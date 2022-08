La lotta contro gli insetti, soprattutto nella stagione estiva, è continua e sembra non finire proprio mai!

Che sia in cucina, nei mobili, fuori al balcone, sulle piante e così via, gli insetti si insinuano ovunque costringendoci a passare intere giornate a rimediare ai loro danni.

Per fortuna ci sono alcuni metodi che possono tenere lontani gli insetti, oggi vedremo in particolare il trucco del caffè in balcone!

Nelle piante

Le piante risentono tantissimo dell’invasione degli insetti che le possono anche danneggiare giorno dopo giorno.

Infatti bisogna stare sempre attenti a permettere che le piante siano libere di crescere e di far sbocciare i fiori senza disturbi esterni.

È a questo punto che entrano in gioco i fondi di caffè, ottimi repellenti per la maggior parte degli insetti e anche per i gatti!

Dovrete spargere i fondi lungo tutto il vaso o circondare la terra con dei fondi asciutti e raffreddati, vedrete che non vi daranno più fastidio!

Lo sapevate? I fondi del caffè possono essere anche un ottimo concime naturale per alcune piante!

Lungo il pavimento

Chi possiede un terrazzo o un giardino avrà notato che gli insetti si insediano anche lungo il pavimento, spesso nascondendosi tra le fughe.

Anche in questo caso bisogna prendere dei provvedimenti poiché possono arrivare ovunque, oltre a moltiplicarsi sempre di più.

Dunque tutto quello che dovrete fare è semplicemente spargere i fondi di caffè tra le fughe del pavimento.

L’odore di questa polvere farà tornare indietro gli insetti in un batter d’occhio!

Ciotoline

Un altro metodo per usare i fondi di caffè contro gli insetti è posizionare delle ciotoline nelle zone di provenienza degli animaletti.

Vi consiglio questo rimedio soprattutto in cucina perché è senza dubbio l’area della casa più colpita.

Dovrete riempire delle ciotoline piccole con i fondi di caffè e posizionarle semplicemente sui mobili o su altre parti dove vedete che provengono gli insetti.

Composto liquido

Quando l’invasione degli animaletti diventa più frequente, c’è bisogno di un trucchetto che possa far sentire loro l’odore del caffè anche in lontananza.

Ed è in questo caso che parliamo un composto liquido che funge da infuso per far fare dietro front agli insetti!

Mettete a bollire mezzo litro d’acqua con mezzo bicchiere di fondi di caffè, poi travasate il composto in una o più ciotoline.

A questo punto posizionatele in cucina, fuori al balcone, sui davanzali delle finestre e in ogni area a rischio insetti!

Intorno ai vasi

Avete presente quando si vede qualcosa muoversi lungo i nostri cari vasi delle piante?

Non è un’illusione ottica, stiamo parlando sicuramente degli insetti che vengono a fare capolino nel nostro balcone e vogliono a tutti i costi arrivare fino alle piante!

Per tale ragione vi suggerisco di spargere i fondi di caffè attorno ai vasi e magari metterne anche un po’ nel piattino sotto al vaso in modo da non permettere nemmeno che possano risalire sulle piante.

Così facendo bloccherete la loro provenienza dato che ne detestano l’odore!

Avvertenze

Non usare i fondi di caffè in caso di allergia o ipersensibilità. Se li usate per le piante, controllate prima che possano funzionare senza danneggiarle.