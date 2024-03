Perché uso spesso una ciotola di bicarbonato con l’olio di Tea tree

Da quando ho iniziato ad utilizzare i rimedi naturali per la cura della mia casa, ho sempre fatto delle prove per cercare combinazioni efficaci, ma anche dal facile utilizzo.

Uno dei rimedi che sicuro usiamo di più è il Bicarbonato di sodio. Ma questa volta non lo userò da solo. Anzi, oggi vedremo insieme perché con una sola ciotola di Bicarbonato con il Tea tree Oil posso risolvere tanti piccole problematiche quotidiane, che magari nemmeno ti aspetti.

Proprietà degli Ingredienti da utilizzare

Ma prima di iniziare, ti racconto del perché ho scelto di utilizzare bicarbonato e Tea Tree Oil nelle mie pulizie domestiche. Te li consiglio caldamente non solo per la loro efficacia ma anche per la loro accessibilità e delicatezza.

Perché usare il Bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è un vero e proprio jolly nelle pulizie di casa. Da quando l’ho scoperto, non posso più farne a meno. È ottimo per eliminare gli odori, pulire superfici e ha addirittura proprietà leggermente abrasive che aiutano a rimuovere lo sporco più ostinato senza graffiare. Potrai trovare alcuni esempi in questo video, dove lo uso anche per pulire le fughe.

Funzioni antibatteriche del Tea Tree Oil

Il Tea Tree Oil, invece, è un olio essenziale che ho imparato ad apprezzare per le sue proprietà antibatteriche e antimicotiche. Un paio di gocce in combinazione con altri ingredienti naturali possono fare la differenza, specialmente in ambiente domestico dove si cerca di ridurre l’uso di prodotti chimici.

Come usare il Mix per deodorare i Tappeti

Una delle pulizie dove riscontravo parecchie difficoltà erano quelle dei tappeti, soprattutto quelli che non possono essere lavati comodamente in lavatrice. In questo caso specifico, la ciotola di bicarbonato e tea tree oil è utile per una pulizia a secco, soprattutto quando il tappeto è antico e non può essere usata l’acqua.

Quantità da usare

Per deodorare i tappeti, preparo una miscela di 200 grammi di bicarbonato e 10 gocce di Tea Tree Oil. Questa quantità è generalmente sufficiente per un tappeto di dimensioni medie.

Procedimento passo passo

Mescola il bicarbonato di sodio con le gocce di Tea Tree Oil in una ciotola. Spargi il mix sul tappeto uniformemente, aiutati con un cucchiaio o anche un colino. Lascia agire per almeno un’ora, ma preferibilmente di più se il tappeto è particolarmente odoroso. Aspira bene il tappeto per rimuovere tutto il bicarbonato.

Ho sperimentato questa tecnica la prima volta che ho avuto ospiti a casa con animali domestici, e il risultato mi ha davvero sorpreso!

Come usare il Mix per Divani o Materassi

Se la pulizia a secco del tappeto è una pratica da fare in base ad alcune necessità specifiche, usare la ciotola di bicarbonato e tea tre oil è il mio aiuto settimanale per una bella rifrescata di Divani e Materassi!

Modalità di utilizzo per il Divano

Per il divano, la procedura è simile a quella del tappeto, ma assicurati di fare una piccola prova su una parte nascosta per evitare eventuali decolorazioni del tessuto. Infatti il mio divano è in tessuto, se fosse stato in pelle non avrei usato questo metodo, ma un semplice panno umido.

Anche qui la quantità è abbastanza variabile. Per il mio Divano, in genere uso sempre 200 gr di bicarbonato con 10 gocce di Tea tree Oil. Lo spargo su tutta la zona da trattare, magari se ho bisogno “massaggio” il tessuto con una spazzola morbida e delicata.

Attendo circa 30 minuti; a quel punto aspiro tutto con l’aspirapolvere e il gioco è fatto! In questo video ti mostro la pulizia nel dettaglio:

Modalità di utilizzo per il Materasso

Anche per i materassi, il procedimento è lo stesso. L’utilizzo del mix di bicarbonato e Tea Tree Oil non solo deodora ma contribuisce ad allungarne la vita, mantenendolo più fresco e pulito.

Nel caso del materasso, la quantità di bicarbonato e di tea tree da usare resta la stessa, ma ti consiglio di usare il colino per spargere meglio la polvere su tutta la superficie.

Come deodorare le scarpe con Bicarbonato e Tea Tree Oil

Come ultimo consiglio, voglio parlarti di come puoi usare il mix di bicarbonato e olio di tea tree per deodorare le scarpe, soprattutto a fine giornata.

Riponiamo un cucchiaio di bicarbonato e 3-4 gocce di Tea Tree Oil direttamente nelle scarpe e lasciamo agire per tutta la notte. Il giorno dopo, rimuoviamo il mix e godiamoci il fresco profumo di pulito!

Ecco anche un video dove ti mostro come utilizzo questo metodo per tutte le mie scarpe:

Avvertenze

Nonostante l’efficacia di questi rimedi naturali, ricordiamoci sempre di fare una piccola prova su un’area nascosta prima di procedere con una pulizia più estesa, soprattutto su superfici delicate o tessuti speciali. Inoltre, l’uso eccessivo di Tea Tree Oil può essere irritante per alcune persone, quindi evitalo in caso di allergie.