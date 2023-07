Il nemico giurato delle tubature di casa nostra è, senz’ombra di dubbio, il calcare.

Il suo accumulo può, infatti, ostruire il normale deflusso dell’acqua: ed ecco che anche farsi una doccia può diventare un’impresa! Ma rimuovere efficacemente il calcare è possibile. Basta seguire alcuni consigli e utilizzare gli ingredienti giusti.

Vediamo come pulire sia il soffione doccia sia il doccino in modo da trasformare di nuovo la doccia in un piacevole momento di relax!

Pulizia del soffione

Per soffione della doccia si intende, di norma, la parte in alto da cui fuoriesce l’acqua e che, di solito, è fisso e non può essere spostato, anche se a volte può essere ruotato per dirigere il getto. La sua pulizia può essere un po’ più complessa proprio perché, stando in alto, può risultarci difficoltoso raggiungerlo.

Sacchetto e aceto di vino bianco

Per pulirlo, puoi procurarti un sacchetto di plastica di piccole-medie dimensioni e riempitelo con dell’aceto di vino bianco. Poi, legate la sommità al tubo del soffione in modo che tutto il soffione risulti all’interno del sacchetto che resta, così, sospeso.

Lasciate il soffione “in ammollo” per almeno 8-10 ore. L’aceto di vino bianco, grazie alla sua alta capacità sgrassante, può sciogliere il calcare accumulatosi sul soffione e liberarlo così che il getto d’acqua torni pieno e dritto. Puoi quindi liberare il soffione dal calcare in una sola notte.

Dopo aver rimosso il sacchetto, fai scorrere un po’ d’acqua in modo da permettere agli ultimi residui di calcare di staccarsi.

N.B: puoi utilizzare questo metodo anche con il doccino, immergendolo direttamente in una ciotola o una bacinella con dell’aceto di vino bianco.

Sapone di Marsiglia

Se il soffione della tua doccia è molto delicato, magari avendo delle componenti di materiale diverso dall’acciaio, puoi utilizzare un prodotto più delicato: il sapone di Marsiglia.

Sciogline circa 30 grammi in 500ml d’acqua. Poi, puoi passarlo direttamente sul soffione con uno spruzzino per poi risciacquare e asciugare con un panno in microfibra, oppure puoi utilizzare un vecchio spazzolino, bagnare le sue setole nel composto e passarlo sul soffione.

Pulizia del doccino

Per doccino si intende, invece, quel soffione più piccolo e mobile con cui possiamo lavarci più agilmente mentre siamo in doccia. Anche questo può incrostarsi così che l’acqua non defluisca più in modo rapido e fluido.

Acido citrico

Uno dei rimedi più efficaci consiste nell’utilizzo dell’acido citrico. Puoi semplicemente scioglierne circa 200 grammi in polvere in 750ml d’acqua tiepida, per poi passare il composto sul doccino.

Per farlo puoi utilizzare un panno in microfibra imbevuto, sfregando delicatamente la parte con i fori che si sono ostruiti. In alternativa, puoi spruzzare il composto sulla stessa parte, lasciare agire per qualche minuto e, infine, risciacquare.

L’acido citrico, infatti, ha la capacita di sciogliere il calcare in pochissimi secondi e può essere utilizzato anche per il calcare della rubinetteria da cucina.

Succo di limone

Una valida alternativa all’acido citrico è il succo di limone. Puoi versare, infatti, il succo di mezzo limone in 500ml d’acqua, intingerci dentro uno spazzolino da denti che non utilizzi più e pulire la superficie del doccino.

Si tratta di un metodo talmente semplice e veloce che puoi utilizzarlo anche ogni 2-3 settimane come metodo preventivo per evitare che il calcare si accumuli. Inoltre, è spesso usato per la pulizia anche di altre componenti della doccia.