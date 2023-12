Per quanto possiamo tenerci alla pulizia delle porte, queste spesso tendono a presentare macchie a causa dell’eccessivo utilizzo.

Basta, infatti, aprirle una volta di troppo per ritrovarci quelle tanto temute impronte.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come togliere le impronte dalle porte con ingredienti casalinghi e naturali!

Porte di legno

Poiché non tutte le porte sono uguali, è bene differenziare i rimedi in base alla tipologia di materiale.

Iniziamo, quindi, dalle porte di legno, tanto affascinanti quanto delicate.

In questo caso, quindi, per togliere le impronte, dovrete versare un bicchiere di aceto bianco in un secchio contenente due litri d’acqua e immergere, poi, un panno in microfibra nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, strizzatelo e passatelo più volte sulla porta concentrandovi proprio sull’alone. Infine, risciacquate con acqua tiepida e asciugate accuratamente.

Per lucidare ulteriormente il legno delle vostre porte potete inoltre applicare una piccola quantità di olio d’oliva su un panno morbido, strofinarlo sulla porta e lasciare agire per almeno mezz’ora prima di togliere l’eccesso d’olio con un panno in lana.

Porte in laminato

Tra le porte più gettonate in casa figurano sicuramente le porte in laminato, le quali sono molto resistenti e non necessitano di molte cure.

Per togliere le impronte da questa tipologia di porte, quindi, vi suggeriamo di versare un po’ di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua calda e di mescolare per favorire lo scioglimento del sapone.

Dopodiché, immergete un panno morbido nella soluzione così ottenuta, strizzatelo e passatelo sulla porta più volte fino a quando dell’impronta non ci sarà traccia.

Infine, risciacquate bene per eliminare ogni traccia di schiuma e asciugate accuratamente seguendo dei movimenti circolari come se steste pulendo i vetri.

Porte laccate

In caso di porte laccate, invece, dovrete fare più attenzione perché sono abbastanza delicate e necessitano di molta cura.

In questo caso, vi suggeriamo innanzitutto di provare un antico trucchetto delle nostre nonne il quale consiste nell’utilizzare una patata.

Tagliate, quindi, questo tubero a metà, dopodiché sfregate una delle due metà sulle impronte presenti sulla porta.

A questo punto, lasciate agire per un po’prima di passare un panno umido e asciugare accuratamente. Delle impronte non ci sarà più traccia! La patata, infatti, è nota anche per la sua capacità di lucidare l’argento!

Se si tratta, invece, di porte in laccato bianco, potete utilizzare una miscela composta da aceto e acqua: immergete un panno di microfibra, strizzatelo, passatelo sulla porta e, infine, asciugate.

N.B È molto importante evitare spugne abrasive e prodotti aggressivi che potrebbero rovinare la verniciatura creando danni irreparabili.

Porte con vetro

Infine, non ci resta che vedere come togliere le impronte da un’ultima tipologia di porte che presentano dei vetri al centro.

Dal momento che questi vetri sono molto delicati e potrebbero presentare maggiormente le impronte o gli aloni, vi suggeriamo di procedere con una pulizia delicata.

In questo caso, vi suggeriamo di aggiungere mezzo bicchiere d’aceto e mezzo bicchiere di alcol in una bacinella contenente un litro di acqua tiepida.

Dopodiché, immergete un panno nella miscela così ottenuta, strizzatelo bene e passatelo sul vetro della porta. Infine, asciugate con dei vecchi giornali, i quali vantano una forte azione assorbente.

In alternativa, potete anche utilizzare il borotalco, il quale è noto proprio per la sua capacità di rimuovere le macchie e gli aloni dai vetri.

Vi basterà versare 3 cucchiai di borotalco in una bacinella contenente acqua tiepida e mescolare bene il tutto fino a quando la polvere non si sarà sciolta completamente.

Dopodiché, applicate la soluzione in un flacone con spray, vaporizzatela sul vetro della porta e passate più volte un panno in microfibra.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare!

Avvertenze

Vi consigliamo di provare sempre in un angolino nascosto, prima di scegliere uno o più metodi indicati.