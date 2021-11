Per tenere il Divano pulito e Profumato tutti i giorni bastano questi semplici Rimedi fai da te

Sedersi sul divano e avvertire cattivi odori è una delle cose che proprio non ci piacciono, soprattutto quando troviamo ogni stratagemma possibile per riuscire a profumare il nostro ambiente.

A volte il cattivo odore è semplicemente dovuto dal fatto che non troppo spesso si aprono le finestre oppure quando c’è la presenza di un animale in casa che trova il suo momento relax sul divano.

Ad ogni modo non preoccupatevi perché un modo per rimediare a tutto questo c’è. Premettendo che in casi di macchie o di una puzza troppo intensa è consigliabile lavare direttamente il divano, vediamo come profumarlo e togliere i cattivi odori con semplici ingredienti e rimedi fai da te!

Ingredienti

Gli ingredienti sono pochi, semplici e facilmente reperibili. Non dovrete infatti creare ricette particolarmente complicate, sono sicura che li avete già in casa, specie se utilizzare quotidianamente i rimedi naturali!

Acqua demineralizzata (1 litro)

Aceto bianco (mezzo bicchiere)

Bicarbonato di sodio (2 cucchiai)

Olio essenziale (1 cucchiaino)

L’aceto e il bicarbonato insieme saranno l’ideale per dire addio ai cattivi odori, tant’è che si usano per liberarsi anche di altre puzze in casa, come quella all’interno del frigorifero oppure la puzza di bruciato in cucina.

L’olio essenziale, che dovrete scegliere in base alla fragranza che preferite, servirà a lasciare un buon profumo. Potete anche decidere di non metterlo se vi interessa soltanto neutralizzare i cattivi odori.

Procedimento

Vediamo adesso il procedimento per preparare questo mix super profumato ed efficace!

Per prima cosa dovrete procurarvi un flacone spray, così che sia tutto più pratico e che potete riutilizzare la miscela nuovamente quando desiderate.

Fate sciogliere prima il bicarbonato nell’acqua completamente, versate poi il tutto nel flacone con l’aiuto di un imbuto. In seguito aggiungete l’aceto bianco e infine versate l’olio essenziale.

Agitate per bene il tutto così da amalgamare per bene tutti gli ingredienti.

Ed ecco fatto, il vostro composto naturale e profumato per il divano è pronto!

Quando usare la miscela?

A questo punto non ci resta che capire quando utilizzare la miscela preparata al fine di avere un divano sempre pulito e come nuovo!

Anzitutto è bene ricordare che non potete spruzzarlo quotidianamente, ma è consigliabile farlo una sola volta a settimana, dopo aver spolverato per bene il divano con l’aspirapolvere o con altri metodi.

Potete vaporizzare il composto dappertutto, anche sui cuscini. Mettetevi ad una giusta distanza dal divano per non bagnarlo eccessivamente, se vi sono delle macchie, spruzzate il composto su un panno in microfibra e strofinate solo sulla zona interessata.

Dopodiché lasciate asciugare tenendo una finestra o un balcone aperto. Nel caso in cui abbiate il divano in pelle, asciugate voi con un panno morbido.

Avvertenze

Vi ricordo nuovamente che questo rimedio non sostituisce il lavaggio del divano. Dunque, nel caso in cui dovessero essere presenti macchie difficili da rimuovere o cattivi odori forti, è consigliabile passare ad una pulizia approfondita.