Come togliere i cattivi odori di sudore da materasso e divano

La presenza di cattivi odori di sudore su materasso e divano può essere davvero fastidiosa, specialmente quando ci stiamo rilassando a fine giornata, ma fa molto caldo.

Ci sono metodi semplici e naturali per mantenere freschi i nostri spazi di riposo in modo molto semplice. Ho pensato di raccogliere per voi alcuni consigli che spero possano rivelarsi utili, se avete anche voi questo problema.

Falli arieggiare per un’ora ogni giorno

Una delle prime cose che faccio ogni mattina, subito dopo essermi alzata, è lasciare arieggiare i miei materassi e il divano. Aprire le finestre e far circolare l’aria fresca per almeno un’ora può avere un impatto significativo. In questo modo, l’umidità presente nel materasso, che potrebbe causare cattivi odori, ha modo di evaporare. Anche i divani traggono beneficio da quest’abitudine, specialmente se sono in pelle o tessuto.

Vi consiglio di farlo di prima mattina in modo da non far entrare troppo calore in casa!

Cambia spesso lenzuola e federe

Un’altra pratica essenziale è cambiare frequentemente lenzuola e federe. Il sudore e le impurità si accumulano facilmente su questi tessuti. Personalmente, cerco di cambiare le lenzuola ogni settimana o due volte a settimana se ha fatto molto caldo. Niente è più piacevole del sentire il profumo delle lenzuola o delle federe decorative appena lavate!

Se avete bambini o animali domestici, potreste dover aumentare la frequenza, poiché tendono a portare più sporcizia e batteri.

Meglio tenerli coperti

Usare coprimaterassi o copridivani può sembrare un piccolo dettaglio, ma fa una grande differenza. Questi accessori non solo proteggono divani o materassi dallo sporco e dai liquidi, ma sono anche facili da lavare rispetto a un intero materasso o divano.

Io utilizzo sempre un coprimaterasso in tessuto resistente. È comodo e lo posso semplicemente mettere in lavatrice ogni settimana o due. Questo aiuta a prevenire l’accumulo di sudore direttamente sul materasso, rendendo più semplice mantenere tutto pulito e fresco.

Puliscili con bicarbonato o tea tree oil

Quando si parla di una pulizia profonda, niente batte il bicarbonato di sodio e il tea tree oil. Questi due ingredienti sono naturali, facili da reperire e incredibilmente efficaci nel rimuovere gli odori e igienizzare i tessuti.

Ogni mese, mi prendo il tempo per effettuare questa pulizia a secco. Ecco come faccio:

Preparo una ciotola piena di bicarbonato, a cui mescolo 10 gocce di tea tree oil. Spargo una generosa quantità di bicarbonato di sodio su tutta la superficie del materasso o del divano (il mio è in tessuto). Il bicarbonato è noto per le sue proprietà di assorbimento degli odori e agisce come un deodorante naturale, il tea tree ha invece un’azione antibatterica. Lascio agire questa combinazione per almeno 30 minuti. Se ho tempo, cerco di lasciarlo agire anche un paio d’ore per una maggiore efficacia. Infine, aspiro il bicarbonato con un aspirapolvere, assicurandomi di rimuoverlo completamente. Questo passaggio è fondamentale per evitare residui sui tessuti.

Questo procedimento non solo neutralizza i cattivi odori, ma aiuta anche a rimuovere batteri e acari della polvere, che possono essere problematici per chi soffre di allergie. Da quando ho integrato questo metodo nella mia routine di pulizia, ho notato una netta differenza nella freschezza e pulizia dei miei materassi e divani.