone ben asciutto per evitare che si formino gli aloni e per non far ristagnare l’acqua in eccesso e…vedrete che risultato!

Come evitare di sporcare il doppio vetro

E, infine, vediamo come evitare di sporcare il doppio vetro del forno seguendo alcuni accorgimenti! Innanzitutto, vi suggeriamo di proteggere i cibi con la carta forno per evitare di far cadere le briciole nel doppio vetro.

Inoltre, sarebbe bene anche procedere con la pulizia regolare di questo elettrodomestico così da non far incrostare lo sporco e rendere più difficile la sua rimozione. Infine, ricordatevi di non lasciare il forno aperto quando non lo utilizzate perché potrebbe accumularsi polvere.

Una video guida per pulirlo a fondo

E se volete anche sapere come pulire tutto il forno, ecco un video guida per vedere come fare!

Avvertenze

È importantissimo tenere il forno spento e freddo mentre eseguite il procedimento di lavaggio. Inoltre fate attenzione a non graffiare il vetro, eseguendo movimenti delicati. Tenere la spina della corrente staccata è importante per pulire in tutta sicurezza.