Le lenzuola, solitamente, sono associate al bianco, al fresco e al pulito, in quanto hanno la capacità di farci sentire coccolate in una nuvoletta morbida.

Peccato, però, che tendano con il tempo a perdere il loro candore e ad ingrigirsi o a presentare delle macchie gialle dovute all’inutilizzo, ai lavaggi scorretti o all’invecchiamento delle fibre del tessuto.

Per fortuna, però, è possibile togliere le macchie gialle dalle lenzuola e riportarle al biancore iniziale utilizzando questi ingredienti. Vediamoli insieme.

Bicarbonato

Partiamo dal bicarbonato di sodio, il quale è noto per le sue proprietà sbiancanti e per la sua leggera azione abrasiva. Per provare questo rimedio, quindi, versate mezza tazza di bicarbonato nella vaschetta della lavatrice o nel cestello insieme alle lenzuola e avviate, poi, il ciclo di lavaggio.

In caso di lavaggio a mano, invece, vi basterà aggiungere una tazza di bicarbonato in una bacinella o vasca contenente acqua tiepida e mettere, poi, in ammollo le lenzuola prima di procedere al lavaggio: le macchie gialle saranno solo un brutto ricordo!

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è noto per la sua capacità di smacchiare e sbiancare i tessuti. Come se non bastasse, poi, aiuta anche a ravvivare i colori dei capi colorati! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare una tazzina d’aceto nella vaschetta della lavatrice e avviare il ciclo di lavaggio.

Poiché l’aceto è in grado anche di ammorbidire i tessuti, potete renderlo un ammorbidente naturale, aggiungendo alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

Acido citrico

L’acido citrico è un ingrediente simile all’aceto, pur essendo più ecologico ed è noto per il suo essere un ammorbidente naturale. Inoltre, vanta una proprietà sbiancante e smacchiante in grado di togliere le macchie gialle dalle vostre lenzuola. In una brocca contenente 1 l di acqua tiepida, quindi, aggiungete 150 gr di acido citrico e mescolate per amalgamare il tutto.

Dopodiché, versate circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo ad ogni lavaggio e godetevi la magia. In alternativa, potete anche procedere con il lavaggio a mano, aggiungendo un misurino nella vasca d’acqua calda e lasciando le lenzuola in ammollo per 3 ore.

Percarbonato di sodio

Un ingrediente simile al bicarbonato, ma più efficace ancora è il percarbonato di sodio, il quale è noto per la sua capacità di far tornare bianchi i capi senza usare la candeggina!

Per attivare, però, la sua azione sbiancante, vi raccomandiamo di utilizzarlo sempre con acqua calda a temperatura superiore ai 40 gradi. A questo punto, versate la quantità di prodotto come indicata sulla confezione prima di avviare il ciclo di lavaggio: le macchie gialle saranno solo un brutto ricordo!

N.B Consultate sempre le etichette di lavaggio delle lenzuola per essere certe che possiate lavarle a queste temperature.

Succo di limone

Quando si parla di rimedi naturali e casalinghi, come si può non menzionare il limone, l’agrume in grado di sbiancare a fondo e di rendere anche le vostre lenzuola super profumate?

In una brocca contenente 500 ml di acqua, quindi, versate 2 tazze di succo di limone e versate la miscela così ottenuta nella vaschetta del detersivo. Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio e…sarà un piacere intrufolarvi nelle vostre lenzuola bianche come la neve e profumate come non mai!

N.B Vi ricordiamo di utilizzare il succo di limone solo su lenzuola chiare e bianche a causa della sua funzione altamente sbiancante.

Acqua ossigenata

Se nonostante i rimedi visti finora, le macchie gialle sono ancora lì, allora è il caso di passare a un rimedio più strong: l’acqua ossigenata! Aggiungete, quindi, 1 cucchiaio di prodotto nella vaschetta del detersivo della lavatrice e avviate, poi, il ciclo di lavaggio.

Se la macchia è ancora lì, vi basterà mettere qualche goccia di acqua ossigenata su un batuffolo di cotone e tamponarlo sulla macchia in modo da pretrattarla.

N.B Vi ricordiamo di utilizzare l’acqua ossigenata solo con le lenzuola bianche e di essere certe che non ci siano altri capi in lavatrice; l’acqua ossigenata, infatti, potrebbe scolorirli. Ovviamente, vi raccomandiamo sempre di utilizzare quella per uso domestico, ovvero al 3% o a 10 volumi.

E per ammorbidirle?

Avvertenze

I rimedi indicati sono innocui e delicati. Tuttavia, vi consigliamo di consultare sempre le etichette di lavaggio così da evitare di rovinarli.