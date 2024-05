Come togliere le macchie di trucco e fondotinta da colli di camicie e t-shirt bianche

Donne… oggi mi rivolgo a voi! Quante volte vi sarà capitato di indossare una bella camicia o una t-shirt bianca e sporcarla di trucco sul collo? A me succede si continuo, e mi sento come Tom Cruise in Mission Impossible soprattutto quando le tolgo!

E, come se non bastasse, a volte con il semplice lavaggio non risolviamo, perché restano degli aloni che fanno sembrare i nostri capi preferiti come già vecchi.

Tuttavia, anche se mi è successo proprio ieri, non mi sono data per vinta e ho iniziato ad usare alcuni rimedi naturali. Vediamo insieme come ho risolto.

Primo passo è pretrattare

La prima cosa fare per avere un risultato finale buono è pretrattare la zona sporca di fondotinta o trucco.

Fondamentale è l’utilizzo di una saponetta di Marsiglia. Non appena noto una macchia, prendo il capo in questione e, dopo aver leggermente inumidito la zona marcata, strofino delicatamente con la saponetta.

Mi assicuro di lasciare il sapone sulla macchia per almeno cinque minuti (e sempre dopo aver letto l’etichetta di lavaggio). Dopo aver atteso il tempo necessario, sono passata alla fase successiva.

Se il capo è in cotone

Qui c’è da fare una piccola precisazione: la tua camicia (o la tua t-shirt) è in cotone? Allora possiamo procedere in questo modo.

Visto che tendono a essere un po’ più resistenti, ci sta benissimo l’utilizzo del percarbonato di sodio. Dopo il pretrattamento con la saponetta di Marsiglia, aggiungo un cucchiaio di percarbonato al solito detersivo nella lavatrice, direttamente nel cestello. Per far attivare il percarbonato, il lavaggio deve essere impostato a temperature superiori ai 40 gradi.

Questo non solo aiuta ad eliminare quelle macchie che prima sembravano ostinate, ma sbianca senza usare candeggina e, bonus non da poco, agisce come igienizzante.

In questo video ti mostro i principali utilizzi del percarbonato di sodio:

Se il tessuto è delicato

Per i tessuti più delicati, anche l’approccio deve esserlo e cerco sempre di farlo con estrema cautela. Come prima fase seguo lo stesso inizio con la saponetta di Marsiglia, ma invece di “rischiare” in lavatrice, passo direttamente al lavaggio a mano.

Immergo delicatamente il capo in una bacinella con acqua a temperatura ambiente in cui ho sciolto un po’ di detersivo per delicati ecologico (o sapone di Marsiglia sempre) e lascio il tutto in ammollo. Solitamente, mezz’ora è sufficiente, ma per le macchie più ostinate, concedo anche più tempo.

Risciacquo più volte, non strizzando troppo, così non creo pieghe inutili.

Ultimo passo è stenderli nel modo giusto

Una volta affrontato il lavaggio, sia a mano che in lavatrice, arriva il momento dell’asciugatura. Uno dei consigli che sento di darvi è stendere i capi all’ombra, evitando diretta esposizione solare che potrebbe rischiare di ingiallire i tessuti, soprattutto quelli delicati.

Ancora meglio sarebbe usare delle grucce rigide per i capi in cotone, per mantenere al meglio la forma e ridurre la necessità di stirare, o piazzare le mollette da bucato in posti nascosti, così non si notano!

Spero che questi piccoli step (per quanto semplici) possano darvi una mano se vi trovate in difficoltà.. anche se siete fuori casa o in viaggio! In quel caso, provate a fare questo sapone portatile con sapone Alga: