Come far splendere i Vetri della Doccia e non vedere il calcare nemmeno in controluce

Se c’è una componente del bagno assai soggetta alla formazione di calcare questa è il box doccia, il quale è sempre a contatto con l’acqua.

E così, ci ritroviamo dei depositi calcarei sui vetri che tendono ad opacizzarli e fargli perdere tutta la loro brillantezza.

Ma non dovrete più temere! Oggi, infatti, vedremo insieme alcuni trucchetti e rimedi casalinghi per togliere gli aloni di acqua e di calcare dai vetri della doccia!

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie di calcare.

In un secchio contenente acqua calda, quindi, versate 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato e immergete un panno nella miscela così ottenuta. A sto punto, passatelo sui vetri, asciugate accuratamente e…addio aloni!

Aceto

L’aceto, si sa, è l’ingrediente da dispensa noto per le sue proprietà anticalcare e lucidanti. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per far brillare l’acciaio della cucina!

Riempite, quindi, una bacinella con acqua calda, dopodiché aggiungete 1 bicchiere d’aceto al suo interno e immergete il panno in microfibra nella miscela così ottenuta. A questo punto, strizzatelo leggermente e passatelo sui vetri della doccia. Infine, asciugate subito con un altro panno morbido e…gli aloni saranno solo un brutto ricordo!

Acido citrico

Oltre all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, un anticalcare naturale che viene utilizzato anche come cura lavastoviglie fai da te! Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e travasate il tutto in un vaporizzatore.

Dopodiché, spruzzate la miscela sul vetro, lasciate agire per circa mezz’ora e passate un panno per strofinare delicatamente. Infine, risciacquate e togliete l’eccesso di acqua con un panno asciutto o con il tergivetro.

Sapone di Marsiglia

Tra gli ingredienti da dispensa in grado di smacchiare e lucidare, non è da dimenticare il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche come uno smacchia-tutto.

In una bacinella contenente acqua calda, quindi, versate, 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia e mescolate il tutto per far ben amalgamare gli ingredienti. Dopodiché, immergete un panno nella soluzione e passatelo sui vetri della doccia. Infine, asciugateli accuratamente e…addio aloni!

Succo di limone

Ah il limone: l’agrume noto per le sue molteplici proprietà, tra cui quella di rimuovere le macchie di calcare! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un bicchiere di succo di limone in 500 ml d’acqua e travasare, poi, la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

A questo punto, vaporizzatela sui vetri del vostro box doccia, passate un panno morbido, risciacquate e asciugate accuratamente. Come se non bastasse, il limone sarà anche in grado di portare un profumo tutto naturale in bagno!

Patata

Questo trucchetto vi potrà risultare un po’ strambo, eppure sembra funzionare. Di cosa parliamo? Della patata, in grado di lucidare i vetri e rimuovere tutti gli aloni di calcare.

Vi basterà tagliare a metà una patata, prima di passarla poi su tutta la superficie del vetro. A questo punto, lasciate agire per un po’e risciacquate servendovi di un panno in microfibra. Infine, asciugate con uno straccio in cotone e degli aloni di calcare non ci sarà più traccia!

Pulire i vetri con il Borotalco

Infine, vediamo insieme come pulire i vetri della vostra doccia con il borotalco. A tal proposito, abbiamo qui un video per voi che vi dirà come fare step by step!

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi prima in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare il vetro.