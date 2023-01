Come togliere la Condensa dagli Specchi del Bagno con una Saponetta di Marsiglia

Il bagno, si sa, è l’ambiente della casa più soggetto alla formazione dell’umidità a causa del vapore che si crea continuamente durante la doccia.

L’eccesso di umidità, poi, va a depositarsi sugli specchi e a formare la condensa che si presenta sotto forma di aloni o di una patina che toglie tutta la brillantezza alle superfici.

Ma non dovrete temere! Forse sarà troppo bello per essere vero, eppure basta un panetto di sapone di Marsiglia per non avere più condensa sugli specchi in bagno! Vediamo insieme come fare!

Come pulire e lucidare gli specchi

Il sapone di Marsiglia è un ingrediente noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà pulenti molto delicate, in grado di sgrassare e lucidare le superfici senza danneggiarle. Vi ricordiamo, infatti, che è considerato l’ingrediente base per realizzare uno smacchia-tutto fai da te!

Per togliere, quindi, la condensa dagli specchi del vostro bagno, vi suggeriamo di riempire una ciotola con acqua calda e aggiungere, poi, 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie al suo interno.

A questo punto, mescolate per farlo sciogliere bene, immergete, poi, una spugnetta morbida nella miscela così ottenuta e passatela sullo specchio, avendo cura di strofinare sui punti in cui ci sono maggiormente gli aloni. Infine, non vi resta che risciacquare ed asciugare con acqua fresca, effettuando movimenti circolari in modo da non favorire la formazione di strisce e altri aloni.

Gli specchi del vostro bagno saranno puliti in un batter d’occhio!

Per un effetto più efficace ancora, potete anche asciugare i vetri con i fogli di giornale, i quali sono in grado di assorbire ulteriormente lo sporco e gli aloni! Vi raccomandiamo, però, di utilizzare fogli di giornale e non quelli delle riviste, in quanto la carta di giornale e l’inchiostro vantano una funzione sgrassante e lucidante!

Come prevenire la condensa

Il sapone di Marsiglia, però, è una manna dal cielo non solo per togliere le macchie e gli aloni e per lucidare lo specchio, ma anche per prevenire la sua formazione!

In questo caso, infatti, c’è un trucchetto che potete provare davvero molto efficace. Dovrete, infatti, semplicemente inumidire un panetto di sapone e passarlo sullo specchio prima di fare la doccia. Noterete che si creerà una patina antiscivolo in grado di far scivolare via le gocce ed evitare di avere gli specchi completamente oscurati dal vapore!

Dopo la doccia, risciacquate con un panno in microfibra e asciugate accuratamente con un panno in cotone: lo specchio nel bagno sarà lucente come non mai!

Altri trucchetti per evitare la condensa

Finora abbiamo visto come rimuovere le macchie, gli aloni e la condensa dagli specchi e come prevenire la sua formazione usando solo un panetto di sapone di Marsiglia. In realtà, però, ci sono altri accorgimenti che potete seguire in grado di evitare quelle fastidiose macchie sugli specchi del vostro bagno.

Innanzitutto, infatti, vi suggeriamo di tenere aperta la finestra del bagno subito dopo la doccia o, se la finestra genera troppa corrente, la porta aperta in modo da far evaporare l’acqua presente nell’ambiente.

Inoltre, è importante anche utilizzare un termoventilatore e un deumidificatore per far “asciugare” l’aria e per evitare la formazione della condensa. A tal proposito, vi ricordiamo che potete fare un deumidificatore fai da te, aggiungendo un po’ di sale in una ciotola e riponendola negli angoli del vostro bagno!

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi prima su un angolino nascosto così da assicurarvi di non danneggiare la superficie dello specchio.