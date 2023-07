Ma quanto è bello rotolarsi nella sabbia quando siamo al mare? Tantissimo! Sembra di assaporare la libertà!

Purtroppo, però, spesso la sabbia, soprattutto quando bagnata, tende ad incastrarsi nel costume e a non andar via neppure con il lavaggio una volta a casa. Per non parlare, poi, di quando finisce per macchiare i tessuti.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere la sabbia dal costume con 5 trucchetti facili da provare!

Acqua e basta

Può sembrarvi banale, eppure il primo trucchetto che vi proponiamo consiste nell’usare semplicemente un getto d’acqua forte, in quanto riesce da solo ad eliminare i granelli di sabbia e a non farli attaccare sul tessuto del vostro costume.

Una volta a casa, quindi, distendete delicatamente il tessuto del costume con le mani e mettetelo sotto la fontana in modo che il getto di acqua deciso e forte possa spazzare via la sabbia accumulata. E voilà: il vostro costume sarà come nuovo!

Spazzola

Se la sabbia non è ancora “attaccata” sul vostro costume, potete utilizzare semplicemente una spazzola dalle setole morbide per rimuoverla. Dovrete, quindi, prendere la spazzola ed eseguire dei movimenti netti e precisi sui punti del costume dove è maggiormente concentrata la sabbia.

Ricordatevi, però, che questo trucchetto risulta essere efficace solo se agite nell’immediato e solo se i granelli di sabbia non si sono ancora attaccati al tessuto del vostro costume.

N.B Abbiate cura di usare una spazzola dalle setole molto morbide, poiché una spazzola troppo dura potrebbe rovinare definitivamente il tessuto e sbiadirne i colori.

Metodo del sacchetto

Se la sabbia è ancora lì sul vostro costume, non temete perché c’è un altro trucchetto di cui non farete più a meno: il metodo del sacchetto! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è sciacquare innanzitutto bene il costume con acqua fredda, in modo da rimuovere la sabbia in eccesso, dopodiché mettetelo in un sacchetto per alimenti e aggiungete al suo interno anche alcune manciate di bicarbonato.

A questo punto, non dovrete fare altro che scuotere il sacchetto per qualche minuto in modo che l’azione abrasiva del bicarbonato possa eliminare la sabbia e…il gioco è fatto! Come se non bastasse, poi, potete utilizzare il bicarbonato anche per lavare il vostro costume, dal momento che vanta proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate in grado di pulire a fondo tessuti in lycra come quelli del costume.

In questo caso, dovrete versare acqua tiepida in una bacinella, mettere i costumi in ammollo e, infine, risciacquarli. Noterete che non solo il bicarbonato li avrà puliti a fondo, ma avrà rimosso anche i cattivi odori grazie alla sua funzione deodorante!

Trucchetto della crusca

Un altro trucchetto molto simile a quello visto con il bicarbonato è quello della crusca, un ingrediente in grado di rimuovere i granelli di sabbia e la salsedine che tende ad attaccarsi sui costumi.

In questo caso, dovrete riempire una bacinella con acqua tiepida e due cucchiai di crusca e mettere, poi, i costumi in ammollo per una notte intera. Il giorno dopo, risciacquate e procedete con il normale lavaggio e… la sabbia dal vostro costume sarà solo un brutto ricordo!

Borotalco

Anche il borotalco è in grado di far staccare la sabbia dal vostro costume grazie alla sua leggera azione abrasiva. Inoltre, è efficace anche per togliere le macchie che si sono formate a causa della sabbia. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente viene utilizzato per rimuovere le macchie di sudore da cuscini e dal materasso!

Vi basterà, quindi, versare un po’ di borotalco sul costume e lasciare agire per circa un’ora, in moto tale da assorbire l’umidità e facilitare, poi, la rimozione dei granelli di sabbia. Poi, rimuovete il borotalco in eccesso con una spazzola e…addio sabbia!

Come lavarli

E se volete anche sapere come lavarli senza rovinarli, ecco un video per voi per vedere come fare!

Avvertenze

Vi ricordo di leggere attentamente le istruzioni di lavaggio dei capi prima di procedere con le soluzioni indicate.