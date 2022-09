Se dovessimo stilare una lista degli animali che non vorremmo mai vedere in casa, i ragni figurerebbero sicuramente tra questi!

Quante volte li si ritrova negli angoli più disparati senza che ce ne accorgessimo? Un vero incubo!

Ma non preoccupatevi perché oggi vi indicherò alcuni trucchetti che potranno aiutarvi ad allontanare i ragni dalla casa in pochissimo tempo!

Scopriamo insieme quali sono!

Agrumi

Il primo rimedio che potete usare per scacciare via i ragni sono gli agrumi!

A quanto pare questi animaletti ne detestano l’odore, per cui possono diventare ancora una volta i vostri migliori alleati!

Potete spargere delle bucce di arancia o limone nelle zone di provenienza dei ragni e vedrete che il loro potente aroma li farà andare via.

In alternativa diluite il succo di 1 limone con acqua e spruzzate il composto sulle ragnatele e negli angoli della casa.

Olio di Neem

L’olio di neem ha tantissime proprietà e tra queste possiamo menzionare sicuramente quella di far fare dietro front ai ragni!

Non dovrete far altro che sciogliere 15 gocce di olio in 500 ml d’acqua, se ne disponete potete aggiungere anche 5 gocce di tea tree oil, un altro ingrediente fantastico in casa!

Versate la soluzione ottenuta in un flacone spray e vaporizzate sulle aree interessate oppure andate a tamponare con una spugna inumidita del composto.

Aceto

Da sempre e per sempre un ottimo alleato contro gli insetti, l’aceto è magnifico anche per allontanare gli questi aracnidi!

Basterà far sentire loro l’odore e come per magia torneranno indietro in un batter d’occhio!

Dovrete passare l’aceto lungo le zone in cui vedete la provenienza. In alternativa mettete delle ciotoline piene d’aceto in punti strategici o diluite con acqua e vaporizzate.

Insomma, potete usarlo in qualsiasi modo, basta che ne fate sentire l’odore!

Menta

Una pianta che per noi possiede un odore inebriante, è un tormento per i ragni!

La menta, infatti, è uno dei peggior nemici di questi animali, dunque se l’avete in casa potete usarla senza ombra di dubbio!

Tutto quello che bisogna fare è diluire 20 gocce d’olio essenziale alla menta in 1/2 litro d’acqua, trasferite tutto in un vaporizzatore.

Spruzzate ogni giorno negli angoli colpiti dall’invasione dei ragni ed ecco fatto!

Noci o castagne

La frutta secca con il guscio, ed in particolare noci e castagne, sono cibi estremamente sgraditi ai ragni.

Per tale ragione potete aprire a metà una noce o una castagna e lasciarle con tutto il guscio sui davanzali di balconi e finestre così da contrastarne l’entrata in casa.

Andate a controllare periodicamente che la frutta non stia attirando altri animali.

Infuso al tabacco

Infine vi consiglio un infuso al tabacco per dire addio ai ragni!

L’odore del tabacco non è molto gradevole, ma è molto efficace contro questi animali che ne saranno nauseati!

Dovrete mettere ad infusione una manciata di tabacco in acqua bollente per 10 minuti.

Una volta ottenuta la soluzione, versatela in un vaporizzatore e spruzzatela negli angoli interessati…addio ragni!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare gli ingredienti descritti in caso di allergie o ipersensibilità.