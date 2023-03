Dopo aver cucinato alcuni cibi particolarmente forti sul piano dell’odore, si continua per ore a sentirne l’aroma fino al punto che si accumulano dei cattivi odori sotto la cappa.

Esistono, però, diversi ingredienti naturali che vi aiutano a togliere in modo efficace tutti gli odori non graditi in poco tempo e senza fatica.

Vediamo insieme come togliere i cattivi odori sotto la cappa!

Aceto

L’aceto è un ingrediente molto importante da tenere sempre in considerazione quando bisogna togliere dei cattivi odori dagli ambienti.

Nel caso della puzza accumulata sotto la cappa sarà utilissimo! Non dovrete far altro che riempire un pentolino con acqua e 1 bicchiere d’aceto.

Accendete la fiamma bassa e portate ad ebollizione, poi lasciate a bollore per altri 3 minuti, dopodiché spegnete e aspettate che il vapore dell’aceto possa assorbire tutti i cattivi odori.

Andranno via in pochissimo tempo!

Bicarbonato di sodio

Passiamo adesso al bicarbonato di sodio, un altro ingrediente molto diffuso e ampiamente scelto per tutta la casa.

Anche in cucina, per tanti motivi, può essere usato e per questo risulta sempre una buona idea anche contro i cattivi odori!

Dovrete mettere ad infusione un pentolino con acqua e mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio, poi fate lo stesso procedimento descritto anche per l’aceto.

Un metodo alternativo è riempire una ciotola con del bicarbonato, metterla sotto la cappa e accendere per un po’ di tempo finché non ha assorbito tutti gli odori.

Succo di limone

Continuiamo i rimedi per togliere i cattivi odori sotto la cappa con il succo di limone!

Quest’agrume non solo è fantastico per togliere eventuali macchie e puzze, ma anche per lasciare un fantastico profumo all’interno della cucina.

Dovrete far un infuso con acqua, il succo di un limone e le bucce, il vapore dovrà raggiungere tutta la cucina, poi spegnete e lasciate che la cucina sia inebriata dal profumo fresco del limone!

Infuso all’alloro

Tra gli infusi che mandano via i cattivi odori dalla cappa c’è quello all’alloro!

Una pianta molto versatile usata sia per il cibo che per la casa quando ci sono cattivi odori, quindi perché non sfruttarla a nostro vantaggio?

Mettete ad infusione acqua con 4 foglie d’alloro, aggiungete anche 1 cucchiaino di bicarbonato così da deodorare maggiormente la cucina e non ci vorrà molto tempo prima di non sentire più gli odori.

Lavanda

Ad avere il primato tra gli odori che più si prediligono in casa e in lavatrice c’è sicuramente la lavanda!

Un fiore dal tocco fresco ed intenso che rappresenta sempre una buona idea nel momento in cui si desidera un profumo meraviglioso.

Scaldate dell’acqua, versatela poi in una ciotola e aggiungete 1 rametto di lavanda all’interno, poi mettete sotto la cappa e accendete per un po’ di tempo.

Quando l’odore avrà raggiunto l’intensità che desiderate, togliete il composto ed ecco fatto!

Sapone di Marsiglia

Un rimedio che unisce l’efficacia di una pulizia in cucina con un buon odore è sicuramente il sapone di Marsiglia!

Sono tanti i benefici che si possono riscontrare in casa con questo prodotto ed è molto indicato quando si parla di odori non graditi.

Riempite una ciotola con acqua calda, tagliate 1 cucchiaio di scaglie e versatele dentro, poi aggiungete anche 1 cucchiaio di bicarbonato e mettete sotto la cappa accesa.

Avrete un fantastico risultato!