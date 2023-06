Hai mai usato l’Acido citrico in cucina? Addio Calcare e sporco in pochi minuti

Mille e una proprietà che l’acido citrico possiede, fanno di questo prodotto uno dei più amati da chi predilige i rimedi naturali e non solo!

Dalla lavatrice al bagno, l’elemento prelevato direttamente dagli agrumi è efficace in ogni angolo della casa e dona sempre risultati fantastici.

Oggi vedremo in particolare in cucina con 5+1 trucchetti che ve la faranno avere sempre pulita e splendente!

Attenzione! Prima di vedere insieme i rimedi con l’acido citrico, è importante ricordare che non può essere usato su marmo o pietra naturale.

Per lucidare l’acciaio

L’acciaio è un complemento classico ed intramontabile in cucina, per cui ancora oggi lo troviamo spesso e volentieri.

Per quanto bello, però, l’acciaio non manca di dare qualche problemino poiché si graffia subito e, quando si macchia, lo sporco è subito visibile e difficile da rimuovere.

Ebbene, anche in questo caso l’acido citrico torna ad essere utile grazie alla capacità di lasciare tutte le superfici lucide e splendenti.

Seguite il procedimento descritto precedentemente per il calcare e spruzzate il composto sull’acciaio, poi passate una spugnetta non abrasiva per lucidare ed ecco fatto!

Brillantante naturale

Oltre alle zone della cucina, l’acido citrico è prezioso anche all’interno di elettrodomestici come la lavastoviglie.

Fra tante funzione che svolge, possiamo mettere in risalto sicuramente quella di brillantante naturale. In questo modo avrete un metodo naturale, efficace ed economico.

Sciogliete 150 g di acido citrico in 1 litro d’acqua, aggiungete il succo di 1 limone e 6 gocce di un olio essenziale agli agrumi, così da mantenere fresco il profumo.

Trasferite il composto in un flacone a vostra scelta e riempite la vaschetta apposita del brillantante ad ogni lavaggio.

Per le piastrelle incrostate

A causa dei vapori e della preparazione di sughi molto concentrati, succede spesso che le piastrelle della adiacenti al piano cottura si incrostano particolarmente.

In questo caso bisogna sempre ascoltare i buon vecchi consigli della Nonna e non andare mai di prodotti aggressivi, ma prediligere sempre rimedi naturali.

Dunque, ancora una volta, l’acido citrico fa capolino nella scatola dei metodi che si possono usare. Dovete preparare il composto con le dosi suddette, versare tutto in un vaporizzatore e spruzzare il composto sulle piastrelle. Passate poi una spugna non troppo abrasiva per mandare via le macchie e non ci vorrà molto prima di avere un fantastico risultato!

Addio calcare

Un’importante proprietà, nonché quella più apprezzata, che possiamo trovare nell’acido citrico è sicuramente quella anticalcare.

Infatti possiamo definirlo uno dei motivi principali per cui sono tante le persone che ad oggi lo scelgono per prendersi cura della casa.

Tutto quello che dovrete fare è sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua, aggiungere 6/7 gocce di olio essenziale al limone e trasferire tutto in un flacone spray.

A questo punto avrete ottenuto un fantastico spray anticalcare fai da te da spruzzare su tutte le zone interessate della cucina per liberarvi definitivamente di questo problemino!

Video-trucchetto

Nel seguente video vi faccio vedere nello specifico come preparo il mio anticalcare!

Padelle e pentole unte

Altro problemino che non manchiamo di avere in cucina più volte sono le padelle e le pentole incrostate.

Strofinare ad oltranza ci fa solo stancare e rovina il fondo degli utensili, dunque è necessario procedere in altro modo per salvaguardare anche il materiale.

Spargere dell’acido citrico sul fondo della pentola o della padella, aggiungete acqua bollente e poi lasciate agire per un’intera notte.

L’indomani strofinate con una spazzola apposita o con una spugnetta e all’istante vedrete venir via tutta l’incrostazione; dopodiché non vi resta che risciacquare…problema risolto!

Vetri

Alcune cucine hanno le ante in vetro e non di rado sono colpite dalle macchie generate in cucina.

L’acido citrico, in generale, è particolarmente efficace per i vetri, per cui è importante tenerlo a portata di mano ogni volta che lo sporco sembra irrecuperabile.

Preparate un composto sempre con 150 g di prodotto in 1 litro d’acqua e vaporizzate il tutto sul vetro, poi passate prima un panno in microfibra e poi un panno in cotone per asciugare.

Avvertenze

Provate l’acido citrico prima in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare le superfici. Inoltre ricordiamo che non puà essere usato su marmo o pietra naturale.