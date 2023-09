Se c’è un incubo casalingo su cui tutte noi siamo d’accordo, questo è la formazione del calcare che tende a depositarsi sulle varie superfici del bagno e della cucina.

In particolare, lo ritroviamo sui rubinetti in quanto costantemente a contatto con l’acqua. E che brutto, poi, quando si accumula addirittura nei filtri compromettendo il flusso!

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere tutto il calcare dai filtri dei rubinetti!

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il tanto noto bicarbonato di sodio, il quale vanta molteplici proprietà ed è una manna dal cielo nella pulizia domestica ecologica.

Per utilizzarlo in caso di filtri dei rubinetti incrostati dal calcare, dovrete semplicemente aggiungere l’acqua in una ciotola e 2 cucchiai di bicarbonato, dopodiché mescolate accuratamente per farlo sciogliere e mettete in ammollo il filtro all’interno della miscela così ottenuta.

A questo punto, lasciatelo in ammollo tutta la notte e l’indomani risciacquatelo accuratamente e rimontatelo: il flusso dell’acqua dal rubinetto sarà ripristinato!

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto risulta essere molto efficace in caso di calcare. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente viene utilizzato anche per lucidare le superfici opacizzate dalle macchie di calcare, come il piano cottura!

Riempite, quindi, una ciotola con 3 parti di aceto e 1 parte con acqua, dopodiché immergete il filtro smontato all’interno della miscela e lasciatelo in ammollo per qualche ora o tutta la notte. Il giorno dopo risciacquatelo accuratamente, servendovi anche di uno spazzolino in modo da rimuovere tutti i residui dell’incrostazione di calcare e rimontate nuovamente il filtro sul rubinetto:

Limone

Dopo l’aceto e il bicarbonato, come poteva mancare all’appello il limone, l’agrume dalle molteplici proprietà in grado anche di pulire e profumare il bagno spesso soggetto a sporco e cattivi odori.

In questo caso, quindi, dovrete riempire metà ciotola con il succo di limone e mettere in ammollo il filtro per una notte intera. Dopodiché, strofinate per togliere eventuali residui di calcare e risciacquate accuratamente prima di rimontarlo.

Sale fino

Un ultimo ingrediente molto efficace in caso di incrostazioni di calcare che otturano il filtro è il sale fino, il quale svolge una leggera azione abrasiva in grado di pulire a fondo il vostro filtro.

Il procedimento è simile a quello visto finora con gli altri ingredienti, in quanto vi basterà sciogliere 2 cucchiai di sale fino in una ciotola contenente acqua molto calda e immergere, poi, il filtro al suo interno. Lasciatelo in ammollo per qualche ora o tutta la notte, dopodiché risciacquate e…addio incrostazioni di calcare! A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come togliere il calcare dal filtro dei vostri rubinetti!

Metodo del sacchetto

Infine, vediamo insieme l’ultimo trucchetto che non prevede l’utilizzo di una ciotola, bensì di un sacchetto in modo da non svitare il filtro dal rubinetto. Tutto ciò che dovrete fare in questo caso è prendere un sacchetto di plastica, come quelli che comunemente utilizzate per conservare gli alimenti e riempirlo, poi, con l’acqua.

Dopodiché, aggiungete al suo interno 4 cucchiai di acido citrico, considerato un potente anticalcare naturale! A questo punto, avvolgete il sacchetto attorno al rubinetto, legatelo con un elastico e lasciate agire per una notte intera. L’indomani, rimuovete il sacchetto e noterete che non solo i filtri saranno liberi dal calcare, ma i vostri rubinetti saranno lucidi come non mai!

Se avete difficoltà a legare il sacchetto con l’elastico, potreste anche utilizzare un po’ di nastro adesivo, a patto che sia molto resistente come per esempio il nastro isolante.

Avvertenze

Vi ricordo di fare una prova di questi elementi prima in un angolino non visibile.

