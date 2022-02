Per tenere i Cassetti del Bagno sempre ordinati ti basta seguire questi semplici trucchetti

In bagno ci occupiamo sempre di tante cose diverse, che siano esse la pulizia della doccia, delle ceramiche o delle piastrelle, ma ad un certo punto arriva il momento di mettere ordine nei mobili!

Spesso, infatti, proprio l’organizzazione del bagno lascia a desiderare perché ci si concentra di più su altre cose, ma è importante tenere un bagno impeccabile anche dal punto di vista organizzativo delle cose personali.

Per tale motivo bisogna adottare delle strategie ideali al fine di evitare continui spostamenti che impiegano intere giornati!

Oggi vedremo insieme 7+1 trucchetti per riordinare i cassetti e i mobili del bagno!

Pulizia approfondita

Se ci dobbiamo prendere del tempo per mettere a nuovo il bagno, non possiamo che partire da una pulizia approfondita!

Per effettuarla vi consiglio di usare semplicemente del sapone di Marsiglia il quale sgrasserà a fondo e profumerà tutti i mobili come non mai!

Dovrete semplicemente tagliare delle scaglie, farle aderire sulla parte non abrasiva di una spugna imbevuta d’acqua e strofinare in tutti i mobili.

Se avete la versione liquida del sapone sarà ancora più veloce e semplice! Vedrete che in poco tempo i mobili riacquisteranno la lucentezza di sempre.

Prodotti per il corpo

Un’altra cosa che spesso si trascura, ma che dovrebbe essere all’ordine del giorno è ripulire costantemente i prodotti per il corpo.

Molto spesso, soprattutto attorno di tappi, resta intrappolata della polvere che aderisce ai residui di prodotto, ciò comporta proprio l’igiene degli oggetti.

Dunque, uno ad uno, passate una pezza sciacquata per bene e strizzata con acqua calda sui prodotti, in modo da dire addio alla polvere.

Inoltre potrebbe aiutarvi fare attenzione a quando li aprite, assicurandovi che non vi siano gocce sui flaconi.

Sacchetti profumati

Una volta esserci occupati del lato puramente dedicato alla pulizia di mobili e cassetti, possiamo adottare dei trucchetti per spargere un buon odore!

Il metodo migliore è creare dei sacchetti profumati! Questi, infatti, vengono messi anche all’interno dell’armadio per far profumare sempre i vestiti!

Tutto quello che dovete fare è procurarvi un sacchetto a maglie larghe e inserire all’interno dei batuffoli d’ovatta o dischi di cotone con sopra qualche goccia dell’olio essenziale che preferite.

Vedrete che magnifico profumo!

Coprire il fondo

Un trucchetto che può esservi davvero molto utile è coprire il fondo di mobili e cassetti del bagno, in modo da rendere più semplice le pulizie che verranno e proteggere il legno del mobile.

Potete usare dei fogli di giornale, dei fogli di carta stagnola o pannelli appositi facilmente lavabili che dovrete far ritagliare su misura.

Tale metodo è estremamente funzionale anche per il mobile della cucina in cui si mettono i detersivi!

In questo modo non avrete il problema di dover sgrassare continuamente il mobile, rischiando di graffiarlo o di danneggiarlo, ma basterà cambiare il fondo o lavarlo.

Dividere per bene

I prodotti per la cura del viso o del corpo sono davvero tanti e spesso non basta un intero mobile per inserirli, soprattutto per le persone a cui piace prendersi molta cura della pelle.

Inoltre non esistono sono i cosmetici, ma nel bagno vengono messe anche spazzole, phon, oggetti per i capelli e quant’altro.

Come fare, dunque, per non mescolare tutto insieme ed avere cassetti e mobili perennemente in disordine?

Beh, una soluzione molto semplice sarebbe dividere per bene i vari scompartimenti!

Sicuramente una prima divisione viene fatta quando selezioniamo cosa mettere nei diversi cassetti, però all’interno di ogni spazio potremmo compiere un ulteriore divisione.

Qui entrano in gioco i sacchetti appositi con i divisori sia per i mobili che per i cassetti, oppure potete prendere delle piccole scatole, attaccarle tra di loro con della colla a caldo e fare il vostro divisore personalizzato!

Trucchetto per asciugamani

Gli asciugamani sono quelli che occupano maggiore spazio all’interno dei mobili e dei cassetti del bagno, tanto che alcuni le tengono in altre camere!

Un trucchetto per gli asciugamani molto pratico è quello di non piegarle secondo il metodo tradizionale, ma di arrotolarle!

In questo modo occuperanno meno spazio del previsto e potete posizionarne magari 2 in uno spazio dove prima ne entrava soltanto una.

Inoltre esistono dei mobiletti appositi con fori circolari in cui inserire gli asciugamani, magari un’idea del genere è da applicare se possedete molto spazio nel bagno.

Portaoggetti

Il portaoggetti è una cosa che può salvare davvero le giornate e vi dirò subito il perché!

I portaoggetti possono essere messi nel bagno in tanti modi diversi:

Attaccare dei ganci per mettere asciugamani , prodotti di bellezza e quant’altro, in modo tale da sfruttare non solo la base, ma anche la parte alta del mobile.

, prodotti di bellezza e quant’altro, in modo tale da sfruttare non solo la base, ma anche la parte alta del mobile. Mettere dei piccoli scomparti laterali con adesivi in modo tale da inserire gli oggetti più leggeri quali anelli, collane, smalti e così via.

in modo tale da inserire gli oggetti più leggeri quali anelli, collane, smalti e così via. Inserire dei piccoli cestini decorati per appoggiare profumi, saponette, oli essenziali e chi più ne ha più ne metta!

Barre magnetiche

Questo è un trucchetto proprio di livello avanzato, potremmo dire per i maniaci dell’ordine!

Le barre magnetiche sono delle scorciatoie pratiche, veloci e funzionali per attaccare e tenere in ordine piccoli oggetti metallici quali le forcine, le mollettine piccole, anellini e quant’altro.

Potete anche decorarne i lati senza lasciarle necessariamente nere e potrebbero essere anche un ottimo modo per abbellire mobili, cassetti e in generale il bagno attaccando delle calamite!

Insomma, una vera e propria trovata per rendere l’ambiente unico e inimitabile!

Avvertenze

Vi ricordo di usare prodotti naturali per la cura e la pulizia del bagno, provate i metodi assicurandovi che possano essere funzionali nei vostri spazi.