Come togliere le macchie dai costumi con rimedi naturali

Con l’estate alle porte, i costumi da bagno diventano un capo essenziale del nostro guardaroba, ma spesso si macchiano facilmente e possono sembrare impossibili da pulire.

Proprio per questo oggi vedremo insieme alcune soluzioni naturali ed efficaci che possono aiutare a togliere le macchie senza rischiare di rovinarne il tessuto. Faremo anche una bella distinzione alle varie macchie, che non guasta!

Cosa fare prima di lavare i costumi

Ma prima di affrontare le varie macchie specifiche, è importante sapere cosa fare immediatamente dopo aver usato il costume.

La prima cosa che faccio quando torno a casa dal mare o dalla piscina è sciacquare i costumi in acqua fredda. Questo è un passo fondamentale perché rimuove cloro, sale, sabbia e altri residui che possono far sbiadire i colori e danneggiare i tessuti.

Io semplicemente prendo una bacinella, la riempio di acqua fredda e immergo i costumi per una decina di minuti. Poi li scuoto delicatamente per assicurarmi che si puliscano bene. Questa operazione preliminare può sembrare banale, ma vi assicuro che fa una grande differenza a lungo termine.

Un altro consiglio importante: non lasciate i costumi umidi nel sacchetto o nella borsa mare, si possono macchiare o possono accumulare macchie di muffa.

Come togliere le macchie di crema solare

Le macchie di crema solare sono una delle più comuni e fastidiose. Chi di noi non si è mai ritrovata con un bel costume macchiato di bianco? In questo caso credo che una miscela di bicarbonato di sodio e acqua funziona a meraviglia. Ecco come faccio:

Prendo 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e li mescolo con 1 cucchiaio di acqua per formare una pasta. Applico questa pasta direttamente sulla macchia e lascio agire per circa 15 minuti. Dopo 15 minuti, sciacquo il costume con acqua fredda per rimuovere il bicarbonato e la crema. Infine, lavo il costume come farei normalmente.

Un’alternativa utile è anche quella di usare l’amido di mais prima di lavare il costume. L’amido di mais è un ottimo assorbente di unto e olio, e visto che la crema unge, vi aiuterà a rimuovere la macchia facilmente.

Come togliere le macchie di ruggine dai costumi

Le macchie di ruggine possono sembrare difficili da rimuovere, ma con un po’ di pazienza e alcuni ingredienti che probabilmente avete già in casa, è possibile.

Le macchie di ruggine in genere vanno facilmente via con succo di limone e sale, che uso in questo modo: spremo il succo di mezzo limone direttamente sulla macchia di ruggine. Dopodiché cospargo una generosa quantità di sale sulla zona bagnata dal succo di limone.

Lascio il costume sotto il sole per circa un’ora. Il sole aiuta a sbiancare naturalmente la macchia. Dopo un’ora, risciacquo il costume con acqua fredda.

Se il costume però e delicato o colorato, meglio tenerlo al riparo dal sole.

Come togliere la sabbia

La sabbia è un’altra fastidiosa presenza nei nostri costumi da bagno. Una delle cose che faccio sempre è lasciare che i costumi si asciughino completamente dopo averli sciacquati in acqua fredda.

Quando la sabbia è asciutta, è molto più facile rimuoverla scuotendo energicamente il costume. Se, nonostante questo, la sabbia è particolarmente ostinata, utilizzo una soluzione di acqua e aceto. Ecco come faccio:

Riempio una bacinella con acqua e aggiungo mezzo bicchiere di aceto bianco per ogni litro d’acqua. Immergo il costume nella soluzione e lascio agire per circa 30 minuti. Sciacquo il costume con acqua fredda per rimuovere l’aceto e la sabbia.

Vi consiglio, una volta asciutto, di dare un ultimo tocco con una spazzola morbida, in modo che possa rimuovere ogni granello dalle fibre.

C’è anche chi usa il trucco del sacchetto per togliere la sabbia dal costume. Ve lo mostro in questo video:

Come togliere le macchie di catrame

Le macchie di catrame sono probabilmente le più difficili da trattare, ma non impossibili. Quando trovo del catrame sui costumi, utilizzo dell’olio vegetale, come l’olio d’oliva. Ecco il procedimento che seguo:

Applicare un po’ di olio direttamente sulla macchia di catrame e lasciare agire per qualche minuto. Utilizzare il bordo di un cucchiaio per rimuovere delicatamente il catrame ammorbidito. Risciacquare il costume con acqua fredda per rimuovere l’olio e il residuo di catrame. Lavare il costume come al solito.

Questo metodo mi ha aiutato a salvare molti costumi che pensavo fossero irrimediabilmente rovinati. L’olio vegetale aiuta a sciogliere il catrame senza danneggiare il tessuto del costume. Ma leggete sempre le etichette prima di provare uno dei rimedi suggeriti.