Come togliere il calcare dal cestello della lavatrice

La pulizia del cestello della lavatrice è una delle più importanti, in quanto parliamo della parte più utilizzata dell’elettrodomestico. È qui, infatti, che tendono a concentrarsi i cattivi odori, il calcare e così via.

Il problema, però, è che dal momento che entra a contatto diretto con i vestiti, se non pulito accuratamente, lo sporco del cestello potrebbe essere trasferito sui nostri capi. L’ideale sarebbe fare un lavaggio a vuoto almeno una volta al mese per togliere calcare, muffa ed igienizzare a fondo. Per questo, oggi vedremo insieme come togliere il calcare che si forma nel cestello della lavatrice ogni mese!

Pulizia manuale

Per avere il cestello sempre pulito e privo di calcare, sarebbe bene innanzitutto procedere con la pulizia manuale di questa componente, in modo da rimuovere lo sporco più nascosto.

Per una pulizia approfondita, quindi, dovrete versare 2 litri di acqua in una bacinella e aggiungere, poi, 250 ml di aceto bianco e 3 cucchiai di bicarbonato. Dopodiché, immergete un panno nella miscela così ottenuta e passatelo più volte sul cestello. Se volete, inoltre, prevenire anche la formazione della muffa, potrete anche aggiungere qualche goccia di tea tree oil alla miscela.

Questo ingrediente, infatti, è noto proprio per la sua capacità di prevenire e rimuovere i cattivi odori e la muffa! Infine, passate un panno per risciacquare e un altro panno per asciugare accuratamente. Per avere il cestello sempre pulito e privo di calcare, vi suggeriamo di procedere con quest’operazione almeno una volta al mese (o anche più spesso).

Al termine di ogni ciclo di lavaggio in lavatrice, però, ricordatevi sempre di passare un panno per rimuovere l’umidità nel cestello.

Acido citrico per togliere il calcare

L’acido citrico è un ingrediente non solo molto efficace, ma anche ecologico e super naturale! Sono sempre di più le persone che lo scelgono in lavatrice per molteplici scopi, da sgrassare i panni a usarlo come ammorbidente ecologico!

Ma le sue proprietà non finiscono qui! Infatti è ottimo anche per fare una pulizia profonda della lavatrice, non dovrete far altro che sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua. Successivamente avviate un lavaggio a vuoto ad alte temperature ed ecco fatto!

Aceto per togliere il calcare

Ora passiamo all’aceto, un altro protagonista indiscusso tra i prodotti naturali che si prediligono in lavatrice! La sua azione sgrassante è proprio quello che vi serve in caso di sporco ostinato nel cestello e vi dirò subito come fare. Dovrete mettere 2 tazze d’aceto bianco d’alcol (o quello che preferite) direttamente nel cestello e avviare il lavaggio a vuoto. Ecco che la lavatrice sarà come nuova!

Lavaggi lunghi e temperature alte

Come detto già nei precedentemente, sia per il percarbonato che per l’acido citrico, bisogna regolare bene le temperature. Quando si lava il bucato, si presta sempre attenzione alle temperature riportate sugli indumenti; con i lavaggi a vuoto, tuttavia, il discorso cambia totalmente. La lavatrice è in grado di sostenere anche un lavaggio a 90°, anzi a volte è proprio necessario per staccare tutti gli insediamenti di muffa, calcare e residui di detersivi rimasti al suo interno. Inoltre, sia l’acido citrico che il percarbonato necessitano di alte temperature per rilasciare tutti i composti che detergono a fondo l’elettrodomestico. Pertanto, regolatevi con una temperatura che sia di minimo 90 ° e vedrete che la lavatrice tornerà come nuova.

Lavaggio a vuoto

Una volta effettuata la pulizia manuale del cestello, è bene procedere con una pulizia più profonda che permetterà di eliminare anche lo sporco e il calcare nascosti!

Pertanto, vi suggeriamo di procedere con il lavaggio a vuoto che può essere effettuato sia con l’acido citrico che con l’aceto.

In caso abbiate l’acido citrico, dovrete semplicemente versare 150 grammi di questo prodotto in una brocca contenente 1 litro d’acqua, travasare la miscela così ottenuta direttamente nel cestello e avviare, poi, il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature.

Se, invece, avete solo l’aceto, allora dovrete versare 2 tazze di aceto nel cestello o nella vaschetta del detersivo e procedere, come già visto, con il ciclo di lavaggio a vuoto.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice, a causa del suo impatto ambientale. Per questo, vi chiediamo di prediligere sempre l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è comunque preferibile rispetto ai detersivi normalmente disponibili in commercio.

Ogni quanto fare il lavaggio a vuoto?

Ma quante volte bisogna effettuare questo passaggio in lavatrice? Una risposta definitiva non la si può mai ottenere poiché ogni lavatrice si comporta in modo diverso. In linea di massima, l’ideale sarebbe effettuare un lavaggio a vuoto almeno una volta al mese per prevenire e per curare tutte le macchie. Dipende, però, anche dall’uso che fate dell’elettrodomestico e dai lavaggi giornalieri che effettuate. Se tendete a portare i vestiti in lavanderia, oppure a lavarli a mano, oppure semplicemente siete pochi in casa e fate altrettanti pochi lavaggi, allora potete procedere con la pulizia approfondita del cestello anche una volta ogni 2 o 3 mesi.

Per profumare il cestello

Una volta visto come pulire a fondo il cestello e come rimuovere lo sporco e il calcare al suo interno, vediamo insieme un rimedio per tenerlo sempre profumato. Come abbiamo già detto, infatti, il cestello tende spesso a produrre cattivi odori che, se non rimossi, potrebbero essere trasferiti sui capi.

Per questo, vediamo insieme come realizzare il deodorante fai da te per lavatrice. Versate, quindi, 300 ml di acqua in un flacone con spray e aggiungete, poi, il succo filtrato di 2 limoni al suo interno.

Dopodiché, mescolate il tutto e vaporizzate la miscela così ottenuta direttamente nel cestello ogni volta che sentite il cattivo odore. Infine, passate un panno inumidito per risciacquare e asciugate con un panno asciutto. Come se non bastasse, il limone sarà in grado anche di profumare tutto il bagno!

Mix pulente

A volte è necessario agire manualmente per togliere il calcare e lo sporco dalla lavatrice, per questo vi serve un prodotto naturale da usare! Vediamo dunque come fare un mix pulente per mettere a nuovo la lavatrice e dire addio a calcare e cattivi odori!

Ingredienti

300 ml d’acqua

Succo di 1 limone

60 grammi di acido citrico

Procedimento

Fate sciogliere prima completamente l’acido citrico nell’acqua, successivamente aggiungete il succo di limone e con l’aiuto di un imbuto trasferite tutto in un vaporizzatore. Ecco fatto, avete creato il vostro anticalcare personale per la lavatrice! Spruzzatelo sulle zone interessate del cestello e lasciate agire per un po’ di tempo, in seguito strofinate molto delicatamente con una spugna non abrasiva e togliete definitivamente i residui di calcare.