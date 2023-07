Non c’è niente di più bello che mettere tutti i capi sporchi nel cestello della lavatrice, far partire il lavaggio e ritrovarceli poco dopo puliti e profumati con zero sforzi.

L’unica attenzione che ci è richiesta, però, è quella di tenerla sempre pulita al fine di non compromettere il suo funzionamento. Quante volte, infatti, vi è capitato di sentire un cattivo odore nel cestello?

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere la puzza nel cestello della lavatrice in modo da averla sempre pulita e ottenere sempre un bucato fresco e profumato!

Effettuare la pulizia regolare

Innanzitutto, è importante procedere con la pulizia regolare di tutte le componenti della lavatrice, in modo da rimuovere lo sporco più nascosto. In particolare, iniziate con il pulire il cestello immergendo un panno in una bacinella contenente 2 litri di acqua, 250 ml di aceto bianco e 3 cucchiai di bicarbonato.

Dopodiché, passatelo più volte sul cestello e il gioco è fatto. Per un effetto più efficace, potete anche aggiungere qualche goccia di tea tree oil, nota proprio per la sua capacità di prevenire e rimuovere i cattivi odori ma anche la formazione della muffa.

Infine, risciacquate il tutto e asciugate con un panno pulito: la puzza nel cestello sarà solo un brutto ricordo! Per prevenire il problema, sarebbe meglio effettuare quest’operazione almeno una volta al mese (o anche più spesso).

Fare lavaggi a vuoto

Oltre a pulire il cestello manualmente, risulta molto efficace anche il lavaggio a vuoto, il quale permette una pulizia più profonda, dal momento che pulisce anche i tubi e permette, quindi, di rimuovere lo sporco più nascosto!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, travasare la miscela così ottenuta direttamente nel cestello e avviare, poi, il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature. In caso non abbiate l’acido citrico, potete anche utilizzare l’aceto, utile per deodorare i cattivi odori. Non a caso, viene utilizzato anche per eliminare la puzza dagli scarichi del wc!

Vi basterà versare 2 tazze di aceto nel cestello e procedere con il lavaggio a vuoto. Anche in questo caso, vi suggeriamo di procedere con quest’operazione una volta al mese in modo da non far accumulare troppo sporco.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice, a causa del suo impatto ambientale. Per questo, vi chiediamo di prediligere sempre l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è comunque preferibile rispetto ai detersivi normalmente disponibili in commercio.

Utilizzare l’asciugamano profumato

Oltre ai rimedi visti finora che prevedono una pulizia di base in modo da rimuovere la puzza nel cestello, esistono altri trucchetti che puntano più sul profumare. Tra questi: il trucchetto dell’asciugamano!

Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme! Prendete, quindi, un asciugamano e strofinate, poi, un panetto di sapone di Marsiglia su entrambi i lati. A questo punto, mettete l’asciugamano nel cestello, impostate un ciclo di lavaggio a vuoto e…addio puzza nel cestello!

Preparare il profumatore fai da te per lavatrice

Simile al rimedio precedente, ma ancora più immediato è il deodorante fai da te per lavatrice, da poter spruzzare ogni volta che volete per portare un buon profumo nel cestello.

Per realizzarlo, dovrete versare circa 300 ml di acqua in un flacone con spray e aggiungere, poi, il succo filtrato di 2 limoni al suo interno. A questo punto, mescolate il tutto e vaporizzate la miscela così ottenuta direttamente nel cestello quando sentite il cattivo odore, dopodiché passate un panno inumidito per risciacquare e asciugate con un panno asciutto: i cattivi odori nel cestello saranno solo un brutto ricordo!

Il profumo del limone, inoltre, investirà anche tutto il bagno rimuovendo la puzza che spesso ritroviamo in questo ambiente!

N.B Vi ricordiamo di usare questo rimedio non troppo spesso per evitare di corrodere il cestello con l’acidità del limone.

Lasciare lo sportello aperto

Infine, vediamo un ultimo trucchetto utile soprattutto per prevenire il problema della puzza nel cestello. Questo, infatti, è un accorgimento che vi consigliamo che consiste nel lasciare sempre aperto lo sportello, in modo da permettere il ricambio d’aria ed evitare la formazione della condensa, considerata la causa primaria della puzza di chiuso nel cestello.

L’ideale, infatti, sarebbe quello di lasciare sempre semi-aperto il cestello per far uscire fuori il vapore e chiuderlo solo durante il ciclo di lavaggio.

In caso di macchie di muffa

Spesso in lavatrice, è facile ritrovarsi delle macchie di muffa a causa del continuo contatto con l’acqua. Perciò, vediamo insieme un video per scoprire come toglierle!

Avvertenze

Ricordiamo di seguire sempre le indicazioni di produzione. In caso di guasti consultare in prima istanza un tecnico.