Avere un giardino da curare giorno dopo giorno è una delle cose più belle da fare in casa!

Vedere la fioritura, innaffiare le piante, abbellire con le coltivazioni che più ci piacciono rendono l’ambiente confortevole e con un tocco di bellezza unico.

C’è chi inoltre si sbizzarrisce anche con i vasi più belli per accogliere delle piante altrettanto fantastiche.

A tal proposito bisogna anche prendere le giuste misure quando vediamo che compare qualche macchia qua e là. Dunque vediamo insieme come togliere gli aloni bianchi dai vasi in terracotta!

Aceto bianco

Uno dei rimedi più usati dagli amanti del giardinaggio fai da te è l’aceto bianco!

Questo aiuta per varie situazioni che si possono manifestare in giardino come l’arrivo di mosche, formiche ed insetti vari.

Essendo un ottimo prodotto pulente, ve ne potete servire per dire addio agli aloni bianchi! Dovrete mettere un po’ d’aceto su una spugna non abrasiva o su un panno in microfibra inumidito e strofinare finché non vedrete che l’alone è andato via.

Successivamente risciacquate, asciugate e vedrete che sarà tornato come nuovo!

Succo di limone

Analogamente all’aceto, anche il succo di limone è ottimo per liberarsi degli aloni sui vasi in terracotta e vi dirò subito in che modo!

In realtà è molto semplice! Prelevate e filtrate il succo di 1 limone grande e usatelo su un panno umido da passare poi sull’alone, lasciate agire per un po’ di tempo ed ecco fatto!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

In alternativa potete strofinare la metà di un limone direttamente sulla zona interessata e risciacquare.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato del giardino!

Aiuta in varie cose, come ad esempio mandare via le erbacce che crescono lungo i muri o lungo i pavimenti del giardino e delle siepi.

Per usarlo contro gli aloni, invece, vi consiglio di creare una pasta densa con bicarbonato di sodio e acqua a filo fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aspettate che agisca per circa 10 minuti e dopo andate a strofinare delicatamente, vedrete che una volta risciacquato il tutto l’alone non ci sarà più!

Sapone giallo

Come detto anche per gli altri ingredienti, anche il sapone giallo rappresenta una vera e propria risorsa sia in casa che per il giardino!

Infatti sembra essere un ottimo repellente per gli insetti e aiuta a mantenere il giardino sempre pulito in modo naturale.

Usatelo contro gli aloni gialli spalmando una pallina di prodotto su una spugna morbida e inumidita con acqua calda.

Strofinate sull’alone e lasciate asciugare, addio macchia!

Sapone di Marsiglia

Vediamo adesso come il sapone di Marsiglia può essere un’ottima scelta per mandare via definitivamente gli aloni dai vasi in terracotta!

Il suo impiego diffuso in giardino lo rendono un prodotto di cui difficilmente se ne può fare a meno, in più renderà tutto più profumato!

Se avete il sapone liquido, dovrete semplicemente metterlo sulla spugna e strofinare delicatamente sull’alone.

In alternativa tagliate delle scaglie, scioglietele in 1 bicchiere d’acqua calda e usate la soluzione sulla zona interessata.

Avvertenze

Per non rischiare di macchiare o danneggiare i vostri vasi, consigliamo sempre di provare i rimedi su un angolino nascosto.